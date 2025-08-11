Adiós Hulu: por qué desaparecerá la popular plataforma en Estados Unidos y que pasará con sus suscriptores

Hulu, una de las plataformas de entretenimiento más populares de Estados Unidos, anunció que será integrada a otro servicio de streaming. El objetivo es crear una experiencia unificada que incluirá noticias y deportes, además del contenido habitual.

Disney absorbe a Hulu

De acuerdo con CBS, Walt Disney Co. tiene planes para integrar a Hulu dentro de su plataforma. Bob Iger, director ejecutivo de la empresa, confirmó que las dos aplicaciones se combinarán en otoño de este año, para crear “una experiencia unificada” de entretenimiento que incluirá noticias y deportes.

Disney reportó un aumento en sus ganancias en el segundo trimestre del año (Facebook DisneyPlus)

La fusión de las marcas y franquicias busca crear un paquete que unifique el entretenimiento infantil, programas de noticias y deportes en vivo, con el objetivo de liderar la industria en una sola aplicación.

El CEO de Disney, Bob Iger, agregó que esta combinación generaría una mejor experiencia para los consumidores y aumentaría el potencial de ingresos por publicidad, al permitir que las dos empresas agrupen sus ventas. Además, adelantó que esta unificación podría brindar “cierta elasticidad” en los precios del servicio.

La noticia surge tras el informe de ganancias de Disney, que reportó un aumento de sus ingresos gracias a los nuevos suscriptores y la venta de sus parques temáticos en Estados Unidos. Las suscripciones a Disney+ y Hulu sumaron más de 183 millones de dólares, 2,6 millones más que en el segundo trimestre.

A pesar de que Disney ya gestionaba Hulu desde 2019, no fue hasta julio de 2025 que la empresa pagó a NBCUniversal casi 439 millones de dólares para finalizar la compra total de la plataforma.

Qué pasará con los suscriptores de Hulu

Tras el anuncio de la fusión, Hulu no cerrará por completo, sino que se convertirá en un activo integrado en el mundo de Disney. De esta manera, se presentará como la nueva marca global del gigante del entretenimiento y reemplazará la sección de Star+ en la aplicación internacional de Disney+, a partir del otoño de 2025; de acuerdo con People.

Grogu. Mandalorian Lucasfilm Ltd./Disney+

A pesar de las especulaciones sobre la desaparición de Hulu como servicio independiente, Disney ha asegurado a los suscriptores que se podrán comprar ambas plataformas por separado, incluso en 2026, cuando la fusión esté terminada.

Debido a que Disney aún no ha anunciado de manera oficial la desaparición de Hulu, los suscriptores no tienen nada que temer. Por lo tanto, no deberán pagar otra membresía y podrán disfrutar del contenido original de la plataforma. Si se compró el paquete en conjunto, Disney+ y Hulu, la compañía también lo respetará, según People.

Novedades de Disney y ESPN

Además de la integración de Hulu, Disney anunció recientemente una aplicación de ESPN “mejorada”, que se puede combinar con Disney+ y Hulu, por 29,99 dólares al mes, señaló CBS. La marca deportiva anunció la firma de dos grandes acuerdos que incluyen el fútbol americano y la lucha libre.

Disney cuenta en su catálogo con franquicias como Marvel y Pixar (Facebook DisneyPlus)

La NFL confirmó un acuerdo no vinculante con ESPN, en el que adquirirá NFL Network, NFL Fantasy, así como los derechos de distribución del canal RedZone para operadores de cable y satélite.

En otro acuerdo, The Walt Disney Company confirmó que ahora ESPN será la plataforma exclusiva en Estados Unidos de todos los eventos premium en vivo de la WWE, incluidos WrestleMania y Summer Slam, a partir de 2026, lo que afectará a uno de sus competidores directos, Netflix, que en 2025 cuenta con esos derechos.

Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, comentó que este acuerdo con World Wrestling Entertainment no incluye los eventos más importantes del año de la empresa de lucha libre, pero que refuerza la cartera de entretenimiento de la plataforma de streaming, que cada vez suma más franquicias a su catálogo.