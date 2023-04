Contó para cuánto le alcanza su sueldo en Estados Unidos y sorprendió a un par

escuchar

En Estados Unidos hay una gran diferencia en el salario mínimo de cada estado. Mientras que hay personas que ganan la tarifa básica de 7,25 dólares por hora, otras pueden percibir hasta el doble. Esto también influye en los latinos que se van a ese país y que constantemente comparten historias en redes sociales sobre los costos de vida. En esa línea, una mujer sorprendió a muchos al revelar todo lo que compra con un mes de trabajo.

La usuaria @kvornelas comparte constantemente cómo ha sido su experiencia de vivir en el país norteamericano. Su objetivo es mostrarles a otros latinos que sí es posible salir adelante, aun si no se tiene un gran sueldo. “Yo les voy a decir cuánto ganas descontando la renta, la comida, el seguro del auto...”, compartió en un video. Desde su perspectiva, sí se puede alcanzar una buena calidad de vida, en una postura diferente a lo que piensan otros migrantes: “He escuchado la frase de ‘ganas en dólares, pero también gastas en dólares’ y sí tiene algo de razón, pero no mucha”.

Una mexicana reveló para cuánto le alcanza su sueldo en EE.UU.

Al vivir en Denver, Colorado, la latina considera que los servicios sí son más caros que en otras naciones de Latinoamérica, pero que también es más fácil ganar el dinero: “Con un día de salario te haces el mandado de toda la semana, mientras que en México con el sueldo de una semana apenas te compras la comida de esa semana. No es lo mismo”.

En ese sentido, dio ejemplos de los gastos que ella hace mensualmente. Por ejemplo, para las compras básicas destina alrededor de US$400. “Mi esposo fue al supermercado y se llevó atunes, leche, yogurt, huevo, jugos, carne... está bien surtido el refrigerador y gastó US$93”, aseguró. Los otros servicios que forman parte de su presupuesto se dividen en:

US$164 en línea de teléfono.

U$400 por un cuarto en casa compartida, con servicios incluidos.

U$60 dólares del seguro del auto.

U$80 en gasolina.

“Supongamos que eres una persona que gana US$800 a la semana, entonces son US$3200 al mes, todavía te sobra mucho”, compartió. No obstante, reveló que el secreto es siempre tratar de economizar si el propósito es ahorrar dinero: “Cómprate un celular de los de tarjeta, de los más baratos”.

Su video hizo reaccionar a muchos latinos que quieren seguir sus pasos. A la mayoría le sorprendió el análisis de la mexicana y compartieron sus propios testimonios. “Muy buen dato realmente”; “Es cierto, la vida es mejor”; “Pero ya teniendo hijos es diferente, gastas más”; “Los pagos son distintos en cada familia, pero claro que es mejor (que en Latinoamérica)”; “Es verdad, aquí en México está muy duro”.

La tiktoker consideró que un sueldo en EE.UU. alcanza para la canasta básica y mucho más

Los estados con el salario mínimo más alto en EE.UU.

A pesar de que a nivel federal existe un salario fijo, las cantidades varían según los diferentes estados. De acuerdo con un reciente informe del Departamento del Trabajo, los que tienen el mayor sueldo por hora son:

Distrito de Columbia - US$16,10.

Washington - US$15,74.

California - US$15,50.

Massachusetts - US$15.

Nueva York - US$14,20.

