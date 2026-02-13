Clima en California: en qué momento llega la tormenta más fría de todo el invierno

California se encamina a un cambio brusco de patrón meteorológico: tras varios días tranquilos, el estado recibirá una irrupción de aire mucho más frío acompañada por lluvias, nieve en cotas bajas y ráfagas intensas. Desde el norte hasta el sur, distintas oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por su siglas en inglés) advirtieron que la transición comenzará el fin de semana del 13 de febrero y se volverá más severa al iniciar la semana próxima.

Norte de California: cuándo llega la tormenta a Sacramento

La oficina meteorológica regional advirtió que la calma se mantendrá hasta el sábado, pero el escenario cambia con rapidez al final del fin de semana. El organismo anticipó “la tormenta más fría de la temporada hasta ahora”, con efectos que se extenderán hasta mediados de la semana siguiente.

Temperaturas mínimas esperadas en California el sábado NWS

El ingreso del sistema llegará acompañado por lluvia moderada, nevadas intensas en montaña y viento fuerte, lo que generará problemas de viaje especialmente durante el cierre del fin de semana largo.

Inicio del sistema : tarde del domingo, intensificándose lunes y martes.

: tarde del domingo, intensificándose lunes y martes. Nieve abundante sobre 5000 pies (1524 metros) : probabilidad de al menos 24 pulgadas (61 centímetros) entre domingo por la noche y miércoles temprano (70-90%).

: probabilidad de al menos 24 pulgadas (61 centímetros) entre domingo por la noche y miércoles temprano (70-90%). Sobre 3000 pies (914 metros) : probabilidad de 12 pulgadas (30 centímetros) o más (50-80%).

: probabilidad de 12 pulgadas (30 centímetros) o más (50-80%). Descenso progresivo del nivel de nieve : de 4000 a 5000 pies (1219 a 1524 metros) el domingo a cerca de 3000 pies (914 metros) el martes.

: de 4000 a 5000 pies (1219 a 1524 metros) el domingo a cerca de 3000 pies (914 metros) el martes. Posibles acumulaciones incluso en zonas de estribaciones .

. Lluvias en el valle : 50 a 80% de probabilidad de dos pulgadas (cinco centímetros) o más en el norte del Valle de Sacramento.

: 50 a 80% de probabilidad de dos pulgadas (cinco centímetros) o más en el norte del Valle de Sacramento. En el resto del valle: 50 a 70% de probabilidad de una pulgada (2,5 centímetros) o más.

Área de la Bahía de San Francisco: cuándo llegará la tormenta más fría de la temporada

Más al sur, la transición ocurrirá antes. La región de la Bahía experimentará el comienzo de las precipitaciones desde la noche del sábado 14, pero el episodio frío se consolidará entre lunes 16 y martes 17, cuando ingrese una masa de aire del Golfo de Alaska.

Temperaturas mínimas esperadas en California el domingo NWS

El evento no será una lluvia única, sino varias rondas sucesivas durante varios días, con aumento progresivo del riesgo de inundaciones menores.

Inicio de lluvias : sábado por la noche.

: sábado por la noche. Periodo principal de precipitaciones : domingo a miércoles.

: domingo a miércoles. Descenso térmico desde el lunes : máximas en los 40-50°F (aprox. 4-15°C); mínimas generalizadas en los 30s°F (-1 a 4°C)

: máximas en los 40-50°F (aprox. 4-15°C); mínimas generalizadas en los 30s°F (-1 a 4°C) Posibles avisos de frío extremo.

Posibilidad de nieve ligera en cumbres altas regionales.

Sur de California: cuándo llega la tormenta a Los Ángeles

En el sur el ingreso es más tardío. Según el NWS de Los Angeles, la perturbación comenzará a notarse el domingo con lluvias aisladas, pero el temporal más severo llegará entre lunes y miércoles con varios pulsos de precipitación y aire aún más frío.

Temperaturas mínimas esperadas en California el lunes NWS

Este será el sector con mayor variedad de fenómenos: lluvia intensa, tormentas aisladas, nieve en montañas y posibles deslizamientos.

Domingo por la tarde-noche : primeras lluvias débiles.

: primeras lluvias débiles. Lunes : sistema principal con mayor potencial de precipitación

: sistema principal con mayor potencial de precipitación Nivel de nieve lunes : sobre 6500 pies (1981 metros) con acumulaciones importantes.

: sobre 6500 pies (1981 metros) con acumulaciones importantes. Martes : chubascos dispersos y nivel de nieve cerca de 5000 pies (1524 metros)

: chubascos dispersos y nivel de nieve cerca de 5000 pies (1524 metros) Miércoles: aire mucho más frío; nivel de nieve baja a 3000 pies (914 metros) e incluso 2500 pies (762 metros)