Perdió el ICE: jueza declara “probablemente ilegal” el plan de Kristi Noem para restringir la supervisión federal

Una jueza federal suspendió de manera temporal una política firmada por la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, que exigía a los miembros del Congreso avisar con una semana de antelación antes de visitar centros de detención de inmigrantes.

La decisión federal que impacta a Kristi Noem y al ICE

De acuerdo con AP, la jueza del distrito en Washington Jia Cobb determinó que la administración Trump no había presentado “ejemplos concretos de problemas de seguridad que puedan plantear las visitas legislativas sin aviso previo”.

“Los demandantes han demostrado una probabilidad sustancial de éxito en su reclamo de que la política de notificación del 8 de enero es contraria a la ley y excede la autoridad legal de los demandados”, señaló la jueza en el fallo.

La jueza federal determinó que el fallo firmado por Noem era "contrario a la ley" Kristi Noem

En el mismo escrito, aseveró que el requisito de notificación causó un “daño irreparable” a los miembros del Congreso al impedirles obtener información sobre los centros de detención.

“La política del 8 de enero es una acción arbitraria y caprichosa de la agencia. Los demandantes han demostrado que sufren un daño debido a esta normativa. Y este factor juega a su favor”, agregó.

Antecedentes del conflicto entre Noem y legisladores demócratas

Cobb había suspendido la normativa en diciembre del año pasado al argumentar que contradecía la Sección 527(b), que estipula un aviso de 24 hs solo para el personal y no para los miembros del Poder Legislativo.

“El hecho de que la ley parezca excluir la permisibilidad de un requisito de notificación previa para los empleados del Congreso respalda aún más la interpretación de los demandantes de la ley, que considera que dichos requisitos de notificación previa no son permisibles para ellos”, dijo la jueza en el escrito.

Las solicitudes que debían presentar los legisladores debía incluir la fecha de la visita, ubicación del centro de detención, duración de la visita y cargo de todos los visitantes CalMatters

No obstante, el 8 de enero de este año, Noem emitió otro escrito que describía nuevas restricciones a las visitas a los centros de detención de inmigrantes. La medida fue publicada un día después de que un agente federal disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis.

En el fallo, se obligaba a los miembros del congreso a que cualquier solicitud para visitar un centro de detención debía enviarse con siete días de antelación. El pedido debía efectuarse bajo los siguientes pasos:

Las solicitudes debían enviarse a la Oficina de Relaciones Congresionales (OCR) durante el horario comercial.

durante el horario comercial. Deben incluir la fecha propuesta, ubicación del centro de detención, duración de la visita y cargo de todos los visitantes.

Si un miembro del Congreso presentaba una solicitud para reducir el tiempo de preaviso, esto debía ser aprobado por la secretaria de Seguridad Nacional.

Noem aseguraba que la normativa buscaba proteger a los congresistas y evitar que los agentes federales no cumplieran con sus deberes diarios Julia Demaree Nikhinson - AP

El objetivo de la normativa, según Kristi Noem

El documento remarcaba que el aviso anticipado era necesario para garantizar la protección de los congresistas y evitar los entornos caóticos que la secretaria denominó “trucos publicitarios estilo circo”.

“Estos preavisos son necesarios para asegurar la protección adecuada a los miembros del Congreso, su equipo y empleados del ICE. Las visitas no notificadas apartan a los oficiales de sus deberes”, detalla la normativa firmada por Noem.