Además de los efectos del clima extremo en Estados Unidos, en donde ocurrió una primera tormenta a principios de la semana, una nueva y potente zona de inestabilidad, identificada por los expertos como Gerri, recibió el sobrenombre de Déjà Vu (del francés ‘ya visto’). Tras surgir en la región del Pacífico noroeste, ocasionará desde fuertes nevadas, vientos huracanados, granizo y hasta algunos tornados en varias ubicaciones del país.

El reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó el surgimiento de “otro sistema de tormentas de gran impacto que volverá a azotar gran parte de la mitad este del país, con una trayectoria con una trayectoria similar a la de esta semana”. Sus efectos estarán presentes “hasta el final de la semana y el sábado por la mañana”.

A lo largo y ancho del país se sentirán los efectos de la nueva tormenta antes del fin de semana NWS / NOAA

“Esta situación puede parecer familiar, ya que muchas zonas que se verán afectadas por Gerri acaban de despedirse de la tormenta invernal Finn”, detalló por su parte la meteoróloga Linda Lam, del sitio especializado The Weather Channel. Los primeros efectos de la llamada tormenta Déjà vu se sintieron el martes en partes de Washington y Oregon. Desde entonces, se advirtió del paso del fenómeno en la región de Four Corners, donde se esperaba la caída abundante de nieve durante el jueves en poblaciones de montaña de Arizona y New Mexico, para luego atravesar las Planicies durante la noche.

Estados en los que la tormenta Déjà Vu dejará nieve

Antes del fin de semana, se estima que la tormenta se fortalecerá. En las primeras horas del viernes, se podría generar una nueva ronda de nieve, desde partes de Kansas y Nebraska hasta el Medio Oeste. Acompañada de vientos fuertes, esta nevada podría generar condiciones de ventisca, haciendo que los viajes durante la noche del jueves sean peligrosos.

La amenaza de tormentas severas regresará una vez más al sur, donde el Centro de Predicción de Tormentas advierte sobre la posibilidad de tornados fuertes, granizos grandes y ráfagas de viento en partes de Arkansas, el este de Texas y el noroeste de Louisiana. Además, en el Atlántico medio, desde Alabama hasta North Carolina, se activó el nivel 3 de 5 en relación con el riesgo de tormentas severas el viernes, lo que eleva las preocupaciones por riesgos de inundaciones desde Pennsylvania y New Jersey hasta el sur de New England.

El pronóstico de una nueva tormenta, eleva las preocupaciones sobre inundaciones en zonas cerca de la costa del Atlántico que ya han tenido abundantes lluvias Henry Swenson

El fenómeno climático, alimentado por una potente inyección de energía atmosférica, vuelve a poner en riesgo a aquellas personas en el centro y este de EE.UU. que aún se recuperan de las afectaciones por el primer golpe del clima invernal a principios de la semana.

Al momento, casi 90.000 hogares siguen sin energía eléctrica debido a los efectos del clima extremo, según el monitoreo de PowerOutage.us, además que el nivel de los ríos ha crecido a tal grado que ya se realizan evacuaciones, y al menos cuatro personas han perdido la vida, de acuerdo al balance de CNN.

Uno a uno: el clima en los lugares más afectados por la tormenta Déjà Vu

Kansas y Nebraska : fuertes nevadas acompañadas de vientos intensos, lo que podría dar lugar a condiciones de ventisca. Los viajes pueden volverse peligrosos durante la noche del jueves.

: fuertes nevadas acompañadas de vientos intensos, lo que podría dar lugar a condiciones de ventisca. Los viajes pueden volverse peligrosos durante la noche del jueves. Región de los Grandes Lagos ( Michigan, Wisconsin e Illinois ): acumulaciones de nieve cerca de 30 centímetros en algunas áreas con un pronóstico incierto para Chicago .

): acumulaciones de nieve cerca de 30 centímetros en algunas áreas con un pronóstico incierto para . Noroeste del Pacífico : la tormenta se originó aquí y ahora que se ha trasladado, solo quedan algunas acumulaciones de nieve y vientos fuertes.

: la tormenta se originó aquí y ahora que se ha trasladado, solo quedan algunas acumulaciones de nieve y vientos fuertes. Sureste ( De Alabama hasta Carolina del Norte ): tormentas severas, con posibles ráfagas de viento dañinas y la amenaza de tornados fuertes a lo largo del viernes.

): tormentas severas, con posibles ráfagas de viento dañinas y la amenaza de tornados fuertes a lo largo del viernes. Arkansas, este de Texas y noroeste de Louisiana : tormentas severas el jueves por la noche, con la posibilidad de tornados fuertes, granizo grande y ráfagas de viento peligrosas.

: tormentas severas el jueves por la noche, con la posibilidad de tornados fuertes, granizo grande y ráfagas de viento peligrosas. Sureste y partes del Atlántico Medio : tormentas severas en la región el viernes que aumentan las preocupaciones por inundaciones, además de la posibilidad de algunos tornados.

: tormentas severas en la región el viernes que aumentan las preocupaciones por inundaciones, además de la posibilidad de algunos tornados. Centro y Norte de Estados Unidos: un descenso brusco de las temperaturas con los puntos de frío extremo más críticos en Omaha, Nebraska, y algunas partes de North Dakota.