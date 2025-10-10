Ajuste del IRS: hasta cuánto puedes ganar en EE.UU. sin tener que pagar impuestos en 2026
La agencia federal realiza estos ajustes cada octubre o noviembre para evitar que la inflación provoque un aumento en la carga impositiva de los contribuyentes
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció una serie de ajustes fiscales para 2026. Entre los cambios más relevantes, la agencia elevó los límites de ingresos para las tasas de ganancias de capital, lo que permitirá a algunos estadounidenses ganar más dinero y aun así calificar para porcentajes impositivos más bajos, incluso del 0%.
IRS 2026: cuánto se puede ganar en EE.UU. sin pagar impuestos sobre las ganancias de capital
El IRS suele aplicar estos ajustes en los meses de octubre o noviembre con el propósito de evitar el llamado “arrastre de tramo” (en inglés, bracket creep), fenómeno que se produce cuando la inflación impulsa a los contribuyentes hacia niveles impositivos más altos e incrementar su carga fiscal.
En términos generales, cuando una persona vende una inversión por un precio mayor al que pagó originalmente, obtiene un rendimiento de capital. Si ese activo se mantuvo durante un año o menos, se aplica el mismo porcentaje de impuestos que al ingreso regular, como el salario. En cambio, si la inversión se mantuvo por más de un año, la ganancia se considera a largo plazo y paga una tasa más baja, que puede ser del 0%, 15% o 20%, según el nivel de ingresos del contribuyente, según detalló CNBC.
Con las nuevas disposiciones anunciadas para 2026, será posible obtener mayores ingresos y aún calificar para un porcentaje reducido sobre las ganancias. El cálculo se basa en el ingreso imponible, determinado tras restar las deducciones del total percibido en el año.
Según las nuevas tablas, las personas con ingresos imponibles de hasta 49.450 dólares, así como las parejas que presentan declaración conjunta con montos de hasta US$98.900, quedarán sujetas a una tasa del 0%. En tanto, los contribuyentes individuales que perciban hasta US$545.500, y las parejas con una suma conjunta de hasta US$613.700, estarán sujetos a una del 15%; por encima de esas cifras, se aplicará una del 20% sobre las ganancias.
Deducciones estándar 2026: montos actualizados y beneficios fiscales para adultos mayores
A su vez, la agencia anunció cambios en las deducciones estándar para 2026:
- Parejas casadas que presentan declaración conjunta: US$32.200
- Jefes de familia: US$24.150
- Contribuyentes solteros e individuos casados que declaran por separado: US$16.100
Los adultos mayores podrían acceder a un alivio adicional gracias a la Ley One Big Beautiful Bill Act (Obbba, por sus siglas en inglés), que otorga una deducción fiscal temporal de hasta US$6000 para personas de 65 años o más, según detalló CBS News. Este beneficio, que vence a fines de 2028, aplica a quienes tengan un ingreso bruto ajustado de hasta US$75.000 (solteros) o US$150 mil (parejas que presentan declaración conjunta).
IRS 2026: principales actualizaciones fiscales
Otros cambios que anunció el IRS en un comunicado oficial son los siguientes:
- Crédito tributario por ingresos del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés): máximo de US$8231 para familias con tres o más hijos (sube desde US$8046 en 2025).
- Beneficio por transporte: límite mensual de US$340 (US$15 más que en 2025).
- Planes de gastos médicos flexibles: el límite de contribución aumenta a US$3400.
- Cuentas de ahorro médico: un deducible mínimo individual de US$2900 y máximo de US$4400; para familias, entre US$5850 y US$8750.
- Exclusión de ingresos extranjeros: US$132.900 (aumenta desde US$130 mil).
- Exclusión anual de regalos: se mantiene en US$19.000; para cónyuges no ciudadanos, US$194 mil.
- Exenciones personales: permanecen en 0, tal como en 2025 (eliminadas permanentemente por la Obbba).
