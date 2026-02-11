Algunos ciudadanos en Estados Unidos podrían perder sus pasaportes tras la actualización de una ley que se implementó por primera vez hace 30 años. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) recomendó a los norteamericanos cumplir con sus obligaciones para conservar su derecho a viajes internacionales.

EE.UU. revocará pasaportes a quienes no cumplan con esta obligación

El DOS declaró que los padres que sean deudores de manutención infantil podrían perder su licencia para viajar internacionalmente, de acuerdo con AP.

El Departamento de Estado de EE.UU. suspenderá los pasaportes a padres que adeuden manutención infantil (Pexels/DΛVΞ GΛRCIΛ)

Esto se debe a que el gobierno del presidente Donald Trump expandirá e intensificará una ley que indica que el gobierno federal puede revocar pasaportes estadounidenses hasta que los deudores cumplan con los pagos.

Cabe señalar que dicha legislación es de 1996 y permite la revocación del pasaporte a padres que adeuden al menos US$2500 en manutención. Sin embargo, antes de la cancelación solo se aplicaba cuando el interesado solicitaba la renovación del documento de viaje.

En este 2026, la ley se actualiza. Ahora el propio Estado buscará datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos a fin de revocar pasaportes por iniciativa propia, incluso si continúan vigentes.

Por iniciativa propia, el gobierno de EE.UU. suspenderá los documentos de viaje de quienes deban US$100 mil o más en manutención infantil (Pexels/DΛVΞ GΛRCIΛ)

Primero, se revocarán los pasaportes de quienes deban US$100 mil o más. En estos casos, la única forma de mantener un pasaporte vigente será acordar un plan de pagos con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por siglas en inglés).

Se estima que son aproximadamente 500 personas quienes entran en este rango de deuda, por lo que el número de pasaportes cancelados puede incrementar si el umbral se reduce a un monto menor.

Cuáles son los requisitos para tramitar el pasaporte estadounidense

Este documento solo puede ser solicitado por ciudadanos de Estados Unidos, que nacieron en el país o que son naturalizados y cumplan con los requisitos correspondientes.

Las personas interesadas en el trámite deben completar el Formulario DS-11, que se encuentra en el sitio web del DOS, el cual puede llenarse en línea o imprimirse y completar a mano.

Para tramitar el pasaporte estadounidense deben cubrirse dos tarifas, una al DOS y otra a la oficina donde se presenta la solicitud (Pexels/DΛVΞ GΛRCIΛ)

Además del formulario, también se necesita una solicitud de un nuevo pasaporte, y presentar algunos documentos personales como:

Una prueba de ciudadanía, que puede ser el certificado de nacimiento o de naturalización.

Comprobante de identidad con fotografía, una licencia de conducir válida o licencia de conducir mejorada.

Una fotografía a color 5x5 cm, clara, sin lentes y sin editar.

Asimismo, tendrán que cubrirse dos tarifas, una al DOS y otra a la oficina donde se presenta la solicitud, que son:

Pasaporte (libreta) : solicitud US$130 + tarifa de aceptación US$35, total US$165 .

: solicitud US$130 + tarifa de aceptación US$35, . Tarjeta de Pasaporte : solicitud US$30 + tarifa de aceptación US$35, total US$65 .

: solicitud US$30 + tarifa de aceptación US$35, . Pasaporte (libreta) y Tarjeta: solicitud US$160 + tarifa de aceptación US$35, total US$195.

Pasaporte estadounidense dejó de ser el más poderoso del mundo

En 2025, el pasaporte de EE.UU. dejó de considerarse como el más poderoso del mundo tras descender del ranking de los documentos de viaje debido a una serie de cambios en las políticas de acceso internacional. Actualmente, lideran la clasifiación Singapur, Japón y Corea del Sur.

Hasta julio del año pasado, el país norteamericano se encontraba dentro del top 10, según el Índice de Pasaportes Henley, pero en el segundo semestre de 2025 cayó al puesto 12 de la lista.

Esto debido a que países como Brasil, eliminaron el ingreso sin permiso de entrada para ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Australia. Papúa Nueva Guinea y Birmania también cambiaron sus requisitos, y el pasaporte estadounidense se debilitó aún más.