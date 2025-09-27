Alerta formulario DS-11: el peor error que se puede cometer en la solicitud del pasaporte estadounidense

Al completar el Formulario DS-11 para solicitar el pasaporte estadounidense por primera vez, hay un error frecuente que puede retrasar o incluso invalidar el trámite: no seguir el tiempo indicado para firmar.

Errores en el Formulario DS-11 para el pasaporte

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) explica que quienes soliciten su pasaporte estadounidense pueden completar el formulario DS-11 en línea (en inglés) y después imprimirlo, o descargarlo para llenarlo a mano. Sin embargo, es clave no firmarlo hasta que un agente oficial lo indique en persona. Se trata de un error habitual que suele retrasar el trámite.

Los solicitantes del pasaporte americano no deben firmarlo hasta que estén frente a un agente oficial freepik

En ese sentido, al imprimirlo, el DOS recomienda tener en cuenta varias claves para una solicitud exitosa.

Asegurarse de que la imagen de la aplicación cubra toda la página.

Utilizar el formato vertical, si el formulario se encuentra impreso horizontalmente podría causar retrasos en su solicitud.

Imprimir su formulario por una sola cara en papel tamaño carta de 21,5 x 28 cm. Ya que no se aceptan formularios impresos a doble cara.

Las únicas marcas manuscritas que aceptan para completar el formulario son la firma original y la fecha. "No firme su formulario hasta que un agente de aceptación de pasaportes se lo solicite”, advierten.

La solicitud permite pedir un libro de pasaporte, una tarjeta de pasaporte o ambos. Además, el formulario es que quienes viajan al extranjero varias veces al año soliciten páginas de visa adicionales al marcar la casilla “libro grande” en la parte superior del escrito.

Qué se necesita para solicitar el pasaporte americano

Los ciudadanos estadounidenses que necesitan sacar su pasaporte americano por primera vez —o porque el anterior se perdió, fue robado o dañado—, deben completar el formulario DS-11, en línea o impreso junto a diferentes documentos personales.

Prueba de ciudadanía, ya sea un certificado de nacimiento o de naturalización.

ya sea un certificado de nacimiento o de naturalización. Comprobante de identidad con foto, como una licencia de conducir válida o licencia de conducir mejorada.

Para tramitar el pasaporte americano se requieren copias de documentos que prueben la identidad y la ciudadanía estadounidense Freepik

“No aceptamos comprobantes digitales de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento electrónico o móvil”, aclara el DOS.

También se debe presentar una fotografía, que deberá cumplir con varios requisitos.

A color de 5x5 cm.

No fotocopias ni fotos escaneadas digitalmente.

Reciente, tomada en los últimos 6 meses.

Una imagen clara del rostro.

Sin cambios o modificaciones con el uso de software de computadora, aplicaciones o filtros de teléfono, o inteligencia artificial.

Mirar directamente a la cámara sin inclinar la cabeza.

Sin gafas.

Con un fondo blanco o blanquecino sin sombras, texturas ni líneas.

Cuánto cuesta el trámite del pasaporte estadounidense

El valor del trámite varía de acuerdo con el tipo de pasaporte para el que el ciudadano aplique. Los montos son:

Libro de pasaporte o libreta: solicitud US$130 + tarifa de aceptación US$35, total US$165 .

. Tarjeta de pasaporte: Solicitud US$30 + tarifa de Aceptación $35, total US$65 .

. Pasaporte (libreta) y tarjeta: solicitud US$160 + tarifa de aceptación US$35, total US$195.

Las tarifas del pasaporte estadounidense varían de acuerdo al tipo de documento que se solicite Freepick

Servicios adicionales con el pasaporte americano

Además, quienes quieran recibir el documento más rápido pueden optar por:

Servicio acelerado : se agregan US$60 a la tarifa de solicitud.

: se a la tarifa de solicitud. Envío rápido: para que el documento llegue entre uno y dos días después de la impresión se puede sumar US$22,05 a la tarifa de solicitud.

Para abonar el trámite del pasaporte se puede utilizar un cheque o giro postal a nombre de “US Department of State”. Es necesario escribir el nombre y la fecha de nacimiento del solicitante en la sección de notas.