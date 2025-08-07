Calendario de la pretemporada NFL 2025: todas las fechas, partidos y canales para ver en vivo en EE.UU.
Los equipos de la liga disputarán tres encuentros de preparación antes del arranque oficial de la temporada regular en Estados Unidos
- 5 minutos de lectura'
Después de meses de espera, los aficionados de la National Football League (NFL, por sus siglas en inglés) pueden disfrutar de la pretemporada 2025-2026, que sirve como una antesala de lo que será una nueva temporada en la que los 32 equipos de la liga competirán para llegar al Super Bowl LX en California.
Pretemporada NFL 2025-27: cómo se juega y dónde ver en vivo en EE.UU.
El calendario de la liga arrancó el pasado 31 de julio con la semana uno en la que se vivió el juego del Salón de la Fama entre Detroit Lions vs LA Chargers, el cual ganó el equipo angelino, de acuerdo con Olympics.
Los partidos restantes de preparación se jugarán del 7 al 23 de agosto, los cuales se dividen de la siguiente manera:
Semana 2 (7 al 10 de agosto)
- Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts
- Philadelphia Eagles vs. Cincinnati Bengals
- Seattle Seahawks vs. Las Vegas Raiders
- Carolina Panthers vs. Cleveland Browns
- Atlanta Falcons vs. Detroit Lions
- New England Patriots vs. Washington Commanders
- Buffalo Bills vs. New York Giants
- Minnesota Vikings vs. Houston Texans
- Jacksonville Jaguars vs. Pittsburgh Steelers
- Los Angeles Rams vs. Dallas Cowboys
- Tampa Bay Buccaneers vs. Tennessee Titans
- Green Bay Packers vs. New York Jets
- Arizona Cardinals vs. Kansas City Chiefs
- San Francisco 49ers vs. Denver Broncos
- Chicago Bears vs. Miami Dolphins
- Los Angeles Chargers vs. New Orleans Saints
Semana 3 (15 al 18 de agosto)
- Atlanta Falcons vs. Tennessee Titans
- Seattle Seahawks vs. Kansas City Chiefs
- Indianapolis Colts vs. Green Bay Packers
- Minnesota Vikings vs. New England Patriots
- Detroit Lions vs. Miami Dolphins
- Philadelphia Eagles vs. Cleveland Browns
- Houston Texans vs. Carolina Panthers
- Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers
- Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers
- Pittsburgh Steelers vs. Tampa Bay Buccaneers
- New York Giants vs. New York Jets
- Dallas Cowboys vs. Baltimore Ravens
- Denver Broncos vs. Arizona Cardinals
- New Orleans Saints vs. Jacksonville Jaguars
- Chicago Bears vs. Buffalo Bills
- Washington Commanders vs. Cincinnati Bengals
Semana 4 (21 al 23 de agosto)
- Carolina Panthers vs. Pittsburgh Steelers
- New York Giants vs. New England Patriots
- New York Jets vs. Philadelphia Eagles
- Dallas Cowboys vs. Atlanta Falcons
- Tennessee Titans vs. Minnesota Vikings
- Kansas City Chiefs vs. Chicago Bears
- Washington Commanders vs. Baltimore Ravens
- New Orleans Saints vs. Denver Broncos
- Cleveland Browns vs. Los Angeles Rams
- Cincinnati Bengals vs. Indianapolis Colts
- Detroit Lions vs. Houston Texans
- Green Bay Packers vs. Seattle Seahawks
- Miami Dolphins vs. Jacksonville Jaguars
- Tampa Bay Buccaneers vs. Buffalo Bills
- San Francisco 49ers vs. Los Angeles Chargers
- Arizona Cardinals vs. Las Vegas Raiders
Algunos de los partidos podrán verse en Fox Sports, Fox Deportes, ESPN, ABC, CBS, Fubo y Telemundo, así como en NFL+ (servicio de suscripción que forma parte de la app de NFL).
Cada uno de los 32 equipos de la liga tendrá tres partidos de preparación previo al arranque de la temporada regular, los cuales sirven para que definan a su plantilla activa de 53 jugadores para el 2025-2026 y sobre todo practiquen diversas jugadas.
¿Cuándo arranca la temporada regular de la NFL?
El próximo 4 de septiembre del 2025, en el denominado “Kickoff”, los Cowboys visitarán a Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Field, Philadelphia, a las 20:20 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, de acuerdo con el sitio oficial de la NFL.
Los actuales campeones de la NFL, Philadelphia Eagles, buscarán conseguir su primer triunfo en casa y refrendar su etiqueta como uno de los favoritos para llegar al Súper Domingo, mientras los Cowboys iniciará una nueva temporada con la misión de llegar al juego de campeonato, al cual no accede desde el 28 de enero de 1996.
El equipo del Estado de la Estrella Solitaria ganó el campeonato al vencer a Pittsburgh con un marcador de 27-17 de la mano del mariscal de campo, Troy Aikman, el receptor, Michael Irvin y el corredor, Emmitt Smith, quienes son considerados figuras de la organización.
Fechas de playoffs y Super Bowl 2025-2026
La temporada regular consta de 18 semanas, en la que cada equipo juega 17 partidos y tiene una semana de descanso. Posteriormente, los clasificados de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) disputarán los playoffs, de acuerdo con el calendario de la NFL.
Todo comenzará con la Ronda de Comodines (Wild Card Round), que se disputará del 10 al 12 de enero del 2026. Dicha instancia la disputan los campeones de cada división y tres comodines por conferencia. Posteriormente, los clasificados se enfrentarán en la Ronda Divisional a disputarse del 17 al 18 de enero.
Las finales de cada conferencia se programaron para el 25 de enero, quienes resulten ganadores viajarán a Santa Clara, California, sede del Super Bowl LX. Este partido se llevará a cabo el 8 de febrero del 2026, en el Levi’s Stadium.
Otras noticias de Deportes USA
Hito en el deporte. Quién es Jen Pawol, la umpire estadounidense que hará historia al debutar en las Grandes Ligas de béisbol
Pánico. Video viral: la mascota de un equipo de la NHL de Seattle y un oso grizzly se cruzan en un inesperado encuentro
"¡Estoy emocionado!". JB Pritzker lo celebró: el evento de la MLB que regresa a Chicago y estará repleto de estrellas
- 1
Una pareja hizo una parada para cargar gasolina y ganó la lotería Powerball: la tienda de la suerte
- 2
Arnold Schwarzenegger está dispuesto a hacer campaña en contra de Gavin Newsom en California: cuál es su plan
- 3
Cuál es el precio de la Tesla Cybertruck en agosto de 2025
- 4
Último temblor en Texas y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 7 de agosto de 2025