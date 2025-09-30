Amazon Prime Day en EE.UU.: cuáles son los mejores descuentos anticipados en octubre 2025
Aunque el periodo de ofertas comenzará el 7 de octubre, algunos productos ya se pueden comprar con rebajas de hasta el 50%
Amazon anunció que los días 7 y 8 de octubre de 2025 se llevará a cabo Prime Big Deal Days: un evento con descuentos de hasta el 50% que incluirá millones de productos. Aunque todavía falta una semana para que comience el Prime Day, algunas ofertas anticipadas ya están disponibles en Estados Unidos.
Cómo encontrar las mejores ofertas anticipadas del Prime Big Deal Days
Al ingresar al sitio de Amazon, en la parte superior del menú principal ya está disponible una opción llamada Ofertas anticipadas Prime (o Early Prime Deals en inglés).
En esa sección, los usuarios pueden revisar los descuentos que encontrarán en diferentes categorías, como:
- Ofertas del hogar por US$1 en Haul.
- Festivos por menos de US$25.
- Esenciales por menos de US$25.
- Halloween por menos de US$20.
- Marcas Amazon por menos de US$25.
- +4 estrellas por menos de US$25.
- Ofertas en dispositivos.
La página de inicio de Ofertas anticipadas Prime también cuenta con listas curadas, como las de los productos más populares en el sitio, la de regalos premium e incluso aparece una selección personalizada con productos relacionados con las búsquedas de cada cliente.
También existe una sección especial llamada Ofertas del día (Today’s Deals). Como su nombre señala, las promociones de esa sección cambian con frecuencia, por lo que vale la pena revisarla diariamente.
Es importante prestarle atención a los textos en color rojo que aparecen en cada producto. Esto porque algunos de ellos especifican si el descuento solo podrá ser utilizado con la membresía Prime o si se trata de una oferta relámpago (limited time deal).
Las ofertas relámpago se caracterizan por tener una duración limitada, por lo que desaparecerán después de un tiempo determinado, como explicó Amazon.
Los mejores descuentos anticipados en Amazon
Es conveniente que cada cliente revise por su cuenta la sección de ofertas anticipadas para encontrar los productos específicos que busca, además de que los descuentos podrían variar de un día para otro (en especial aquellos pertenecientes a las ofertas relámpago).
CNN reportó que algunas de las promociones anticipadas más atractivas en este momento son:
- Cepillo de dientes eléctrico recargable Oral-B iO Serie 5 pasó de US$150 a US$90.
- Lego Classic Creative Brick Box tamaño mediano: de US$35 a US$18.
- Amazon Kindle Scribe: de US$400 a US$300.
- Maleta rígida de mano Samsonite Omni: de US$99 a US$59.
- Crest 3D Whitestrips Professional Effects con luz blanqueadora (40 tiras): de US$80 a US$50.
También es recomendable consultar medios especializados para localizar los mejores descuentos de una categoría en específico. Por ejemplo, CNET encontró que algunas de las promociones más llamativas en la sección de tecnología son:
- Apple Watch Series 10: de US$399 a US$329.
- Tableta Apple M3 iPad Air de 11 pulgadas (28 centímetros): de US$599 a US$537.
- Tableta Samsung Galaxy A9 Plus de 11 pulgadas (28 centímetros): de US$220 a US$160.
Otras ofertas de Amazon que no se encuentran en el sitio
En un comunicado oficial, Amazon anunció que los descuentos anticipados del Prime Big Deal Days pueden aprovecharse en algunos servicios más allá de los productos físicos que venden en su página.
De acuerdo con Amazon, algunos de los beneficios adicionales que los miembros de Prime ya pueden buscar son:
- Descuento de US$15 por cada compra igual o mayor a US$55 al visitar las tiendas físicas de Amazon Fresh.
- Recibir una tarjeta de regalo con un valor de US$150 al tramitar la tarjeta de crédito Prime Visa. Si se contrata para usarla durante Prime Big Deal Days, el cliente recibirá el 10% de su compra al adquirir artículos de marcas seleccionadas, como Dyson y Breville.
- En la compra de hasta 35 galones (132 litros) de gasolina en sucursales participantes de Amoco, BP y ampm se descontará US$1 por cada galón (a partir del 3 de octubre).
- Descuentos de hasta 80% en libros de Kindle.
