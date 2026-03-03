Clima de hoy en EE.UU.: con un tinte más primaveral, se esperan tormentas para el norte de Texas este martes 3 de marzo

La jornada de este martes marcará el inicio de una transición atmosférica profunda sobre el territorio estadounidense, donde el choque de masas de aire de distintas naturalezas generará un escenario de contrastes extremos. Mientras que el sur se prepara para experimentar un calor atípico que podría desafiar los registros históricos, las regiones del noreste y los Apalaches enfrentarán los últimos instantes del invierno con precipitaciones mixtas.

Tormentas y lluvias desde las Llanuras del Sur hasta el Valle de Ohio

De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un sistema frontal se extenderá entre las Llanuras del Sur y el Valle de Ohio , lo que generará chaparrones y tormentas eléctricas a lo largo de la jornada .

, lo que generará . La reiteración de células convectivas sobre una misma zona favorecerá acumulados superiores a una pulgada (2,5 cm), con riesgo aislado de inundaciones repentinas.

Estados Unidos enfrenta hoy una jornada de extremos meteorológicos donde el avance de un frente cálido desde el sur chocará con masas de aire frío remanentes en el norte NWS

En el sector comprendido entre el Panhandle de Texas y el centro de Missouri, las tormentas podrán adquirir intensidad significativa. La combinación de aire templado y húmedo en superficie con el avance del frente frío incentivará el desarrollo de núcleos convectivos capaces de producir ráfagas intensas y granizo.

Esta dinámica se enmarcará en un patrón atmosférico que tenderá a volverse más primaveral, para dejar atrás el dominio de masas de aire estrictamente invernales en buena parte del centro y este del territorio.

El organismo también anticipó que el aire cálido avanzará con fuerza sobre las Llanuras del Sur. Allí, las temperaturas máximas treparán hasta los 80°F (27°C), con posibilidades de quebrar récords diarios en algunos puntos. Este ascenso térmico contrastará con lo que ocurrirá más al norte, donde la persistencia de nubosidad y precipitaciones mantendrá registros más contenidos.

Riesgo marginal de tiempo severo y probabilidad de granizo

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señaló que existe un riesgo marginal de tormentas severas desde sectores de las Llanuras del Sur hasta el centro de Missouri. Según el parte emitido durante la noche del lunes, el principal peligro estará asociado al granizo de gran tamaño, especialmente entre la tarde y la madrugada.

El SPC explicó que la inestabilidad más significativa se desarrollará en niveles medios de la atmósfera, producto de la advección de aire cálido sobre una masa más fría asentada al norte del frente. Si bien no se prevé una ciclogénesis intensa en superficie, una débil onda recorrerá el límite frontal durante la noche, lo que favorecerá ascensos localizados. En ese entorno, las corrientes ascendentes más vigorosas podrán sostener la formación de granizo severo de manera aislada.

El SPC ha emitido una alerta de nivel 1 (riesgo marginal) desde las Llanuras del Sur hasta el centro de Missouri SPC

Aunque la inestabilidad cerca de la línea seca será limitada y muchas tormentas tenderán a ser elevadas —es decir, formadas por encima de una capa superficial más fría—, los sondeos atmosféricos indicaron suficiente energía disponible en niveles intermedios como para justificar la vigilancia. Así, la amenaza no será generalizada, pero sí lo bastante relevante como para mantener bajo observación a porciones de Oklahoma, el norte de Texas y Missouri.

Mezcla invernal en los Apalaches centrales y el Nordeste

Mientras tanto, el NWS detalló que desde la mañana se iniciará un episodio de precipitación invernal ligera sobre los Apalaches centrales y el norte del Atlántico Medio. La combinación de aguanieve, lluvia engelante y nieve se desplazará hacia el nordeste por la tarde y alcanzará Nueva Inglaterra por la noche.

Si bien los acumulados no serán de gran magnitud, la presencia de superficies resbaladizas podría complicar la circulación en rutas y calles. El carácter leve de esta mezcla no eliminará el riesgo de trayectos peligrosos, sobre todo en áreas elevadas.

En términos térmicos, la abundante cobertura nubosa y las precipitaciones sostendrán máximas mayormente en el rango de 40°F (4°C) a 50°F (10°C) en buena parte del nordeste, muy por debajo de los registros que se observarán más al sur.

Calor inusual y contraste térmico en expansión

Según el NWS, el patrón dominante de la semana favorecerá temperaturas superiores al promedio en extensas áreas del centro y este. Este martes, el epicentro del calor se concentrará en las Llanuras del Sur, donde las máximas alcanzarán los 80°F (27°C). La magnitud de estos valores, inusuales para comienzos de marzo, podría establecer nuevas marcas diarias en ciudades del área.

El aire cálido y húmedo continuará desplazándose hacia el norte con el correr de las horas, lo que preparará el escenario para nuevas rondas de tormentas en días posteriores. No obstante, el contraste persistirá en el noreste, donde las marcas quedarán restringidas por la nubosidad y las lluvias intermitentes.

El sur de Texas y Oklahoma experimentarán temperaturas atípicas para el inicio de marzo NWS

Temporada de tiempo severo en marcha

Desde FOX Weather, los meteorólogos señalaron que el inicio de marzo coincide típicamente con los primeros brotes tornádicos del año y que este patrón activo se ajustará a esa estadística. Para el martes se mantendrá un nivel uno de cinco en la escala de riesgo, con el granizo como amenaza predominante.

El informe subrayó que el incremento térmico, aunque agradable para muchos, también potenciará la probabilidad de fenómenos severos. Así, este martes se presentará como una jornada de contrastes: desde calor casi veraniego en el sur hasta precipitaciones invernales ligeras en el noreste, con tormentas con potencial de severidad en el corazón del país norteamericano.