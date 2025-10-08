Advierten que van a empeorar las demoras en los vuelos en Estados Unidos por escasez de personal tras el cierre del gobierno

BALTIMORE, Estados Unidos.- La mayor escasez de personal provocó demoras en los vuelos en aeropuertos de todo Estados Unidos por tercer día consecutivo el miércoles, mientras el cierre del gobierno federal (“shutdown”) llega a su octavo día por la disputa entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto. Los líderes sindicales de los controladores de tráfico aéreo y de los revisores de seguridad aeroportuaria advirtieron que la situación probablemente empeoraría.

El lunes y el martes hubo casi 10.000 retrasos de vuelos en total, muchos de los cuales se debieron a que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) redujo la frecuencia de los vuelos debido a las ausencias de los controladores aéreos en instalaciones de todo el país durante el cierre de gobierno, que comenzó el 1° de octubre.

Los viajeros permanecen fuera del Aeropuerto Hollywood Burbank el 6 de octubre de 2025 en Burbank, California MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La agencia informó el martes de problemas de personal en los aeropuertos de Nashville, Boston, Dallas, Chicago y Filadelfia, así como en sus centros de control de tráfico aéreo en Atlanta, Houston y la zona de Dallas-Fort Worth. La agencia ralentizó temporalmente los despegues de los aviones con destino a las tres primeras ciudades.

La FAA ya había reportado problemas de escasez de personal el lunes en los aeropuertos de Burbank, en California, Newark, Nueva Jersey, y Denver.

Los demócratas votaron por sexta vez el miércoles contra una propuesta de ley de los republicanos para prolongar el presupuesto, lo que permitiría reabrir el gobierno federal. Alrededor de 750.000 empleados federales han sido suspendidos temporalmente, y muchos otros están trabajando sin recibir salario después de que las leyes de financiamiento vencieran el miércoles pasado, mientras que varias agencias y departamentos han permanecido completamente cerrados.

Un avión despega cerca de la torre de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Hollywood Burbank el 6 de octubre de 2025 en Burbank, California MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Los problemas de personal de control de tráfico aéreo durante este cierre han surgido antes que en la última gran paralización de la financiación del gobierno norteamericano en 2019, durante el primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que provocó una escasez inesperada en ciudades de todo el país.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, y congresistas demócratas pidieron el miércoles el fin del cierre del gobierno en el Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington, señalando que los controladores aéreos y los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte están trabajando sin cobrar su sueldo.

En 2019, durante un cierre de 35 días, el número de ausencias de controladores y funcionarios de la TSA aumentó a medida que los trabajadores perdían sus cheques de pago, extendiendo los tiempos de espera en los puntos de control en algunos aeropuertos.

A pesar de los inconvenientes en el tráfico, aproximadamente el 92 % de los más de 23.600 vuelos que partieron de aeropuertos estadounidenses hasta la tarde del martes despegaron a tiempo, según la firma de análisis de aviación Cirium.

“No hay suficiente personal”

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el lunes que en algunas áreas se había registrado una reducción del 50 % en el personal y advirtió que, si los niveles de personal caen a un punto que afecte la seguridad, podrían producirse más demoras o cancelaciones.

Eso fue lo que ocurrió el lunes por la tarde, cuando la torre de control del aeropuerto Hollywood Burbank, en el sur de California, cerró durante varias horas, lo que provocó demoras promedio de dos horas y media.

Un avión de American Eagle despega del Aeropuerto Hollywood Burbank el 6 de octubre de 2025 en Burbank, California MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Cuando un piloto se preparaba para despegar y se comunicó por radio con la torre, según las comunicaciones registradas por LiveATC.net, le dijeron: “La torre está cerrada debido a la falta de personal”.

Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (Natca, por sus siglas en inglés), dijo que el cierre del gobierno puso de relieve algunos problemas que los miembros de su sindicato ya enfrentan regularmente debido a un sistema nacional de espacio aéreo críticamente escaso de personal y que depende de equipos anticuados que tienden a fallar.

Un par de controladores que falten al trabajo pueden tener un gran impacto en un aeropuerto pequeño que ya opera con personal limitado en la torre, explicó el funcionario. Según Natca, el sector ya enfrenta una escasez de 3800 controladores totalmente capacitados.

Un tablero de llegadas muestra vuelos retrasados y cancelados en el Aeropuerto Hollywood Burbank el 6 de octubre de 2025 en Burbank, California MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“No es como si tuviéramos otros controladores que de repente puedan ir a esa instalación y trabajar ahí. No hay suficiente personal”, dijo Daniels el martes. “No hay horas extra, y hay que estar certificado en esa instalación”, agregó.

El dirigente sindical añadió que las complicaciones en los viajes aéreos probablemente se intensifiquen cuando llegue la próxima fecha de pago programada y los controladores de tráfico aéreo y los oficiales de la TSA no reciban ningún salario. Si el impasse entre legisladores republicanos y demócratas sobre la reapertura del gobierno persiste, los trabajadores estarán bajo mayor presión a medida que vencen sus cuentas personales, señaló Daniels.

Los controladores de tráfico aéreo son considerados funcionarios públicos “esenciales” y continúan trabajando durante los cierres del gobierno, aunque sin sueldo hasta que se resuelva el conflicto.

Un memorándum preliminar difundido por la Casa Blanca esta semana dijo que los trabajadores suspendidos no tienen garantía de compensación por su tiempo libre, lo que significa que muchos podrían perder el pago retroactivo.

“Es completamente injusto que un controlador de tráfico aéreo sea quien cargue con la responsabilidad de ‘ver cuánto podés aguantar para permitir que este proceso político se desarrolle’”, dijo.

Los viajeros se dirigen a las puertas durante una parada temporal en tierra en el Aeropuerto Internacional de Nashville el 7 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee SETH HERALD� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En un comunicado de la semana pasada en el que pedía el fin del cierre del gobierno, la Natca afirmó que los controladores “ya están trabajando horas extras obligatorias que les exigen trabajar seis días a la semana, 10 horas al día.”

Johnny Jones, secretario-tesorero del capítulo de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés) que representa a los trabajadores de la TSA, comentó que estaba recibiendo inquietudes de los miembros sobre cómo podrán pagar sus cuentas, incluyendo manutención infantil y pagos de hipoteca, y acerca de si corren el riesgo de ser despedidos si deben faltar al trabajo durante el cierre.

“Los empleados están teniendo dificultades. Están evaluando lo que necesitan hacer y cómo va a desarrollarse todo esto”, dijo Jones, quien trabaja como revisor desde que se estableció la TSA.

Los sindicatos de aviación y las aerolíneas estadounidenses han pedido que el cierre del gobierno termine lo antes posible.

Agencias AP y Reuters y diario The Washington Post