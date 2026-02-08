Alineación planetaria en Estados Unidos: cuándo y a qué hora ver el desfile de 6 planetas en febrero

En el mes de febrero se registrará una alineación planetaria única que permitirá la observación de seis cuerpos celestes. El también llamado desfile planetario podrá verse desde diferentes partes del mundo, incluidas varias regiones de Estados Unidos.

Cuándo y a qué hora ver el desfile de planetas en EE.UU.

El 28 de febrero se alinearán seis planetas, aunque solo cuatro de ellos serán visibles fácilmente, mientras que el resto se apreciará mejor con la ayuda de binoculares o un telescopio pequeño, de acuerdo con Star Walk.

La gran alineación planetaria podrá verse durante todo el mes, pero el día 28 de febrero alcanzará su punto máximo (Pexels/Zelch Csaba)

Este evento astronómico podrá verse desde Estados Unidos y otras partes del mundo justo después del atardecer, y los planetas serán visibles en el sector más pequeño del cielo durante esta alineación.

Las alineaciones planetarias surgen cuando cuerpos celestes se acercan a un lado del Sol al mismo tiempo, lo que da la perspectiva de que se encuentran muy cerca el uno del otro e incluso pueden formar una línea recta. También puede darse cuando los planetas aparecen juntos en un sector pequeño del cielo visto desde la Tierra.

La próxima alineación planetaria es considerada grande debido a que se podrán ver en fila a seis astros: Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio.

Solo Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio podrán apreciarse a simple vista, mientras que Urano y Neptuno se verán mejor con binoculares o con un telescopio pequeño. Expertos aseguran que será un espectáculo hermoso, gracias a que la Luna también compartirá el cielo y tendrá un 90% de iluminación.

Consejos de la NASA para observar el desfile planetario de febrero

La NASA compartió que los planetas que orbitan alrededor del Sol pueden alinearse ocasionalmente en el espacio a través de oposiciones, conjunciones o solo alineaciones aparentes.

Algunos planetas podrán verse a simple vista, mientras que otros necesitarán de un telescopio o binoculares (Pexels/Zelch Csaba)

Algunos de los consejos para observar el desfile de planetas son:

Considerar la altura a la que aparecerán en el horizonte y saber si podrán observarse a simple vista. Para que puedan verse fácilmente, tendrán que colocarse unos grados por encima.

Evitar obstáculos visuales como edificios o árboles, entre otros.

Esperar al anochecer, antes del amanecer o después del atardecer para una óptima observación.

Los planetas débiles como Urano y Neptuno deben verse con ayuda de un telescopio.

Preferentemente, conocer la ubicación de los planetas para poder encontrarlos rápidamente.

La NASA también explica que los desfiles planetarios no son eventos de un solo día, ya que los cuerpos celestes se mueven demasiado lento para ello y las oportunidades de observación pueden durar varias semanas.

En su calendario de observación mensual del cielo, la agencia explica que el desfile planetario estará presente durante todo febrero de 2026, aunque es el día 28 el que alcanzará una mejor alineación.

El mejor momento para ver el desfile planetario es después del atardecer y antes del amanecer (Pexels/Akbar Nemati)

Los fenómenos astronómicos de 2026

El 2026 será un buen año para la observación del cielo, ya que se registrarán diversos fenómenos astronómicos impactantes. De acuerdo con Star Walk, algunos de los más relevantes son: