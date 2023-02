El exjugador de la NFL Peyton Hillis se recupera tras salvar a sus dos hijos de ahogarse en el Golfo de México

escuchar

Casi dos meses después de un desafortunado incidente en una playa de Florida, reapareció Peyton Hillis. El 4 de enero, sus hijos se divertían en el mar cuando el exjugador de la NFL debió arriesgar su vida para salvarlos de morir ahogados. Su acto heroico tuvo serias consecuencias en su salud, dado que permaneció hospitalizado en terapia intensiva.

“Solo quería venir aquí y dar las gracias a todos, por las oraciones y el amor que me han dado”, expresó Hillis a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, que marcó su reaparición después del incidente, ocurrido en Pensacola Beach.

Peyton Hillis permaneció hospitalizado más de dos semanas, con daños en sus riñones y pulmones @angelacoleofficial / Instagram

Sobre su ausencia en estas semanas, explicó que no había querido dar ninguna entrevista porque el momento vivido había sido “muy traumático”. Además, debido a su delicado estado de salud, quería mantener a su familia fuera de los reflectores. El exdeportista aseguró que confiaba recuperarse al 100% de las secuelas. “Soy un hombre muy afortunado y bendecido”.

Tras el hecho, los hijos del excorredor de los New York Giants resultaron sin lesiones y solo “un poco asustados”. Por su parte, Greg Hillis, tío de la estrella del deporte, indicó previamente que estaba en cuidados intensivos porque había sufrido daño en los riñones y pulmones.

El medio de primicias TMZ dio una descripción del accidente, poco después de que se conociera. Los socorristas le brindaron los primeros auxilios a Hillis antes de que un helicóptero lo llevara al hospital local para brindarle atención médica avanzada. Se reportó también que otro adulto había sido trasladado en la ambulancia.

Hace un mes, Hillis fue dado de alta del Baptist de Pensacola, para continuar con su rehabilitación en casa. “La cantidad de amor y gratitud que tengo por el increíble equipo que cuidó de Peyton es indescriptible”, expresó la novia del exfutbolista, Angela Cole, como parte de una larga y emotiva publicación en Instagram.

“Por favor, sigan orando por él, ya que aún falta demasiado, pero gracias por todas sus oraciones, amor y apoyo hasta ahora. De verdad hace la diferencia. Hoy fue un gran día”, escribió en enero en otra publicación en la que también compartió que ya no necesitaba de un respirador artificial.

El fútbol americano lo deprimió

En su carrera, Hillis debutó como profesional con los Broncos de Denver, en 2008, pero fue dos años después que brilló en su mejor etapa con los Cleveland Browns. También vistió los colores de Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers. En 2015 anunció su retiro, con un historial de varias conmociones cerebrales y la posibilidad de futuras lesiones.

En 2012, Peyton Hillis fue protagonista de la portada del videojuego Madden @peytonhillisofficial / Instagram

En su trayectoria en la NFL, Hillis logró unos 26 touchdowns. En su mejor temporada recorrió 1000 yardas. Los fans votaron por él para convertirlo en la estrella de portada del videojuego Madden, en 2012.

“El fútbol americano me deprimió. Todavía me encanta el deporte y tengo un montón de amigos en la actividad, pero en lo que respecta al fútbol de la NFL, mi corazón ya no está en él”, destacó Hillis en una entrevista con motivo de su retiro, para el sitio Bleacher Report. Desde entonces, el hombre se dedicó a acciones de voluntariado y participó en una película independiente junto con su actual pareja.

LA NACION