Calendario de la pretemporada NFL 2025: todas las fechas, partidos y canales para ver en vivo en EE.UU.

Después de meses de espera, los aficionados de la National Football League (NFL, por sus siglas en inglés) pueden disfrutar de la pretemporada 2025-2026, que sirve como una antesala de lo que será una nueva temporada en la que los 32 equipos de la liga competirán para llegar al Super Bowl LX en California.

Pretemporada NFL 2025-27: cómo se juega y dónde ver en vivo en EE.UU.

El calendario de la liga arrancó el pasado 31 de julio con la semana uno en la que se vivió el juego del Salón de la Fama entre Detroit Lions vs LA Chargers, el cual ganó el equipo angelino, de acuerdo con Olympics.

Jugadores de Detroti durante calentamiento previo al juego contra Chargers (X/@Lions) (X/ @Lions)

Los partidos restantes de preparación se jugarán del 7 al 23 de agosto, los cuales se dividen de la siguiente manera:

Semana 2 (7 al 10 de agosto)

Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts

Philadelphia Eagles vs. Cincinnati Bengals

Seattle Seahawks vs. Las Vegas Raiders

Carolina Panthers vs. Cleveland Browns

Atlanta Falcons vs. Detroit Lions

New England Patriots vs. Washington Commanders

Buffalo Bills vs. New York Giants

Minnesota Vikings vs. Houston Texans

Jacksonville Jaguars vs. Pittsburgh Steelers

Los Angeles Rams vs. Dallas Cowboys

Tampa Bay Buccaneers vs. Tennessee Titans

Green Bay Packers vs. New York Jets

Arizona Cardinals vs. Kansas City Chiefs

San Francisco 49ers vs. Denver Broncos

Chicago Bears vs. Miami Dolphins

Los Angeles Chargers vs. New Orleans Saints

Semana 3 (15 al 18 de agosto)

Atlanta Falcons vs. Tennessee Titans

Seattle Seahawks vs. Kansas City Chiefs

Indianapolis Colts vs. Green Bay Packers

Minnesota Vikings vs. New England Patriots

Detroit Lions vs. Miami Dolphins

Philadelphia Eagles vs. Cleveland Browns

Houston Texans vs. Carolina Panthers

Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers

Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers

Pittsburgh Steelers vs. Tampa Bay Buccaneers

New York Giants vs. New York Jets

Dallas Cowboys vs. Baltimore Ravens

Denver Broncos vs. Arizona Cardinals

New Orleans Saints vs. Jacksonville Jaguars

Chicago Bears vs. Buffalo Bills

Washington Commanders vs. Cincinnati Bengals

Semana 4 (21 al 23 de agosto)

Carolina Panthers vs. Pittsburgh Steelers

New York Giants vs. New England Patriots

New York Jets vs. Philadelphia Eagles

Dallas Cowboys vs. Atlanta Falcons

Tennessee Titans vs. Minnesota Vikings

Kansas City Chiefs vs. Chicago Bears

Washington Commanders vs. Baltimore Ravens

New Orleans Saints vs. Denver Broncos

Cleveland Browns vs. Los Angeles Rams

Cincinnati Bengals vs. Indianapolis Colts

Detroit Lions vs. Houston Texans

Green Bay Packers vs. Seattle Seahawks

Miami Dolphins vs. Jacksonville Jaguars

Tampa Bay Buccaneers vs. Buffalo Bills

San Francisco 49ers vs. Los Angeles Chargers

Arizona Cardinals vs. Las Vegas Raiders

Algunos de los partidos podrán verse en Fox Sports, Fox Deportes, ESPN, ABC, CBS, Fubo y Telemundo, así como en NFL+ (servicio de suscripción que forma parte de la app de NFL).

Cada uno de los 32 equipos de la liga tendrá tres partidos de preparación previo al arranque de la temporada regular, los cuales sirven para que definan a su plantilla activa de 53 jugadores para el 2025-2026 y sobre todo practiquen diversas jugadas.

Los equipos se preparan para el arranque de la temporada regular (X/@Bengals) (X/@Bengals)

¿Cuándo arranca la temporada regular de la NFL?

El próximo 4 de septiembre del 2025, en el denominado “Kickoff”, los Cowboys visitarán a Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Field, Philadelphia, a las 20:20 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, de acuerdo con el sitio oficial de la NFL.

Los jugadores de Cowboys durante el campamento de entrenamiento (X/@dallascowboys) (X/@dallascowboys)

Los actuales campeones de la NFL, Philadelphia Eagles, buscarán conseguir su primer triunfo en casa y refrendar su etiqueta como uno de los favoritos para llegar al Súper Domingo, mientras los Cowboys iniciará una nueva temporada con la misión de llegar al juego de campeonato, al cual no accede desde el 28 de enero de 1996.

El equipo del Estado de la Estrella Solitaria ganó el campeonato al vencer a Pittsburgh con un marcador de 27-17 de la mano del mariscal de campo, Troy Aikman, el receptor, Michael Irvin y el corredor, Emmitt Smith, quienes son considerados figuras de la organización.

Fechas de playoffs y Super Bowl 2025-2026

La temporada regular consta de 18 semanas, en la que cada equipo juega 17 partidos y tiene una semana de descanso. Posteriormente, los clasificados de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) disputarán los playoffs, de acuerdo con el calendario de la NFL.

Todo comenzará con la Ronda de Comodines (Wild Card Round), que se disputará del 10 al 12 de enero del 2026. Dicha instancia la disputan los campeones de cada división y tres comodines por conferencia. Posteriormente, los clasificados se enfrentarán en la Ronda Divisional a disputarse del 17 al 18 de enero.

Las finales de cada conferencia se programaron para el 25 de enero, quienes resulten ganadores viajarán a Santa Clara, California, sede del Super Bowl LX. Este partido se llevará a cabo el 8 de febrero del 2026, en el Levi’s Stadium.