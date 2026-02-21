Alerta laboral en EE.UU.: los trabajos que podrían desaparecer por completo en dos décadas

Las nuevas tecnologías y la automatización podrían transformar de manera profunda el mercado laboral en Estados Unidos y el mundo durante las próximas dos décadas. Según estimaciones recientes, alrededor de una quinta parte de los puestos actuales son vulnerables a ser reemplazados total o parcialmente por sistemas automatizados.

¿Cuáles son los trabajos que podrían desaparecer en Estados Unidos?

Investigadores de Oxford Economics señalaron en un estudio que cerca del 20% de los empleos en EE.UU. enfrenta riesgo de automatización en los próximos 20 años, de acuerdo con un reporte publicado por CBS.

Los robots y la automatización ponen en riesgo una quinta parte de los empleos en Estados Unidos Unsplash)

Los especialistas explicaron que la tecnología capaz de sustituir tareas humanas ya existe y está disponible comercialmente. En particular, el sector de transporte y logística aparece como el más vulnerable: aproximadamente el 60% de los empleos en esa área podría automatizarse, impulsado por el avance de la conducción autónoma y la robotización de almacenes.

Entre las áreas con mayor riesgo de transformación o reducción de puestos figuran:

Fabricación

Alojamiento y restauración

Comercio minorista

Comercio mayorista

Comercio y extracción

La demanda de trabajo no va a desaparecer

Nico Palesch, economista senior de Oxford Economics y autor del informe, aclaró que la vulnerabilidad a la automatización no implica una desaparición inmediata de empleos ni un colapso del mercado laboral.

La automatización ya está disponible y se utiliza en varios trabajos (Unsplash)

El proceso, explicó, será gradual. Aunque una empresa pueda automatizar funciones, no necesariamente reemplazará de inmediato a toda su plantilla. En sectores como el gastronómico, por ejemplo, la incorporación de sistemas automáticos reduce progresivamente la contratación, pero no implica despidos masivos de un día para otro.

Además, los expertos sostienen que las nuevas tecnologías (incluidos los robots y la inteligencia artificial) también pueden impulsar la productividad y generar nuevas oportunidades laborales.

“La demanda de trabajo no va a desaparecer, porque junto con la automatización viene la necesidad de mantener robots, diseñar robots, enseñar a la gente a utilizar robots”, indicó el especialista.

Nueva ley en California para home office permanente en ciertos empleos

En paralelo con estos cambios, en California se presentó el Proyecto de Ley 1729 de la Asamblea, que busca permitir el teletrabajo permanente en determinados puestos estatales.

La automatización no hará que desaparezcan por completo los empleos (Unsplash)

El proyecto de Ley 1729 de la Asamblea obligaría a las agencias a desarrollar planes para implementar el home office cuando sea viable y beneficioso. Además, cualquier departamento que exija trabajo presencial debería presentar una justificación detallada por escrito.

De aprobarse, el Departamento de Servicios Generales de California (DGS) tendría que crear una unidad encargada de supervisar los programas de teletrabajo en el gobierno estatal y desarrollar un panel de control con datos sobre eficiencia y ahorro de costos.

El proyecto fue presentado como “estatuto de urgencia”, por lo que entraría en vigor inmediatamente tras su promulgación. La propuesta surge en respuesta a una medida impulsada por el gobernador Gavin Newsom que ordena el regreso presencial a las oficinas estatales.