Alcaraz y Raducanu debutan con derrota en los estelares dobles mixtos del US Open

Exhibiendo una gran complicidad, Carlos Alcaraz y Emma Raducanu se estrenaron el martes como pareja tenística con una derrota en el torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, convertido este año en un aperitivo estelar del Grand Slam de Nueva York.

El español, recién aterrizado en la Gran Manzana tras ganar el Masters 1000 de Cincinnati, y la británica eran la dupla más esperada del evento, al que se apuntaron figuras como Novak Djokovic, Iga Swiatek o Jannik Sinner, baja de última hora.

El recorrido de Raducaraz, como fue bautizada la joven dupla en redes sociales, terminó en la primera ronda con una derrota por doble 4-2 ante el inglés Jack Draper y la estadounidense Jessica Pegula.

En otra muestra del recargado calendario tenístico, Alcaraz había alzado su primer trofeo del Masters 1000 de Cincinnati menos de 24 horas antes en una final ante Sinner que duró 23 minutos por problemas físicos del italiano.

Antes de salir a toda prisa hacia el aeropuerto, el español se mostró ilusionado en participar junto a Raducanu en este nuevo formato de dobles mixtos, ideado para atraer a las mejores raquetas del mundo y disparar el interés y la asistencia de público en la semana previa al Abierto de Estados Unidos.

La curiosidad en el mundo del tenis estaba en máximos para seguir la primera aparición conjunta de estos dos excampeones del US Open, ambos de 22 años.

Desde antes de conocerse su asociación deportiva, Alcaraz y Raducanu han estado rodeados de especulaciones sobre una posible relación sentimental, que la británica desmintió en junio asegurando que solo son "buenos amigos".

"Atmósfera divertida"

Este martes ambos mostraron su enorme complicidad desde la entrada al estadio Arthur Ashe, la mayor pista de tenis del mundo.

Con más de 20.000 aficionados ovacionándolos, Raducanu le provocó las primeras risas a Alcaraz con un comentario al oído mientras saludaban al público.

Las bromas siguieron en los descansos y tras algunos trucos de magia en el partido del murciano, como un golpe paralelo por el exterior de la red que hizo que Raducanu se llevara las manos a la cabeza de incredulidad.

Finalmente ambos pagaron su mayor inexperiencia en dobles ante Draper y Pegula, que tuvieron el control del marcador desde el inicio.

Aún así los ganadores necesitaron de cinco pelotas de partido para finiquitar el pase a los cuartos de final del torneo, que tiene un formato reducido a dos sets de cuatro juegos y un eventual tiebreak de 10 puntos en lugar de la tercera manga.

"El estadio está lleno, gracias a todos por venir", dijo sobre la pista Pegula, antigua número uno mundial en dobles junto a Coco Gauff.

"Fue una atmósfera muy divertida, incluso si hicieron falta un par de jugadas increíbles de Carlos para animar", bromeó.

Swiatek en semifinales

Pegula, vigente subcampeona del US Open en individuales, y Draper podrían enfrentar en cuartos a Novak Djokovic y Olga Danilovic si esta dupla serbia superaba su estreno ante los rusos Daniil Medvedev y Mirra Andreeva.

En semifinales ya está instalada Iga Swiatek, también campeona el lunes en Cincinnati, junto a Casper Ruud.

Tras compartir vuelo nocturno con Alcaraz, la polaca se impuso junto al noruego en su debut ante los estadounidenses Madison Keys y Frances Tiafoe (4-1 y 4-2) y en los cuartos ante la norteamericana Caty McNally y el italiano Lorenzo Musetti (4-1 y 4-2).

"Sinceramente, los últimos dos días me han parecido como si fuera uno solo, pero estoy muy contenta de estar aquí", admitió Swiatek sobre su maratón de partidos.

En otro de los primeros encuentros, la icónica Venus Williams y Reilly Opelka quedaron eliminados ante Karolina Muchova y Andrey Rublev por 4-2 y 5-4 (7/4).