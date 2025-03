Propinas obligatorias en Florida: polémica en la Legislatura por un proyecto de ley

La Legislatura de Florida debate un proyecto de ley que busca eliminar las propinas obligatorias en restaurantes para grupos menores de seis personas. La medida pretende dar a los clientes mayor control sobre sus gastos y evitar que los establecimientos impongan cargos adicionales sin previo aviso. Sin embargo, la iniciativa generó divisiones dentro de la industria de la hospitalidad.

Florida: el proyecto de ley que terminaría las propinas obligatorias

La propuesta, impulsada por la representante Demi Busatta, establece que los clientes no estarán obligados a pagar propinas si consideran que el servicio fue deficiente y presentan una queja formal. Además, los restaurantes deberán transparentar el destino de las propinas y especificar qué porcentaje recibe cada trabajador.

El proyecto HB535 busca acabar con la imposición de tarifas adicionales sin el consentimiento del consumidor. Sin embargo, esta práctica arraigada en la cultura estadounidense presenta un gran debate tanto en la Legislatura como en la sociedad. Según un estudio de WalletHub:

El 83% de los estadounidenses cree que las propinas automáticas deberían prohibirse.

Nueve de cada diez consideran que la cultura del servicio llegó a un punto insostenible.

¿Cómo impactaría el fin de las propinas obligatorias en la industria gastronómica?

La Florida Restaurant & Lodging Association expresó su preocupación por los efectos negativos que esta ley podría tener en los pequeños establecimientos. La asociación señaló que muchas empresas dependen de las propinas como incentivo para sus empleados y que la eliminación de estos cargos podría afectar la calidad del servicio.

Según lo estipula el texto legislativo, si el proyecto se aprueba, los restaurantes deberán ajustar su modelo financiero antes del 1° de julio, cuando la ley entraría en vigor. Esto podría traducirse en precios más altos en los menús para compensar la falta de ingresos provenientes de propinas obligatorias.

Opiniones divididas sobre el sistema de propinas

El debate sobre las propinas en Estados Unidos no es nuevo. En Europa, los salarios mínimos más altos permiten que los empleados de la industria gastronómica reciban un sueldo estable sin depender de propinas.

En Estados Unidos, en cambio, la cultura del servicio normalizó que los clientes asuman parte del pago de los trabajadores. La legisladora Busatta explicó que muchas personas se acercaron a ella el año pasado, frustradas por estos cargos obligatorios, que a veces incluso se aplicaban en pedidos de comida para llevar.

“La gente no debería sentirse obligada a pagar propinas adicionales sin transparencia”, afirmó Busatta, según Telemundo 51. Por otro lado, algunos dueños de restaurantes argumentan que los cargos por servicio no son lo mismo que las propinas y que no son opcionales. “El cargo por servicio es como comprar un producto, mientras que la propina es voluntaria”, explicó un propietario.

El futuro de la ley y su posible efecto en los consumidores

A pesar del rechazo de algunos sectores, la iniciativa de Busatta tiene el potencial de cambiar la forma en que los restaurantes operan en Florida. Si bien la medida no elimina por completo las propinas, sí busca que sean una práctica opcional y basada en la calidad del servicio recibido.

En caso de aprobarse, los consumidores podrían enfrentar un aumento en los precios de los menús como consecuencia de la adaptación de los negocios a una estructura salarial más equilibrada. Sin embargo, algunos defensores de la ley argumentan que esto permitiría a los empleados recibir un sueldo más estable sin depender de la generosidad de los clientes.

El debate sigue abierto y su resolución marcará un precedente en la industria gastronómica de EE.UU. Mientras tanto, los clientes en Florida siguen atentos a los cambios que podrían modificar su experiencia en restaurantes.