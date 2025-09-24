Alerta en Puerto Rico en plena temporada de huracanes: qué se sabe de la onda tropical que avanza cerca de la isla

Puerto Rico atraviesa horas de incertidumbre en plena temporada de huracanes. Una onda tropical que se desplaza por el Caribe comenzó a generar lluvias intensas y ráfagas de viento sobre el territorio, con posibilidad de intensificarse a depresión tropical en los próximos días. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que las condiciones ambientales podrían tornarse más favorables para su desarrollo hacia el fin de semana, por lo que la población de la región fue instada a mantenerse atenta.

Dos sistemas bajo la lupa en el Atlántico: uno preocupa a Puerto Rico

El NHC confirmó que actualmente vigila dos sistemas, identificados como Invest 93L e Invest 94L, ambos con un alto potencial de convertirse en depresiones o tormentas tropicales. El primero se localizó a varios cientos de kilómetros al este de las Antillas Menores, mientras que el segundo se extendió sobre el noreste del mar Caribe, con impacto directo en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El NHC vigila dos sistemas con alto potencial de desarrollo: Invest 93L, ubicado a varios cientos de kilómetros al este de las Antillas Menores con 90% de probabilidad de convertirse en depresión tropical entre miércoles y jueves, e Invest 94L, que ya afecta a Puerto Rico NHC

Invest 93L: este sistema, descrito como un área alargada de baja presión, mostró un incremento en la actividad de lluvias y tormentas eléctricas . Las imágenes satelitales y el análisis de los meteorólogos evidenciaron un patrón más organizado, lo que llevó al NHC a señalar que existía un 90% de probabilidad de que se transforme en depresión tropical entre el miércoles y el jueves . Su trayectoria lo dirige hacia el oeste y noroeste, desplazándose al norte de las Antillas Menores y sin un impacto inmediato sobre Puerto Rico.

Invest 94L: de mayor interés para la región, se trata de una onda que avanzó a razón de 15 a 20 millas por hora (24 a 32 km/h) y comenzó a dejar fuertes precipitaciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Según el NHC, el fenómeno también alcanzará a la República Dominicana durante la noche y se moverá luego hacia el noroeste, rumbo al suroeste del Atlántico.

Posible desarrollo de Invest 94L en los próximos días

El organismo estadounidense explicó que, si bien el sistema todavía luce desorganizado, se prevé que al llegar al entorno de las Bahamas encuentre un escenario más propicio para intensificarse. De cumplirse los pronósticos, Invest 94L podría transformarse en depresión tropical entre el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

El Centro Nacional de Huracanes destacó que la probabilidad de formación de un ciclón en las próximas 48 horas se mantiene baja, con un 30%, pero aumenta considerablemente hasta un 80% en el plazo de siete días.

Invest 94L se desplaza sobre el noreste del mar Caribe a una velocidad de 15-20 mph (24-32 km/h) Zoom Earth

Lluvias y vientos sobre Puerto Rico por el Invest 94L

La onda tropical identificada como Invest 94L ya empezó a provocar efectos directos en la isla. El NHC advirtió que las lluvias podrían ser intensas en cortos períodos, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas en áreas urbanas y deslizamientos en zonas montañosas. Además, se registraron ráfagas de viento en distintos sectores, aunque todavía sin alcanzar la fuerza de tormenta tropical.

Según el informe, las precipitaciones y los vientos se extenderán hacia el oeste a medida que el sistema avance, hasta alcanzar a República Dominicana en la noche del miércoles y y luego continuar hacia el suroeste del Atlántico en los días siguientes.

Invest 93L, descrito como un área alargada de baja presión, muestra un patrón más organizado con incremento en la actividad de lluvias y tormentas eléctricas Zoom Earth

En paralelo al monitoreo sobre el Caribe, el NHC emitió un aviso de galerna para el área asociada a Invest 93L, debido a la posibilidad de que se produzcan vientos con fuerza de temporal en mar abierto. Este sistema, ubicado a unos 600 kilómetros al este de las Antillas Menores, ya presentó tormentas intensas entre las latitudes 15°N y 22°N. De acuerdo con la agencia, en las próximas 36 a 48 horas podrían sentirse vientos cercanos a 39 millas por hora (63 km/h) con fuerte oleaje.