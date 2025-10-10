Ajuste del IRS: hasta cuánto puedes ganar en EE.UU. sin tener que pagar impuestos en 2026

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció una serie de ajustes fiscales para 2026. Entre los cambios más relevantes, la agencia elevó los límites de ingresos para las tasas de ganancias de capital, lo que permitirá a algunos estadounidenses ganar más dinero y aun así calificar para porcentajes impositivos más bajos, incluso del 0%.

IRS 2026: cuánto se puede ganar en EE.UU. sin pagar impuestos sobre las ganancias de capital

El IRS suele aplicar estos ajustes en los meses de octubre o noviembre con el propósito de evitar el llamado “arrastre de tramo” (en inglés, bracket creep), fenómeno que se produce cuando la inflación impulsa a los contribuyentes hacia niveles impositivos más altos e incrementar su carga fiscal.

Para 2026, será posible generar más ingresos y calificar para una tasa reducida, calculada sobre el monto imponible tras aplicar las deducciones correspondientes Freepik

En términos generales, cuando una persona vende una inversión por un precio mayor al que pagó originalmente, obtiene un rendimiento de capital. Si ese activo se mantuvo durante un año o menos, se aplica el mismo porcentaje de impuestos que al ingreso regular, como el salario. En cambio, si la inversión se mantuvo por más de un año, la ganancia se considera a largo plazo y paga una tasa más baja, que puede ser del 0%, 15% o 20%, según el nivel de ingresos del contribuyente, según detalló CNBC.

Con las nuevas disposiciones anunciadas para 2026, será posible obtener mayores ingresos y aún calificar para un porcentaje reducido sobre las ganancias. El cálculo se basa en el ingreso imponible, determinado tras restar las deducciones del total percibido en el año.

Según las nuevas tablas, las personas con ingresos imponibles de hasta 49.450 dólares, así como las parejas que presentan declaración conjunta con montos de hasta US$98.900, quedarán sujetas a una tasa del 0%. En tanto, los contribuyentes individuales que perciban hasta US$545.500, y las parejas con una suma conjunta de hasta US$613.700, estarán sujetos a una del 15%; por encima de esas cifras, se aplicará una del 20% sobre las ganancias.

Deducciones estándar 2026: montos actualizados y beneficios fiscales para adultos mayores

A su vez, la agencia anunció cambios en las deducciones estándar para 2026:

Parejas casadas que presentan declaración conjunta: US$32.200

US$32.200 Jefes de familia: US$24.150

US$24.150 Contribuyentes solteros e individuos casados que declaran por separado: US$16.100

Entre los demás cambios anunciados por el IRS, las exenciones personales se mantienen en 0, al igual que en 2025 Freepik

Los adultos mayores podrían acceder a un alivio adicional gracias a la Ley One Big Beautiful Bill Act (Obbba, por sus siglas en inglés), que otorga una deducción fiscal temporal de hasta US$6000 para personas de 65 años o más, según detalló CBS News. Este beneficio, que vence a fines de 2028, aplica a quienes tengan un ingreso bruto ajustado de hasta US$75.000 (solteros) o US$150 mil (parejas que presentan declaración conjunta).

IRS 2026: principales actualizaciones fiscales

Otros cambios que anunció el IRS en un comunicado oficial son los siguientes:

