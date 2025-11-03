Amazon tiene la “mini mansión” por menos de US$50 mil: así es la casa prefabricada de dos pisos y con terraza

El auge de las casas prefabricadas en Estados Unidos continúa y cada vez hay más opciones para quienes buscan una vivienda funcional, accesible o con más espacio. Ahora, Amazon sorprende con una nueva oferta: una mini mansión de dos pisos con terraza, disponible por 44.476 dólares.

Amazon vende mini mansión de dos pisos por menos de 50 mil dólares

La vivienda, fabricada por la firma SEQ , puede ampliarse hasta los 800 pies cuadrados (74 metros cuadrados) y configurarse de distintas maneras, según las necesidades del comprador.

La mini mansión de Amazon está hecha de contenedores (amazon.com)

Además, los elementos no estructurales, como los pisos, encimeras, armarios y acabados, también se pueden personalizar. El cliente puede elegir incluir terraza en la azotea, balcón o porche envolvente, para aprovechar mejor el espacio y darle un toque de lujo adicional.

Cómo es la mini mansión de dos pisos con terraza de Amazon

El exterior está construido con contenedores de acero galvanizado reforzados con paneles de espuma ignífuga, que ofrecen aislamiento térmico y acústico. Esto permite mantener una temperatura agradable en el interior y reducir el ruido del exterior, según la descripción del producto en Amazon.

La mini mansión cuenta con electricidad y plomería preinstaladas (amazon.com)

La casa viene equipada con:

Dos dormitorios

Sala de estar

Cocina completa , con gabinetes, grifos de agua fría y caliente, y fregadero

Baño privado, con ducha, lavabo, inodoro y espejo

También incluye cerraduras en todas las puertas, ventanas amplias que permiten buena iluminación natural, y puertas corredizas de PVC con doble acristalamiento y marco de aluminio.

Los sistemas eléctricos y de plomería ya vienen preinstalados y cumplen con los estándares estadounidenses. La estructura principal está fabricada con marco de acero, lo que la hace resistente a vientos fuertes, terremotos y tifones. Además, es impermeable e ignífuga. El fabricante solo recomienda retirar la nieve del techo si supera los 6,6 pies de altura, para evitar daños estructurales.

Fácil de instalar en cualquier lugar

De acuerdo con el fabricante SEQ, esta casa prefabricada es de fácil instalación, ya que lo pueden hacer los propios usuarios con herramientas básicas o si lo prefieren, los expertos de la firma pueden acudir hasta el lugar donde se va a montar para hacerlo.

La casa de dos pisos con terraza de Amazon se puede personalizar (amazon.com)

También se puede adaptar a varios terrenos, como en zonas urbanas, rurales o de difícil acceso, como cerca de un lago o en las montañas. Se puede utilizar como una residencia permanente, como una casa de alquiler o para un hogar temporal, incluso se puede instalar en el jardín trasero de los hogares, como un espacio extra o como casa de huéspedes, según la descripción en la página de Amazon.

Una tendencia hacia la vivienda sustentable

Además de ser una alternativa económica, las casas prefabricadas también impulsan la sostenibilidad. Al requerir menos materiales y energía en su construcción, contribuyen a reducir la huella de carbono y el desperdicio de recursos.

Muchas de estas viviendas utilizan materiales reciclables y sistemas eficientes de energía, como paneles solares o aislamiento ecológico, lo que las convierte en una opción atractiva para quienes buscan un estilo de vida más responsable con el medioambiente.

Con estas características, las mini mansiones como la de Amazon no solo ofrecen practicidad y ahorro, sino también un compromiso creciente con el futuro del planeta.