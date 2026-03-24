Agua de Obispo, la tradicional bebida de los migrantes mexicanos para celebrar la Semana Santa en EE.UU.

En estados como Zacatecas, México, el Agua de Obispo es una bebida tradicional preparada con ingredientes naturales que tiene un simbolismo religioso importante. Su origen se remonta a hace cientos de años y es tradicionalmente consumida durante la Semana Santa.

La bebida tradicional que beben los migrantes en Semana Santa

De acuerdo con National Geographic, el Agua de Obispo tiene su origen en los seminarios. La historia señala que este refresco fue creado con frutas y vegetales que los monjes cosechaban.

La remolacha es uno de los principales ingredientes del Agua de Obispo, una bebida tradicional de Zacatecas (Pexels/Julia Avamotive)

Se cree que la bebida también llamada Sangre de Cristo, Agua de Cuaresma o Lágrimas de Virgen, era preparada y consumida desde el siglo XVI en México, como parte de un ritual en el que se visitaban las casas que tenían altares dedicados a Nuestra Señora de Dolores.

La tradición aún se mantiene en algunos lugares de México, en donde en las casas se coloca una imagen de la Virgen, también conocida como la Dolorosa, un crucifijo y una mesa adornada con figuras de barro y manteles, además de banderas de colores y macetas con maíz y trigo.

La bebida consiste en un agua fresca que se prepara con una variedad de frutas y vegetales que el anfitrión otorgaba a los visitantes como cortesía por su visita a la imagen de la Virgen.

El Agua de Obispo destaca como un brevaje típico del estado de Zacatecas, México, y se consume en la época de Cuaresma; también está presente en reuniones familiares y existen personas que utilizan sus ingredientes para hacer ensaladas.

Cómo preparar Agua de Obispo para la Semana Santa

Para preservar la tradición, algunos migrantes mexicanos preparan el Agua de Obispo en la época de Cuaresma. De acuerdo con El Universal, la receta más popular necesita de los siguientes ingredientes:

2 betabeles medianos o remolachas

1/4 de lechuga orejona fileteada en tiras finas

2 naranjas en gajos

2 manzanas

2 plátanos

10 gramos de cacahuates o maníes sin cáscara

Hielo al gusto

Endulzante al gusto

2 litros de agua

La remolacha es el ingrediente que le da su color tradicional al Agua de Obispo, también llamada Sangre de Cristo (Pexels/Polina Tankilevitch)

Una vez listos los ingredientes, el procedimiento común para una receta de hasta 10 porciones es el siguiente:

Rallar finamente una de las remolachas y reservar.

Extraer el jugo de la pieza sobrante de remolacha.

Picar en rodajas pequeñas las manzanas y los plátanos y reservar.

En un recipiente grande colocar la remolacha rallada junto con el jugo.

Añadir la lechuga previamente fileteada en tiras muy finas, junto con los gajos de las naranjas, la manzana y los maníes sin cáscara.

Al final se agregan los plátanos para evitar que se oxiden.

Agregar los dos litros de agua natural y endulzar al gusto para mezclar todos los ingredientes.

Al final, servir con hielo en vasos individuales.

Además de que tiene un sabor refrescante, se cree que el Agua de Obispo también aporta diferentes nutrientes gracias a sus ingredientes naturales, incluidos el hierro, calcio, otros minerales y antioxidantes.

Cuándo se celebra la Semana Santa 2026 en EE.UU.

La Semana Santa es una celebración religiosa que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Cada año, los días en los que tiene lugar cambian de fecha, ya que la tradición cristiana indica que inicia el primer domingo después de la primera luna llena del equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

En 2026, las fechas clave para la conmemoración de la Cuaresma son las siguientes:

29 de marzo: Domingo de Ramos

30 de marzo: Lunes Santo

31 de marzo: Martes Santo

1 de abril: Miércoles Santo

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

4 de abril: Sábado Santo

5 de abril: Domingo de Resurrección

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo (Pexels/Rodolfo Clix)

Otras fechas relevantes en el calendario de 2026 fueron el pasado 18 de febrero por el Miércoles de Ceniza y el próximo 4 de junio por la conmemoración del Corpus Christi.