Halloween en Salem: la ciudad de la Noche de Brujas anuncia su temporada con 14 propuestas especiales en EE.UU.

Del día 1° al 31 de octubre, la ciudad de Salem, en Massachusetts, Estados Unidos, albergará el festival de Halloween más largo y especial de todo el mundo, con fiestas de disfraces, desfiles, recorridos a pie, museos, ferias de vendedores, atracciones y otros eventos especiales.

La agenda de actividades de Halloween en Salem

El Salem Haunted Happenings (Festividades Embrujadas de Salem), se realiza cada año y tiene un calendario de actividades que abarca todo octubre y este 2025, algunas de las más destacadas son:

Salem organiza un festival anual de Halloween en octubre (FB/Salem Haunted Happenings)

Festival del Fuego de Otoño : el inicio de eventos embrujados, el 7 y 14 de octubre.

: el inicio de eventos embrujados, el 7 y 14 de octubre. Recorrido histórico por el Hamilton Hall: los días 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de octubre.

por el Hamilton Hall: los días 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de octubre. El tranvía de los fantasmas y las leyendas: los días 7, 8, 14, 21 y 28 de octubre.

los días 7, 8, 14, 21 y 28 de octubre. Hollowed Harvest (cosecha embrujada): los días 16, 20, 21, 23, 24, 28, 29 y 30 de octubre.

En cuanto a los eventos programados en Salem para la Noche de Brujas el próximo viernes 31 de octubre, la agenda es:

Experiencia teatral Liberado , presentada por The Boston She Party a las 8.00 hs, en el Teatro Larcom.

, presentada por The Boston She Party a las 8.00 hs, en el Teatro Larcom. Música en vivo para la noche de Halloween a las 12.00 hs en el centro de Salem.

para la noche de Halloween a las 12.00 hs en el centro de Salem. Festival de calabazas Hollowed Harvest a las 15.00 hs en 300 de la Essex Street.

a las 15.00 hs en 300 de la Essex Street. Baile en Bar clandestino embrujado a las 18.00 hs en Hamilton Hall.

a las 18.00 hs en Hamilton Hall. Festival de Fuego de Otoño a las 18.00 hs en el Parque Charlotte Forten.

de Otoño a las 18.00 hs en el Parque Charlotte Forten. Juicio por brujería en Salem con ambientación de 1692 a las 18.15 hs en el Museo/Teatro Gallows Hill.

con ambientación de 1692 a las 18.15 hs en el Museo/Teatro Gallows Hill. Tranvía de fantasmas e historias de terror a las 19:30 hs en el Museo/Teatro Gallows Hill.

a las 19:30 hs en el Museo/Teatro Gallows Hill. Baile oficial de Halloween de las brujas de Salem, con magia, música y rituales a las 19.30 hs en el Hotel Hawthorne.

de las brujas de Salem, con magia, música y rituales a las 19.30 hs en el Hotel Hawthorne. Noche de miedo y fiesta de disfraces en Colonial Hall a las 20.00 hs.

y fiesta de disfraces en Colonial Hall a las 20.00 hs. Espectáculo de drones sobre el río Norte y final de la noche de Halloween a las 21.30 hs.

En la agenda de actividades del Festival de Halloween en Salem durante octubre de 2025 hay visitas a museos y recorridos a pie (FB/Salem Haunted Happenings)

La relación de Salem con Halloween

Esta ciudad en Massachusetts tiene una fuerte conexión con el 31 de octubre debido a los Juicios de las Brujas de Salem, en donde 19 víctimas perdieron la vida tras ser acusadas de hechicería.

Los hechos se registraron en 1962, cuando acusaciones despertaron una histeria colectiva entre los habitantes de una aldea de la ciudad, quienes condenaron a presuntas brujas a la horca, según National Geographic.

Representación de los Juicios de las Brujas de Salem en el Festival de Halloween 2024 (FB/Salem Haunted Happenings)

Fue a principios de aquel año cuando comenzaron a reportarse comportamientos extraños en las jóvenes, como convulsiones, llantos repentinos y otras blasfemias que aterrorizaron a la población caracterizada por su fe en Dios y sus valores puritanos.

Las crónicas de la época apuntan a que las adolescentes señalaron a una esclava llamada Tituba de haberles hecho brujería e iniciarlas en ritos satánicos, por lo que fue ella la primera acusada y condenada a prisión.

Después, otras mujeres fueron acusadas de brujería, pero al no confesar su culpabilidad las condenaron a morir en la horca.

Grabación de los juicios de Salem, registrados en 1962 (Cordon Press)

Otras ciudades embrujadas de EE.UU. para visitar en Halloween

Salem no es la única localidad del país norteamericano asociada con eventos paranormales, según Visit The USA, existen al menos otras tres ciudades con historias de terror en sus calles y edificios.

Batsto Village, Nueva Jersey

Lugar en donde se registró el avistamiento del Demonio de Jersey, ubicado a 43 millas (70 km) al sureste de Filadelfia.

Imagen del demonio de Jersey, leyenda urbana que se remonta a 1697 (Album/AKG/Liszt Collection)

Kennecott, Alaska

Alberga parte de la historia minera del país y los trabajadores aseguran que aún escuchan las voces de mineros que hacen eco en las montañas.

Cahaba, Alabama

Fue una ciudad productora de algodón, que albergó prisioneros de la Guerra Civil, cuyos fantasmas merodean por la zona, igual que los espíritus de niños y esclavos.