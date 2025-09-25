Cuánto cuesta comprar una casa prefabricada en Estados Unidos en septiembre 2025

Comprar una casa en Estados Unidos se volvió cada vez más difícil por la escalada de precios en el mercado inmobiliario tradicional. Ante este panorama, las viviendas prefabricadas —también conocidas como manufacturadas— se consolidaron como una alternativa más accesible, moderna y rápida de construir.

Qué es una casa prefabricada y qué tipos existen

A diferencia de las casas levantadas en obra, las prefabricadas se construyen en fábricas y luego se trasladan al terreno elegido para su instalación. Este proceso reduce los tiempos y los imprevistos, al mismo tiempo que permite mantener estándares de calidad más estables.

Según el sitio de servicios financieros Triad, existen varios formatos, adaptados a distintos presupuestos y necesidades:

Casas de una sola sección (single-wide): tienen entre 600 y 1300 pies cuadrados (55 a 120 metros cuadrados) de superficie.

Casas de doble sección (double-wide): ofrecen un espacio más amplio, de entre 1000 y 2400 pies cuadrados (92 a 222 metros cuadrados).

Casas modulares: se fabrican en módulos o secciones y suelen colocarse sobre una base permanente, lo que les otorga un aspecto casi indistinguible de una vivienda convencional.

Precio de una casa prefabricada en 2025: cuánto vale la estructura

Los precios varían en función del tamaño y el tipo de propiedad elegida. Según el informe de Triad, una de las principales compañías que financia este tipo de viviendas en Estados Unidos, en 2025 los compradores deben considerar los siguientes rangos:

Una casa prefabricada de una sola sección cuesta entre US$100 mil y US$200 mil.

Las viviendas modulares, que incluyen más espacio y acabados superiores, parten de los US$150 mil y pueden superar los US$300 mil.

Estos montos cubren solo la estructura. No incluyen ni el terreno donde se colocará el inmueble ni los gastos de preparación del sitio, instalación o servicios.

Los gastos de transporte e instalación representan un desembolso adicional crucial Canva

Gastos de entrega e instalación de una casa prefabricada

El traslado y la colocación de la vivienda también implican un desembolso significativo que debe incluirse en el presupuesto final. Estos costos varían según la distancia y el tipo de preparación requerida:

Transporte: entre US$5000 y US$10.000.

Preparación del sitio y cimentación: de US$5000 a US$20.000.

Conexiones de servicios básicos (agua, cloacas y electricidad): de US$2000 a US$10.000.

de . Permisos y revisiones técnicas: entre US$1000 y US$3000.

Cada una de estas etapas es indispensable para que la vivienda quede habitable y cumpla con las normativas locales de construcción.

Las mejoras opcionales para una casa prefabricada y su impacto en el precio

Otro aspecto que influye en el presupuesto final son las personalizaciones que los compradores deciden añadir. En 2025, los fabricantes ofrecen una amplia gama de mejoras que buscan combinar confort, tecnología y eficiencia energética:

Las mejoras opcionales y personalizaciones, como encimeras de granito, electrodomésticos Energy Star, paneles solares o sistemas de domótica, incrementan el costo inicial Canva

Encimeras de granito.

Electrodomésticos con certificación Energy Star.

Paneles solares.

Sistemas de domótica para el control del hogar.

Pisos vinílicos de lujo.

Según el nivel de personalización, estas mejoras pueden sumar entre US$10.000 y US$50.000 al costo inicial.

El precio total de una casa prefabricada en 2025

Si se suman la estructura, el terreno, los gastos de instalación y las posibles mejoras, el precio total de una casa prefabricada en septiembre de 2025 oscila entre US$100 mil y más de US$300 mil. Aun así, se trata de una alternativa mucho más accesible que una vivienda construida de forma tradicional, cuyo costo promedio en el mercado inmobiliario estadounidense ya supera los US$500 mil.