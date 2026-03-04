Alerta de clima severo en USA: la ronda de tormentas eléctricas y posibles tornados en varias ciudades de EE.UU.

Un patrón atmosférico dinámico marcará el pulso del tiempo este miércoles 4 de marzo en Estados Unidos. Desde tormentas potencialmente severas en el centro del país norteamericano hasta nevadas en zonas montañosas del oeste, el mapa meteorológico mostrará contrastes notables. Mientras tanto, el calor inusual ganará terreno en amplias regiones del sur y el este, aunque un frente frío desde el noreste podría generar un abrupto cambio térmico en sectores puntuales.

Tormentas fuertes entre Texas y el valle de Ohio

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un sistema frontal semiestacionario aún actuará como eje de inestabilidad sobre el centro y este del territorio .

. Durante la mañana, se prevé que las lluvias y tormentas eléctricas que estarán activas en el valle de Ohio se desplacen gradualmente hacia el este y pierdan intensidad con el correr de las horas.

Durante la tarde y noche, se espera el desarrollo de núcleos convectivos en la región de ArkLaTex y el valle medio del Mississippi NWS

Hacia media tarde y entrada la noche, se espera que surjan nuevos núcleos convectivos sobre la región de ArkLaTex y el valle medio del Mississippi, que luego avanzarán en dirección noreste hacia el valle de Ohio. Algunas de estas tormentas podrán producir precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, con riesgo de inundaciones repentinas en áreas localizadas.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipó que existirá un riesgo leve de tormentas severas desde el norte de Texas hasta el bajo valle de Ohio. En estas zonas, las células más organizadas podrán generar granizo de gran tamaño, ráfagas dañinas y la posibilidad aislada de uno o dos tornados.

Las ciudades de Dallas, Fort Smith y Springfield estarán dentro del corredor con mayor probabilidad de fenómenos significativos durante la tarde y la noche.

La amenaza se extenderá en los próximos días

Según informó The Weather Channel, este miércoles será el inicio de varios días consecutivos con tiempo severo en la franja central del país norteamericano.

Para hoy, las tormentas más intensas se concentrarán durante la tarde y la noche desde el norte de Texas hacia el valle medio del Mississippi y el bajo valle de Ohio. Se advirtió sobre la posibilidad de granizo de tamaño considerable, vientos destructivos y algunos tornados aislados.

Además, las lluvias asociadas a estos sistemas podrán dejar acumulados superiores a tres pulgadas (7,6 centímetros) en sectores del sur de las Llanuras y desde el valle del Mississippi hasta el valle de Ohio, especialmente en áreas donde varias rondas de tormentas afecten la misma región.

Esto incrementará el riesgo de inundaciones repentinas, en particular en zonas montañosas como los Ozarks y las montañas Ouachita.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha categorizado como "Riesgo Leve" la amenaza de tiempo severo que se extiende desde el norte de Texas hasta el bajo Valle de Ohio SPC

Frente frío y nevadas en el oeste de Estados Unidos

En paralelo, el oeste experimentará el avance constante de un sistema de origen pacífico acompañado por un frente frío vigoroso.

El NWS detalló que este sistema ingresará al interior a través del Intermountain West y se desplazará hacia las Montañas Rocosas, lo que impulsará un descenso térmico y una baja progresiva en los niveles de nieve.

Se anticiparon nevadas moderadas a localmente intensas en las elevaciones más altas de las Rocosas centrales y del norte, así como en la cordillera de las Cascadas.

y del norte, así como en la cordillera de las Cascadas. Las acumulaciones más importantes se registrarán en cotas elevadas, aunque no se especificarán valores exactos.

En la Sierra Nevada el impacto será menor, aunque podrían observarse acumulaciones ligeras en el norte de California.

Un frente frío vigoroso de origen pacífico impulsa un descenso térmico en el Intermountain West, con nevadas moderadas a intensas en las elevaciones más altas de las Montañas Rocosas y las Cascadas NWS

Calor inusual en el sur y el este de Estados Unidos

Mientras las tormentas y la nieve captarán la atención en varias regiones, el rasgo dominante en gran parte de la mitad sur será el calor atípico para comienzos de marzo. El NWS proyecta que una extensa área con temperaturas muy por encima de lo normal se consolidará desde Texas hasta el sureste.

Las máximas vespertinas alcanzarán valores en el rango medio de los 70°F a los 80°F (24°C a 29°C) en numerosos estados del sur. Este aire cálido se expandirá también hacia el Atlántico Medio y el Valle de Ohio, donde se prevé que los registros se ubiquen entre los altos 60°F y los altos 70°F (20°C a 26°C). En algunos puntos podrían establecerse récords diarios de temperatura máxima.