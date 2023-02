Alex Murdaugh declara en vivo en el juicio por el asesinato de su familia

escuchar

Alex Murdaugh, miembro de una de las dinastías familiares más poderosas de Carolina del Sur, enfrenta un juicio en su contra por diferentes delitos que habría cometido años atrás. Sin embargo, el más grave de ellos es su presunta culpabilidad en el homicidio de su hijo menor, Paul, y su esposa, Margaret. El 7 de junio de 2021 ambos fueron hallados sin vida cerca de su propiedad familiar. Con el descubrimiento, comenzó la época oscura del exabogado. Se lo culpó de haberlos asesinado porque descubrieron su gran reserva de opiáceos, a los que era adicto. Este jueves, volvió a declarar sobre lo que ocurrió ese día.

Murdaugh fue sometido a juicio en 2022, dado que la evidencia lo apuntó como el principal sospechoso. El fiscal Creighton Waters caracterizó la evidencia contra Murdaugh como “sustancial”: “Gran parte de la información que se ha recopilado en el caso del gran jurado estatal, todas las 81 denuncias de fraude de cuello blanco y otros delitos, drogas y similares… mucho de eso proporciona el trasfondo y el motivo de lo que sucedió el 7 de junio de 2021 (el día del asesinato)″, dijo Waters anteriormente, según CNN.

En ese sentido, este 23 de febrero, Murdaugh compareció ante la justicia estadounidense en un juicio oral para su propia defensa. Se declaró no culpable y en sus testimonios negó haber sido el responsable de la muerte de su familia. “No le disparé a mi esposa ni a mi hijo, en ningún momento”. No obstante, admitió haber mentido a las autoridades.

Aquella noche, cuando Murdaugh encontró a su hijo y su esposa sin vida, de inmediato llamó al 911. La Policía lo interrogó conforme lo dicta la ley y él emitió declaraciones falsas. En ese entonces, dijo que los había visto por última vez en la cena, antes de la tragedia, pero hoy en el juicio aseguró que eso no fue así. En realidad, reveló. fue con ellos a las perreras familiares, lugar donde los asesinaron, porque su esposa lo obligó. Después de eso, regresó a su hogar enseguida.

“Como muchas veces, cuando Maggie me pedía que hiciera algo que no quería hacer o que no había empezado a hacer, cambié de opinión y decidí que iría allí. Y lo hice... Al ver algo de caos con los perros, regresé directamente a la casa al aire acondicionado y me acosté en el sofá”, detalló. En tanto, argumentó que les había mentido a las autoridades porque su adicción a las drogas lo había hecho “tener pensamientos paranoicos” y miedo de que lo culparan: “El 7 de junio, no estaba pensando con claridad. No creo que fuera capaz de razonar”, aseveró.

Por otro lado, se dijo incapaz de haber agredido a su propio hijo, ya que mantenían una estrecha relación: “No podías estar cerca de Paul, no podías estar cerca de él y no pasar un buen rato... No se podía ser más cercano que Paul y yo. Que lo que Buster (su hijo mayor) y yo fuimos y somos”, afirmó. En ese momento, se defendió también de la portación de arma. Aseguró que al descubrir los cadáveres de sus seres queridos, regresó a la casa para buscar una pistola porque “no sabía si alguien todavía estaba allí”, y que la sangre que había en el volante de su auto era porque les había revisado el pulso cuando los encontró.

Además, se reprodujo un audio de la llamada que el hombre hizo al 911 al momento de ver los cuerpos y se le escuchó decir la frase “debería haberlo sabido”. Explicó en el estado que lo dijo porque habían amenazado a su hijo Paul luego de la muerte de uno de sus amigos. “Recibió las amenazas más viles. Las cosas que estaban en las redes sociales. No podías creerlo. Fue tan exagerado, tan loco. La gente hablaba sobre lo que iba a conseguir y cómo iba a atraparlo. Lo ignoramos porque era demasiado exagerado“, comentó.

Los Murdaugh pasaron de ser una prestigiosa familia a enfrentar a la justicia de Estados Unidos Archivo

Los otros delitos de los que se le acusa a Alex Murdaugh

Todo comenzó en 2019, cuando una adolescente murió en un accidente de barco en el condado de Beaufort, en Carolina del Sur. Quien manejaba ese bote era justamente Paul Murdaugh. Dos años después de eso, el joven y su mamá fueron encontrados sin vida. A partir de ahí, una gran cantidad de delitos y corrupciones por parte de la acaudalada familia salieron a la luz.

Lo primero que se descubrió fue que las dos víctimas mortales sabían de la reserva de drogas de Alex Murdaugh, lo que lo habría llevado a asesinarlos. Luego, se conoció que Gloria Satterfield, el ama de llaves de la familia, murió al caerse de las escaleras de la casa familiar. Sin embargo, las condiciones siempre fueron sospechosas, desde la consideración de las autoridades. En 2022, el exabogado admitió que estaba envuelto en fuertes problemas económicos y que tenía una deuda de ocho millones de dólares con los hijos de la señora Satterfield.

Finalmente, se destapó también un presunto fraude que había intentado cometer. Le pagó a un sujeto llamado Curtis Edward Smith para que lo matara de un tiro en la cabeza, tres meses después de la muerte de Paul y Maggie. Aseguró que la finalidad era que su hijo Buster cobrara un seguro de vida de 10 millones de dólares para asegurar su futuro.

LA NACION