Amazon anuncia el regreso de su Prime Day 2025: en qué fechas habrá mayores descuentos

Amazon anunció el regreso de su Prime Big Deal Days, que se realizará en el mes de octubre. Este evento de descuentos, exclusivo para miembros Prime y por tiempo limitado, ofrecerá rebajas en artículos populares de hogar, moda, juguetes y belleza, entre otros.

Prime Big Deal Days de Amazon: en qué fechas habrá mayores descuentos

El Prime Big Deal Days se llevará a cabo el 7 y 8 de octubre. Durante esos dos días habrá ofertas especiales para comprar artículos variados. Este evento marca el inicio de la temporada de compras navideñas de 2025, con millones de productos a precios bajos, informó Amazon.

El Amazon Prime Day se llevará a cabo el 7 y 8 de octubre de 2025 (AmazonPrimeDay/Archivo) Erik Mclean / Pexels

Desde las 12.01 hs tiempo del Pacífico del 7 de octubre, los miembros Prime podrán acceder a descuentos de entre 20% y 50%, o más, en artículos de belleza y productos electrónicos de primeras marcas, entre otros.

Aquellas personas que cuenten con su membresía podrán acceder antes a las ofertas. La sección de rebajas ya ofrece promociones anticipadas en audífonos de la marca Apple, bolsos Coach, botas Ugg y otros artículos destacados, con hasta 80% de descuento, consignó People.

Qué marcas y artículos estarán disponibles en el Prime Big Deal Days de Amazon

Los miembros encontrarán promociones en juguetes de marcas como LEGO, Fisher-Price, Magna-Tiles y Tonies, electrónicos de Samsung, LG y Sonos, y exclusivas de Amazon en productos Lancôme y National Tree Company.

El evento incluirá ofertas en regalos, comestibles, artículos para el hogar, moda, belleza y dispositivos tecnológicos. Amazon se presenta como la “sede navideña definitiva” para que sus miembros eviten el estrés de las compras de fin de año, señaló HOLA!.

En las categorías Mejores Ofertas de Moda y Mejores Selecciones de Creadores, se encontrarán promociones más significativas que en otras secciones.

Durante este evento podrás tener descuentos en artículos para el hogar, juguetes, belleza y moda, entre otros (X/@@Re2Luck)

Qué tener en cuenta a la hora de comprar en el Amazon Prime Big Deal Days

En su sitio web, Amazon recomendó algunas herramientas para facilitar las compras:

Rufus , asistente de compras con inteligencia artificial.

, asistente de compras con inteligencia artificial. Amazon Lens , que permite buscar productos al escanearlos.

, que permite buscar productos al escanearlos. Alexa+, que ayuda a rastrear precios y listas de deseos.

También sugirió comprar con anticipación: los miembros Prime ya pueden acceder a descuentos en supermercados, Kindle y promociones especiales para jóvenes.

Además, cuenta con la opción de agrupar pedidos en un día específico para reducir empaques y emisiones. Así mismo, los clientes pueden elegir dónde recibir sus artículos, en casa, en el trabajo o en más de 25.000 puntos de retiro.

Amazon Day permite a los usuarios elegir un día específico para recibir múltiples pedidos juntos (Pexels/MikhailNilov)

La plataforma también invita a explorar la Tienda Navideña, con ideas de regalos, artículos para la recepción y decoración. También publica la lista anual Toys We Love, que reúne los juguetes más esperados de la temporada, incluidos lanzamientos exclusivos.

“Prime Big Deal Days da inicio a la temporada de compras navideñas con ofertas exclusivas para miembros Prime en artículos imprescindibles y regalos populares”, afirmó Carmen Nestares, vicepresidenta del departamento de Marketing en Norteamérica, y Prime Tech.

Cómo conseguir la membresía Prime

Para acceder a las ofertas es necesario contar con una membresía Prime. La suscripción cuesta US$14,99 al mes o US$139 al año. Igualmente, se ofrece una prueba gratuita de 30 días para quienes cumplan los requisitos, informó ABC News.

Los jóvenes de 18 a 24 años pueden acceder a Prime para Jóvenes Adultos con una prueba gratuita de seis meses en Amazon young adult.

La suscripción tiene un costo con descuento de US$7,49 al mes o US$69 al año. Los beneficiarios de asistencia estatal que califiquen y los clientes con ingresos verificados pueden obtener Prime Access por US$6,99 al mes en Amazon get prime access.

Amazon Prime Day 2025 contará con ofertas para el inicio de la temporada navideña (Unsplash)

En qué países estará disponible el Amazon Prime Big Deal Days

El evento de Amazon se realizará en diferentes países alrededor del mundo como:

Australia

Bélgica

Brasil

Canadá

Francia

Alemania

Italia

Japón

Países Bajos

Polonia

Singapur

España

Suecia

Turquía

Estados Unidos

Reino Unido

Algunas de las naciones que podrán vivir esta experiencia por primera vez son: