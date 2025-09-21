Alcaraz encaja ante Fritz su primera derrota individual en Laver Cup

El español Carlos Alcaraz, número uno del tenis masculino, cayó la noche del sábado ante el estadounidense Taylor Fritz en la Laver Cup, donde el equipo Mundo tomó una ventaja de 7-3 frente al de Europa.

Fritz, quinto del ranking de la ATP, se impuso por primera vez a Alcaraz con marcador de 6-3 y 6-2 con el apoyo del público de San Francisco (Estados Unidos) y frente a la mirada del ídolo local, el basquetbolista Stephen Curry.

Alcaraz, que tenía una racha de 13 victorias seguidas en el circuito, encajó su primera derrota en los tres partidos individuales que ha jugado en la Laver Cup.

El año pasado, en su debut en este torneo fundado por Roger Federer, había vencido precisamente a Fritz y a otro estadounidense, Ben Shelton.

El viernes, Alcaraz ganó también un partido de dobles junto al checo Jakub Mensik en una jornada en la que el equipo Europa se adelantó por 3-1.

Este sábado, sin embargo, el combinado del resto del mundo le dio la vuelta al marcador con triunfos de Fritz, el argentino Francisco Cerúndolo y el australiano Alex De Miñaur.

Antes del inicio de la sesión nocturna, el público del Chase Center se puso en pie ante la entrada de Federer y Curry.

En la misma pista donde lidera a los Golden State Warriors de la NBA, Curry lanzó la moneda del sorteo y se fotografió con Alcaraz y Fritz.

El base, ganador de cuatro anillos con los Warriors, ya acudió este mes a la final del Abierto de Estados Unidos en Nueva York, donde disfrutó de la victoria de Alcaraz sobre Jannik Sinner.

Este sábado el español estuvo mucho menos inspirado frente a un Fritz al que había derrotado en sus tres duelos anteriores.

"Al principio de aquellos partidos me quebró en la primera ocasión y esa no es la forma en que quieres comenzar contra alguien como él", recordó después el californiano.

Fritz, subcampeón del US Open en 2024, combinó una formidable actuación al servicio con una extrema fiabilidad esta vez en los momentos decisivos, salvando las dos pelotas de break que tuvo Alcaraz.

En uno de sus pocos destellos de magia, el murciano se anotó un punto al inicio del segundo set después de una devolución por debajo de las espaldas, ganándose la sonrisa de admiración de Curry, que siguió el partido en la grada junto a su esposa, Ayesha.

Alcaraz, que sólo había perdido un partido desde mayo, se retiró con una sonrisa bajo el aplauso de los aficionados.

