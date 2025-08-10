Alcaraz vuelve a la acción con un peleado triunfo en Cincinnati

Tras casi un mes apartado de las pistas, el tenista español Carlos Alcaraz necesitó este domingo de tres sets para superar su debut en el Masters 1000 de Cincinnati frente al bosnio Damir Dzumhur.

Alcaraz, número dos mundial, superó este cruce de segunda ronda frente a Dzumhur (56) por marcador de 6-1, 2-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos de juego.

El español, máximo favorito al título junto al italiano Jannik Sinner, chocará en la siguiente fase con el ganador del cruce entre el neerlandés Tallon Griekspoor o el serbio Hamad Medjedovic.

El duelo frente Dzumhur fue el primero de Alcaraz desde su derrota ante Sinner en la final de Wimbledon el pasado 13 de julio.

La estrella española, que renunció a jugar el Masters 1000 de Canadá para recuperar energías, dominó al bosnio a lo largo de un primer set en el que no concedió una sola oportunidad de 'break'.

Con la primera manga en el bolsillo, el nivel de Alcaraz comenzó a descender bajo el fuerte sol que caía sobre la pista central, con temperaturas superiores a los 30º Celsius.

El ex número uno mundial cometió hasta 15 errores no forzados y permitió que la confianza de Dzumhur fuera creciendo hasta romperle en dos ocasiones su servicio.

Con el marcador señalando un set por bando, el murciano disipó cualquier atisbo de sorpresa al quebrar en el cuarto juego al bosnio y adelantarse 3-1.

Algo más liberado, Alcaraz obsequió al público los mejores golpes de la tarde pero todavía tuvo que neutralizar un último quiebre de Dzumhur para finiquitar finalmente el triunfo.

El español aspira a coronarse campeón por primera vez en Cincinnati, donde fue finalista en 2023, antes de afrontar el último torneo de Grand Slam de la temporada en el Abierto de Estados Unidos (24 de agosto - 7 de septiembre).