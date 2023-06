Alex Rodríguez, ex de JLo, habló de la enfermedad que tiene: “Las apariencias engañan”

escuchar

Alex Rodríguez, exbeisbolista y expareja de Jennifer Lopez, se sinceró sobre su estado de salud y reveló que tiene una enfermedad bucal de la que casi nadie sabía nada aunque afecta a millones de personas en Estados Unidos. En una reciente entrevista, el ahora comentarista deportivo dio todos los detalles de la condición.

Rodríguez asistió al programa CBS Mornings, donde los conductores le realizaron un cumplido por su sonrisa. Sin embargo, él aprovechó para contar una intimidad al decir que tiene la llamada “enfermedad en las encías” (gingivitis), aunque en etapa temprana. “Las apariencias engañan”, respondió a los anfitriones del programa.

Según relató, no ha pasado mucho tiempo desde que se enteró, cuando tuvo una consulta de rutina con su odontólogo. “Y el dentista me da la noticia, y entonces me entero de que más de 65 millones de estadounidenses pasan por este problema”, aseguró. Además, explicó que no sabe cómo desarrolló esta condición.

Alex Rodríguez instó a las personas a cuidar sus dientes para evitar que le pase lo mismo que a él CBS News

Más allá de pensar en las causas, ahora se enfoca en los posibles cuidados. Por eso, instó a la gente a siempre mantener una buena salud bucal y a no pasar por alto ninguna alerta. “Es importante que todos los espectadores, todos los norteamericanos, se cuiden los dientes”, concluyó.

¿Qué es la enfermedad periodontal?

Se trata de una enfermedad de las encías que se conoce como gingivitis cuando está en etapa inicial, como la de Rodríguez. Su principal síntoma es que se infectan e inflaman las encías y el hueso que sostiene los dientes, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Los más afectados son los adultos e influye en su capacidad de masticar alimentos. En casos más graves, puede provocar la pérdida de dientes.

Además, la enfermedad periodontal puede llegar a empeorar en el caso de los pacientes que ya tengan otras enfermedades. “La diabetes, el consumo de tabaco, un sistema inmunitario debilitado y una mala higiene bucal aumentan el riesgo de que una persona tenga la enfermedad de las encías”, describen los CDC.

Los tratamientos controlan y alivian el malestar. No obstante, es crucial tener una buena higiene bucal y una limpieza profesional periódica: “Casi la mitad (46%) de todos los adultos mayores de 30 años muestran signos de enfermedad de las encías. La más grave afecta aproximadamente al 9% de los adultos”.

Causas y posibles señales de advertencia de la gingivitis

Esta enfermedad se origina por las bacterias que se quedan en la boca. “Si las bacterias pasan mucho tiempo en la boca forman una placa, que finalmente se endurece hasta convertirse en sarro. La acumulación de sarro puede extenderse por debajo de la línea de las encías, lo que dificulta la limpieza de los dientes. Entonces, solo un profesional de la salud dental puede eliminar el sarro y detener el proceso de la enfermedad periodontal”, señalan los CDC.

Alex Rodríguez se convirtió en comentarista deportivo después de haber dejado el béisbol

Los signos de alerta para tomar en cuenta y visitar a un especialista son:

Mal aliento o mal sabor que no desaparece.

Encías rojas o hinchadas.

Encías sensibles o sangrantes.

Dolor al masticar.

Dientes flojos.

Dientes sensibles

Encías retraídas.

