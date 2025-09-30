Amazon Prime Day en EE.UU.: cuáles son los mejores descuentos anticipados en octubre 2025

Amazon anunció que los días 7 y 8 de octubre de 2025 se llevará a cabo Prime Big Deal Days: un evento con descuentos de hasta el 50% que incluirá millones de productos. Aunque todavía falta una semana para que comience el Prime Day, algunas ofertas anticipadas ya están disponibles en Estados Unidos.

Cómo encontrar las mejores ofertas anticipadas del Prime Big Deal Days

Al ingresar al sitio de Amazon, en la parte superior del menú principal ya está disponible una opción llamada Ofertas anticipadas Prime (o Early Prime Deals en inglés).

La categoría de descuentos aparece en el sitio con el nombre de "Ofertas Anticipadas Prime" o "Early Prime Deals", según el idioma elegido en la configuración (Amazon)

En esa sección, los usuarios pueden revisar los descuentos que encontrarán en diferentes categorías, como:

Ofertas del hogar por US$1 en Haul.

por en Haul. Festivos por menos de US$25 .

por menos de . Esenciales por menos de US$25 .

por menos de . Halloween por menos de US$20 .

por menos de . Marcas Amazon por menos de US$25 .

por menos de . +4 estrellas por menos de US$25 .

por menos de . Ofertas en dispositivos.

La página de inicio de Ofertas anticipadas Prime también cuenta con listas curadas, como las de los productos más populares en el sitio, la de regalos premium e incluso aparece una selección personalizada con productos relacionados con las búsquedas de cada cliente.

También existe una sección especial llamada Ofertas del día (Today’s Deals). Como su nombre señala, las promociones de esa sección cambian con frecuencia, por lo que vale la pena revisarla diariamente.

Es importante prestarle atención a los textos en color rojo que aparecen en cada producto. Esto porque algunos de ellos especifican si el descuento solo podrá ser utilizado con la membresía Prime o si se trata de una oferta relámpago (limited time deal).

Las ofertas relámpago se caracterizan por tener una duración limitada, por lo que desaparecerán después de un tiempo determinado, como explicó Amazon.

Los mejores descuentos anticipados en Amazon

Es conveniente que cada cliente revise por su cuenta la sección de ofertas anticipadas para encontrar los productos específicos que busca, además de que los descuentos podrían variar de un día para otro (en especial aquellos pertenecientes a las ofertas relámpago).

Los dispositivos originales de Amazon presentan descuentos que pueden llegar hasta el 60%, pero algunos son por tiempo limitado (Amazon)

CNN reportó que algunas de las promociones anticipadas más atractivas en este momento son:

Cepillo de dientes eléctrico recargable Oral-B iO Serie 5 pasó de US$150 a US$90 .

. Lego Classic Creative Brick Box tamaño mediano: de US$35 a US$18 .

. Amazon Kindle Scribe: de US$400 a US$300 .

. Maleta rígida de mano Samsonite Omni: de US$99 a US$59 .

. Crest 3D Whitestrips Professional Effects con luz blanqueadora (40 tiras): de US$80 a US$50.

También es recomendable consultar medios especializados para localizar los mejores descuentos de una categoría en específico. Por ejemplo, CNET encontró que algunas de las promociones más llamativas en la sección de tecnología son:

Apple Watch Series 10: de US$399 a US$329 .

. Tableta Apple M3 iPad Air de 11 pulgadas (28 centímetros): de US$599 a US$537 .

. Tableta Samsung Galaxy A9 Plus de 11 pulgadas (28 centímetros): de US$220 a US$160.

Otras ofertas de Amazon que no se encuentran en el sitio

En un comunicado oficial, Amazon anunció que los descuentos anticipados del Prime Big Deal Days pueden aprovecharse en algunos servicios más allá de los productos físicos que venden en su página.

Los clientes con membresía Prime podrán ahorrar dinero al visitar las gasolineras de Amoco, BP y ampm (Amazon)

De acuerdo con Amazon, algunos de los beneficios adicionales que los miembros de Prime ya pueden buscar son:

Descuento de US$15 por cada compra igual o mayor a US$55 al visitar las tiendas físicas de Amazon Fresh .

por cada compra igual o mayor a US$55 al visitar las tiendas físicas de . Recibir una tarjeta de regalo con un valor de US$150 al tramitar la tarjeta de crédito Prime Visa . Si se contrata para usarla durante Prime Big Deal Days, el cliente recibirá el 10% de su compra al adquirir artículos de marcas seleccionadas, como Dyson y Breville.

con un valor de al tramitar la tarjeta de crédito . Si se contrata para usarla durante Prime Big Deal Days, el cliente recibirá el al adquirir artículos de marcas seleccionadas, como Dyson y Breville. En la compra de hasta 35 galones (132 litros) de gasolina en sucursales participantes de Amoco, BP y ampm se descontará US$1 por cada galón (a partir del 3 de octubre).

se descontará (a partir del 3 de octubre). Descuentos de hasta 80% en libros de Kindle.