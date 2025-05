¿Adiós Cybertruck?: así es la pick-up financiada por Jeff Bezos que va contra la Tesla de Elon Musk en Estados Unidos

En los últimos años, Tesla se consolidó como uno de los fabricantes de vehículos eléctricos (EV) más exitosos a nivel mundial. Sin embargo, desde que Elon Musk se convirtió en una figura central de la administración Trump, los números de la empresa comenzaron a caer en picada. Frente a esto, una nueva pick-up financiada por Jeff Bezos va contra la Cybertruck en Estados Unidos.

Slate Auto es una empresa estadounidense de vehículos eléctricos fundada en 2022. De acuerdo con un documento público, la compañía recaudó al menos US$111 millones en una ronda de Serie A en la que participó Jeff Bezos, fundador y exdirector ejecutivo de Amazon, hace dos años.

La semana pasada, la startup reveló su nuevo vehículo eléctrico de bajo costo en un evento realizado en Long Beach, California. De esta manera, si bien no se parece a una Tesla Cybertruck, la camioneta Blank Slate podría extender la rivalidad entre Musk y Bezos, que ya compiten con sus propias compañías espaciales, SpaceX y Blue Origin, tal como indica Fox Business.

Cómo es la pick-up financiada por Bezos que va contra la Tesla Cybertruck

Según TechCrunch, un sitio web de noticias tecnológicas y empresariales, la versión básica de la nueva camioneta de Slate ofrece 240 kilómetros de autonomía con una batería de 52,7 kWh, que alimenta un motor de 150 kW en el eje trasero. Sin embargo, la empresa también ofrece una batería más grande que tendrá una autonomía de unos 385 kilómetros. Cualquiera de ellas se deberá cargar mediante un puerto del Estándar de Carga de Norteamérica (NAPS).

La versión básica de la nueva camioneta de Slate ofrece 240 km con una batería de 52,7 kWh (Slate Auto) Slate Auto

La camioneta presenta una caja de 1,5 metros con una capacidad de carga útil estimada de 637 kg y una capacidad de remolque de 454 kg. Al ser un vehículo eléctrico y no tener motor en la parte delantera, cuenta con un baúl delantero con 19,8 metros cúbicos de espacio de almacenamiento en su lugar. Además, el vehículo tiene una distancia entre ejes de 274 cm y una longitud total de 445 cm.

No obstante, lo que diferencia a esta camioneta eléctrica de las demás es la posibilidad de personalizarla casi por completo. Blank Slate es el nombre que recibe el modelo básico, pero sus clientes pueden pagar para añadir más de 100 accesorios diferentes y llamarla como ellos quieran.

Por ejemplo, la camioneta no viene pintada, por lo que la compañía anima a los compradores a colocar rotuladores ellos mismos. Esto no solo permite un mayor grado de personalización, sino que además, al no ser necesario un taller de pintura en la fábrica de Slate, contribuye a la reducción de costos.

Sin embargo, las posibilidades de personalización van más allá de lo estético. Por ejemplo, en términos funcionales, se pueden agregar pantallas de entretenimiento, altavoces y portaequipajes, entre otras cosas. Pese a esto, la más llamativa tiene que ver con transformar la camioneta en un SUV espacioso y viceversa.

Los compaadores del Blank Slate podrán transformar la camioneta en un SUV espacioso y viceversa (Slate Auto) Slate Auto

Cuánto y cuándo saldrá la camioneta eléctrica de Slate

Se espera que el Blank Slate salga al mercado con un precio inferior a US$20 mil después de que se aplique el crédito fiscal federal. Esto la convierte en una opción bastante más económica que un Tesla Cybertruck, cuya versión más barata se puede adquirir por US$62.490.

“Mientras la industria automotriz sigue subiendo los precios, nosotros mantenemos el precio del Blank Slate bajo. Mientras que ellos te hacen pagar por paquetes de equipamiento y características que nunca usarás, nosotros te permitimos elegir las que quieres”, se afirma al respecto en el sitio web de Slate.

Por último, los interesados ya pueden reservar un Blank Slate por una tarifa reembolsable de US$50. Sin embargo, la startup dio a conocer que espera comenzar las entregas de su camioneta eléctrica a fines de 2026.