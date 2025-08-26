Alcaraz sobre el impacto de su corte de pelo: “Fue un malentendido de mi hermano”

Tras el revuelo que causó en el US Open su corte de pelo militar, el tenista español Carlos Alcaraz explicó que fue producto de un malentendido con su hermano, que ejercía de peluquero.

La nueva imagen de Alcaraz causó sensación el lunes en el torneo de Grand Slam de Nueva York, donde debutó con un rotundo triunfo nocturno ante el local Reilly Opelka.

“Sentía que tenía el pelo muy largo y tenía muchas ganas de cortármelo. De repente mi hermano (Álvaro) tuvo un malentendido con la máquina y simplemente lo cortó. La única forma de arreglarlo era afeitarme del todo”, narró el número dos mundial en su conferencia de prensa.

“Para ser sincero, no está tan mal (...) Creo que hoy me hizo ser más rápido”, bromeó. “Si hay un lugar que se asemeja a un corte y un estilo totalmente diferente como este es Nueva York”.

Antes de que saltase a la pista, en las redes sociales se expandió un vídeo con la divertida reacción de sorpresa del tenista estadounidense Frances Tiafoe al ver llegar a Alcaraz con su renovado "look".

“Es horrible”, dijo después a la prensa Tiafoe, buen amigo del español. “No sé quién le dijo que está bien, que hiciera eso, pero es terrible”.

“Vi el vídeo y Tiafoe está mintiendo”, le respondió Alcaraz. “Sé que le gusta el corte, me lo dijo”.

“A algunas personas les gusta, a otras no. Para ser sincero, me divierte la reacción de la gente”, resumió el ex número uno mundial, que reconoce su creciente interés por el mundo de la moda.

“Me estoy metiendo un poco más en ese mundo”, dijo el español, que ya ha sido imagen de varias marcas de ropa. “Tengo pasión por los sneakers, la vestimenta, ahora le estoy dando mucha más importancia. Me gusta que la gente también vea un lado diferente a lo que están acostumbrados en la pista”.