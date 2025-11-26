Alba cree que Inter Miami tiene "muchas posibilidades" de ganar la MLS

El lateral español Jordi Alba consideró este miércoles que el Inter Miami tiene "muchas posibilidades" de ganar el título de la liga norteamericana (MLS) esta temporada, que será su última como futbolista profesional.

El club de Florida recibirá el sábado al New York City FC en la final de la Conferencia Este. De ganar, disputará la corona de la MLS el 6 de diciembre contra el vencedor de la Oeste, el San Diego FC del mexicano Hirving "Chucky" Lozano o el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

"Es una final que va a ser muy difícil, estamos en nuestro campo con nuestra gente y en ese sentido estoy tranquilo", dijo el marcador de punta zurdo en una rueda de prensa.

"Estoy confiado de que todo va a ir bien y creo que este año tenemos muchas posibilidades", agregó.

El Inter llegará a su primera final de conferencia con un Lionel Messi pletórico, tras anotar seis goles y dar otras tantas asistencias en cuatro juegos de playoffs.

En caso de perder ante la escuadra neoyorquina, las Garzas despedirán del fútbol a dos de sus grandes figuras, Alba y Sergio Busquets, que colgarán los botines al término de la campaña.

"Siempre vas con la incertidumbre sobre si es el último partido, esperemos que sea el 6 de diciembre y que podamos ganar. Desde pequeño supe lo que cuesta estar aquí y siempre intenté disfrutar y dar lo máximo", sostuvo el lateral.

"Estoy 100% seguro" de mi decisión de retirarme, comentó el defensor de 36 años.

"Me da pena porque es lo que vengo haciendo toda la vida, veo que pude haber seguido algunos años más, pero es una decisión que vengo meditando y estoy con ganas de terminar estos dos partidos de la mejor manera".

Alba destacó por otro lado la forma en que el delantero uruguayo Luis Suárez, que todavía no ha acordado una renovación con el Inter, encajó su suplencia en la semifinal de conferencia, en la que los floridanos golearon 4-0 a Cincinnati.

El Pistolero, de 38 años, entregó la titularidad por orden de Javier Mascherano a la promesa argentina Mateo Silvetti, quien conectó a la perfección con Messi.

El célebre ariete uruguayo asumió la suplencia alentando y dando instrucciones desde el banco hasta su ingreso en el césped en el minuto 76.

"A todo el mundo le gusta jugar, Luis es un ejemplo para todos", destacó Alba sobre su excompañero en el FC Barcelona.

"No es una decisión fácil, es de agradecer que después de la carrera que ha tenido, siga dando el ejemplo no solo a nosotros que hemos tenido tiempo con él, sino a todos los compañeros", valoró.

