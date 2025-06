Alonso descarta hacer cuentas para evitar al City en octavos: “Vamos a ir a ganar”

¿Jugar con el resultado frente al Salzburgo para evitar al Manchester City en los octavos del Mundial de Clubes? Antes que hacer cuentas, el técnico merengue, Xabi Alonso, dijo este miércoles que el Real Madrid debe vencer a los austriacos y clasificar a la siguiente ronda.

El cuadro español jugará el jueves en la calurosa Filadelfia horas después de que el City y la Juventus, ya asegurados en la próxima instancia, definan el liderato y la segunda plaza del Grupo G en Orlando.

El primero y el segundo clasificado de esa zona enfrentará en la ronda de los 16 mejores al segundo y primero, respectivamente, de la llave H, que lidera el Real Madrid con cuatro puntos, los mismos que el Salzburgo y dos más que el Al Hilal, también con chances de avanzar.

"No es buena idea el pensar en 'no voy a ir a ganar el partido', como que no es un buen mensaje para nadie. Son muy importantes las sensaciones que tengamos, de querer plantear algo que sea claro, que el objetivo no sea ir a ganar, no está en la cabeza de nadie. Vamos a ir ganar", afirmó en rueda de prensa en Filadelfia.

Para el juego definitivo, en el que el Madrid precisa vencer para no depender de nadie, los merengues volverán a sufrir la baja del atacante Kylian Mbappé, ausente de momento en el torneo a raíz de una gastroenteritis.

El astro francés, de 26 años, se unió este miércoles al entrenamiento grupal, pero no fue convocado porque todavía no está a tope físicamente, aunque podría estarlo para los octavos, en caso de que los madrileños avancen, afirmó el DT.

"Me ha alegrado verlo en el campo, pero era el primer día que se ponía las botas, el primer día que corría un poco y, bueno, pues ha estado bien, pero no está lo suficientemente recuperado", afirmó.

"Todavía tiene un punto de debilidad para poder jugar mañana con el nivel competitivo que vamos a necesitar", agregó.

- Rival exigente -

En su tercer partido al mando del club más laureado de Europa, tras el empate inicial con Al Hilal (1-1) y la victoria ante Pachuca (3-1), con diez jugadores la mayoría del juego tras la expulsión del central Raúl Asencio, Alonso se enfrentará a un Salzburgo "exigente" en el Lincoln Financial Field.

"Completamos un buen partido (ante Pachuca) y ahora queremos hacerlo con once (jugadores) durante los 90 minutos, con un buen inicio contra un rival exigente, contra un rival dinámico", comentó.

"Sabemos que ya estamos en la fase decisiva, último partido de grupo y ya con el objetivo de pasar a la siguiente fase primeros", manifestó Alonso, quien consideró una prioridad intentar conquistar el título en Estados Unidos. El exmediocampista del Liverpool y del Real Madrid destacó el nivel de los equipos que compiten en el Mundial, en particular de cuadros sudamericanos como River Plate de Argentina y los cuatro brasileños, Botafogo, Flamengo, Fluminense y Palmeiras. "Nos está viniendo bien al fútbol europeo para ver el nivel de competitividad que hay fuera. El adaptarse a las condiciones, quien mejor lo haga y quien llegue en mejor momento, ayuda, pero aparte de eso, (ver) equipos que no tienes en el radar en el día a día que son buenos", sostuvo. raa/cl