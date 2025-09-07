American Memorial: la moneda de 25 centavos de dólar que está en circulación y puede valer US$50.000

Las monedas conmemorativas no solo cumplen una función práctica en la circulación diaria, sino que también pueden representar una gran oportunidad de colección. Un caso destacado es el cuarto de dólar conocido como “American Memorial”, puesto en circulación en 2019 como parte de la serie “Washington America the Beautiful Quarters”. Un error de acuñación lo destaca sobre el resto de ejemplares, por lo que algunas piezas pueden llegarse a vender por US$50.000.

Washington America the Beautiful Quarters: por qué importa esta serie de monedas

En 2010, la Casa de la Moneda de Estados Unidos inició la serie Washington America the Beautiful Quarters, destinada a conmemorar parques nacionales y lugares históricos en todo ese país. La propuesta contempló un total de 56 diseños, distribuidos entre los 50 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios estadounidenses.

La pieza tiene la imagen de George Washington en el anverso Foto U.S. Mint

El esquema de lanzamiento incluyó cinco tiradas diferentes por año hasta 2021. En el anverso, todas las piezas conservaron la imagen de George Washington, reproducida a partir del retrato de John Flanagan de 1932, aunque con ligeros retoques para realzar los detalles.

La aceptación de la serie fue inmediata, ya que continuaba con el interés que había generado el programa anterior de State Quarters. De acuerdo con estimaciones oficiales retomadas por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), más de 147 millones de personas participaron en la colección de esas monedas estatales, por lo que la nueva serie buscó prolongar esa tendencia.

Por qué es valiosa la moneda American Memorial de 2019

El 30 de abril de 2019, la Casa de la Moneda presentó el cuarto de dólar dedicado al Parque Conmemorativo Americano, ubicado en la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte. Poco después, el 3 de mayo, se lanzó otro ejemplar de 25 centavos en honor al Parque Histórico Nacional de la Guerra del Pacífico, en Guam.

La pieza del American Memorial fue la segunda emisión de 2019 y la número 47 del programa en general. Su diseño reconoce a los soldados estadounidenses y residentes locales caídos durante la Campaña de las Marianas en la Segunda Guerra Mundial.

Aunque la mayoría de estas piezas mantiene su valor nominal, existen ejemplares pueden venderse por miles de dólares debido a errores de fabricación. Uno de ellos es el doble troquel o doubled die, que se produce cuando el troquel se desplaza ligeramente durante la acuñación.

Este defecto genera una duplicación visible en letras, números o elementos del diseño. En el caso del American Memorial de 2019, algunas monedas con esta equivocación se identificaron y autentificaron por casas de certificación numismática, lo que incrementó su valor en el mercado de coleccionistas.

El reverso de la pieza honra el sacrificio de quienes murieron en la Campaña de las Marianas de la Segunda Guerra Mundial Foto U.S. Mint

Cómo identificar una moneda American Memorial de 2019 valiosa

El cuarto de dólar American Memorial acuñado en Filadelfia en 2019 tiene las siguientes características:

Año : 2019.

: 2019. Ceca : la Casa de la Moneda de Filadelfia (“P”).

: la Casa de la Moneda de Filadelfia (“P”). Diseño : Juan Flanagan/Donna Weaver.

: Juan Flanagan/Donna Weaver. Composición : 75% cobre y 25% níquel.

: 75% cobre y 25% níquel. Peso : 5,67 gramos.

: 5,67 gramos. Diámetro de 24,26 milímetros.

de 24,26 milímetros. Tirada oficial : alcanzó 142,8 millones de unidades, se desconoce cuantas de estas podrían tener el error de acuñación.

: alcanzó 142,8 millones de unidades, se desconoce cuantas de estas podrían tener el error de acuñación. Anverso : conserva la tradicional imagen de George Washington, con las inscripciones “UNITED STATES OF AMERICA” ubicada en la parte superior, “LIBERTY” en el extremo izquierdo, “IN GOD WE TRUST” junto con la marca de ceca “P” en el extremo derecho y “QUARTER DOLLAR” en la parte inferior de la pieza.

: conserva la tradicional imagen de George Washington, con las inscripciones “UNITED STATES OF AMERICA” ubicada en la parte superior, “LIBERTY” en el extremo izquierdo, “IN GOD WE TRUST” junto con la marca de ceca “P” en el extremo derecho y “QUARTER DOLLAR” en la parte inferior de la pieza. Reverso: muestra a una joven con vestimenta tradicional frente al Círculo de Banderas y la Corte de Honor, donde reposan los nombres de 5204 militares fallecidos. Se incluyen las leyendas “AMERICAN MEMORIAL PARK” en la periferia superior, “N. MARIANA ISLANDS” en la izquierda, el año “2019″ en el centro inferior y la frase “E PLURIBUS UNUM” en la derecha.

Además de la versión de circulación regular, se produjeron variantes en acabado proof y sin circular. También se elaboró una pieza de plata de cinco onzas, destinada a coleccionistas, con un diámetro de 76,2 milímetros y un contenido de 99,9% de plata pura.

El ejemplar fue calificado como MS65 debido a su buen estado de conservación Foto PCGS

Cuánto vale el cuarto de dólar American Memorial 2019 en el mercado de subastas

En términos generales, un cuarto de dólar American Memorial en circulación mantiene su valor nominal de 25 centavos. Sin embargo, ejemplares en estado sin circular o proof pueden venderse en el mercado secundario a precios más altos. Si estas piezas contienen algún error de acuñación, el precio se eleva aún más.

Los ejemplares con doble troquel o defectos similares constituyen el segmento más atractivo para los coleccionistas avanzados. Según la clasificación numismática, la conservación y la autenticidad son claves para determinar la cotización final.

En un caso registrado por PCGS, un ejemplar con este defecto alcanzó los US$50.000 en el mercado de coleccionistas, muy por encima del valor de cualquier cuarto de dólar regular.