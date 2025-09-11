Amenaza con revocar visas por publicaciones sobre asesinato de activista Kirk
El número dos del Departamento de Estado estadounidense amenazó el jueves con revocar visas por apoy
1 minuto de lectura
El número dos del Departamento de Estado estadounidense amenazó el jueves con revocar visas por apoyo en línea al asesinato del influencer y activista de derecha Charlie Kirk, y alentó a los usuarios de internet a denunciar publicaciones de extranjeros.
"A la luz del horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país", escribió el subsecretario de Estado Christopher Landau en X.
"Me ha disgustado ver a algunos en las redes sociales alabando, justificando o minimizando el evento, y he dirigido a nuestros funcionarios consulares a tomar las medidas apropiadas", escribió, sin mencionar publicaciones específicas.
Landau recibió rápidamente respuestas que señalaban comentarios específicos en línea y que lo alentaban a revocar visas que supuestamente pertenecen a residentes extranjeros en Estados Unidos.
Landau respondió a su vez, pidiendo a los usuarios de X que siguieran compartiendo sus mensajes respondiéndole en línea. Prometió pedir al Departamento de Estado que investigue las publicaciones.
Kirk, de 31 años y aliado del presidente Donald Trump que ayudó a capitalizar el apoyo conservador entre los jóvenes, fue asesinado a tiros durante una conferencia el miércoles en una universidad en Utah.
La administración Trump se ha movido agresivamente para revocar o denegar visas como parte de una represión más amplia contra la inmigración.
