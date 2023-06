Adamari López rompió el silencio sobre sus planes después de su salida de Hoy Día

escuchar

Adamari López anunció su salida de la cadena Telemundo a inicios de abril. Desde entonces, se desconocía cuál sería su futuro profesional. Si bien en un inicio dijo que no tenía planes de volver a trabajar, ahora aseguró que está más que lista para reconectar con el público. En declaraciones recientes dio a conocer cuáles son sus aspiraciones después de haber salido del programa Hoy día y cómo se encuentra, a casi dos meses del adiós.

Una vez que se despidió de la cadena en la que estuvo por 11 años, López se dedicó a pasar tiempo con su hija Alaïa y a interactuar con sus millones de seguidores en redes sociales. “Saben que yo en mis redes sociales soy superactiva y me encanta hacer reels y voy a seguir poniendo cosas, pero también voy a seguir disfrutando con mi hija y este tiempo de descanso que también ella se merece un tiempo para ella y ya más adelante veré qué es lo que viene”, expresó para el programa Todo para la mujer, en abril.

Adamari López recientemente estuvo de viaje y visitó la Casa Blanca Adamari López/Facebook

Ahora, su visión ha cambiado, ya que está dispuesta a aceptar cualquier oportunidad que le llegue, según contó a People. Si bien no tiene prisa por encontrar un nuevo trabajo y no precisó si ya considera alguna oferta, dejó en claro que desea volver a estar cerca de la audiencia: “En este momento he aprendido a vivir un día a la vez, pero ciertamente me encuentro abierta a las oportunidades que puedan seguir significando un reto y sumen a mi evolución profesional. Todo lo que me pueda mantener cerca del público a quien tanto quiero y agradezco, siempre será bienvenido”.

Adamari López cumplió años recientemente y estuvo llena de obsequios y sorpresas por parte de sus seres queridos @lalenguateve/Instagram

Al mismo tiempo, López agregó que continuará con su vida como la lleva hasta ahora, sin prisas y concentrándose 100% en su salud. “Sigo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y de mantener mi alimentación sana y ejercicios como prioridad en todo lo que hago”, destacó la estrella puertorriqueña. Además, mientras no tenga compromisos de trabajo, priorizará estar junto a las personas que más quiere.

“Disfruto de pasar tiempo de calidad junto a mis seres queridos y de realizar actividades divertidas que promuevan alegría y felicidad. Me gusta meditar, conversar y aprender diferentes técnicas y recursos para tener mi salud óptima. No le tengo miedo a estar en contacto con mis emociones y eso me permite estar fuerte”, añadió.

¿Adamari López regresará a la televisión?

El futuro es incierto, según lo confirmó ella misma. Sin embargo, ha dado algunos guiños de lo que le gustaría hacer ahora que ya no es conductora de televisión. Antes de anunciar su retiro de Hoy día, la protagonista de Amigas y rivales (2001) le dijo al medio citado que “le encantaría actuar en alguna serie o una película”.

Por otro lado, algunos productores ya la tienen en la mira. Uno de ellos es Carlos Bardasano, quien trabaja para TelevisaUnivision, compañía que se creó a partir de la fusión de la mexicana Televisa y la firma norteamericana Univision. Hace un tiempo, se describió feliz de la posibilidad de trabajar juntos en algún proyecto y le abrió las puertas de la compañía para que vuelva a la actuación.

“Soy muy fan de Adamari en la época de novelas, y la extraño un montón. Apenas ella pueda, nuestras puertas están abiertas”, comentó el productor para People. Asimismo, afirmó que “siempre se quedó con ganas de trabajar con ella” y que espera con ansias que ahora se concrete esa oportunidad: “Nunca es tarde cuando la dicha es buena”.

