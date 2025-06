Adiós impuesto a las propinas: la verdad sobre quiénes ganan con la idea de Donald Trump

Eliminar los impuestos a las propinas puede sonar como una forma justa de aliviar la carga fiscal de quienes dependen de ese dinero extra en sus ingresos. Donald Trump respaldó esa idea, que ya avanzó en la Cámara de Representantes y tiene grandes posibilidades de convertirse en ley. Aunque la propuesta despierta entusiasmo en amplios sectores, los verdaderos ganadores de esta reforma son mucho menos numerosos de lo que parece. Según reveló un detallado informe, solo una fracción específica de trabajadores se beneficiaría de forma concreta, mientras que la mayoría vería poco o ningún cambio en su situación.

Eliminar impuestos a las propinas: solo algunos trabajadores sentirán el alivio fiscal

La iniciativa promovida por el presidente Trump busca eliminar el impuesto federal sobre las propinas, lo que permitiría a quienes reciben ese tipo de ingreso deducirlo completamente de su base imponible. Sin embargo, esa medida afectaría a un grupo reducido: apenas el 3% de los trabajadores estadounidenses están en esta situación; de ellos, alrededor de un tercio quedaría fuera de cualquier beneficio real.

Según datos del Budget Lab de Yale, el 37% de quienes reciben propinas ya no pagan impuesto federal a la renta, por lo que el beneficio de la exención sería nulo para muchos Canva

Según un informe de The New York Times, la razón de este bajo índice de alcance radica en cómo los legisladores republicanos estructuraron la reforma en su versión más reciente. El plan permite que los ingresos por propinas se deduzcan del total imponible, además del monto correspondiente a la deducción estándar. Por lo tanto, quienes reciben muchas propinas y ya tienen ingresos elevados, serían quienes obtendrían el mayor ahorro.

Dos empleados con el mismo ingreso, dos realidades fiscales distintas: el nuevo esquema para eliminar impuestos a propinas

El nuevo esquema impositivo generaría disparidades entre empleados con ingresos iguales pero estructuras salariales distintas. Por ejemplo:

Bartender (empleado con propinas) : su salario base es de US$18.000 y recibe US$22.000 en propinas, lo que totaliza US$40.000 anuales. Bajo la nueva ley, podría deducir el segundo monto en propinas, además de los US$16.000 de deducción estándar. Su ingreso imponible sería de apenas US$2000 y pagaría US$200 en impuestos .

: su salario base es de US$18.000 y recibe US$22.000 en propinas, lo que totaliza US$40.000 anuales. Bajo la nueva ley, podría deducir el segundo monto en propinas, además de los US$16.000 de deducción estándar. y pagaría . Vendedor minorista (sin propinas): Gana US$40.000 sin propinas. Luego de aplicar la deducción estándar de US$16.000, tributaría sobre US$24.000, lo que le costaría US$2641.

Así, dos trabajadores con ingresos totales idénticos podrían terminar con una diferencia de más de US$2400 en su factura fiscal anual.

Una mesera que gana US$18.500 anuales en salario y propinas pagaría solo US$250 en impuestos hoy, y con la exención dejaría de pagar completamente, aunque seguiría aportando al Seguro Social Canva

La deducción de propinas no alcanza a todos los trabajadores con bajos ingresos

Aunque el plan busca favorecer a los trabajadores con salarios modestos, muchos de ellos no se beneficiarían de forma significativa, ya que su ingreso total es tan bajo que no genera obligación tributaria federal. Por ejemplo:

Mesero estudiante (empleo temporal): gana US$7500 en salario y US$11.000 en propinas, lo que suma US$18.500. Como la deducción estándar es de US$16.000, su ingreso imponible sería solo de US$2500, lo que genera un impuesto de apenas US$250.

Además, los trabajadores con ingresos tan bajos seguirían con el pago el 6,2% correspondiente al impuesto al Seguro Social y podrían deber impuestos estatales. Como reveló The New York Times con base en datos del Budget Lab de Yale, el 37% de quienes reciben propinas actualmente no paga impuesto federal sobre la renta.

El bartender que gana US$40 mil anuales con propinas pagaría solo US$200 en impuestos federales, mientras que un trabajador sin propinas y con el mismo ingreso pagaría US$2641 Canva

Los más beneficiados por reforma impulsada por Trump: aquellos con ingresos altos y muchas propinas

El mayor ahorro llegará para quienes combinan altos ingresos con una gran porción proveniente de propinas. En estos casos, la deducción puede reducir de forma drástica la base imponible y, por ende, el monto a pagar al fisco. Por ejemplo:

Peluquera con ingresos mixtos : gana US$60.000 en salario y US$10.500 en propinas. Sin la deducción, tributaría sobre US$54.000 y pagaría US$6904 . Con la exención , tributaría solo sobre US$44.000, hasta abonar US$5041 . El ahorro asciende a US$1863.

: gana US$60.000 en salario y US$10.500 en propinas. Sin la deducción, tributaría sobre US$54.000 y . Con la , tributaría solo sobre US$44.000, hasta . El ahorro asciende a US$1863. Crupier en Las Vegas: recibe US$40.000 en sueldo y US$60.000 en propinas. Con la exención, tributaría sobre US$24.000 en lugar de US$84.000, lo que lo lleva a un ahorro US$10.753 en impuestos.

Sin embargo, la ley establecería un límite: ningún trabajador con propinas que gane más de US$160 mil al año podrá acceder a la deducción. La cifra se actualizará cada año, pero impone un umbral estricto. Ganar apenas un dólar por encima de ese tope podría significar pagar miles más en impuestos, lo que incentivaría a algunos empleados a ajustar sus ingresos para mantenerse debajo del límite.