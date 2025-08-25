“¡Amor, mira!”: la eufórica reacción de una latina al encontrarse de frente con Lionel Messi en Miami

Si existe una figura conocida, respetada y admirada a nivel global, es Lionel Messi. El astro mundial del fútbol despierta las más grandes pasiones en cada rincón del planeta. Por ello, quienes tienen la buena fortuna de conocerlo en persona, buscan inmortalizar el momento. Así lo hizo días atrás una ciudadana latina, quien se cruzó con el ídolo en Miami y le pidió un saludo para su pareja. “¡Amor, mira!”, exclamó la mujer eufórica a su pareja mientras señalaba al campeón del mundo en un video que se hizo viral al instante.

Un encuentro casual en Miami y un video viral

El clip publicado en TikTok mostró el momento en que una mujer de origen latino aborda en un pasillo de las instalaciones del Inter de Miami a Lionel Messi y lo toma por sorpresa. Con el celular en la mano, mientras filmaba un video, la señora se mostró emocionada y nerviosa por la presencia del capitán de la selección argentina y estrella absoluta del club floridano.

Cubana grabó su encuentro con Messi y se volvió viral

Acostumbrado a los gestos de admiración y las muestras de cariño de sus fanáticos, el crack rosarino reaccionó con total sencillez. Se detuvo con calma y aceptó aparecer en la grabación: sin mostrar ninguna incomodidad, saludó amablemente con la mano en alto mientras la mujer lo tomaba del brazo.

Entre nervios y risas, la mujer aclaró: “Gredito Colón, es mi pareja”, en alusión a que el mensaje era para su compañero. Messi se mostró sorprendido y le respondió con naturalidad: “Ah, pensaba que era para tu hijo”. Esa breve interacción desató carcajadas alrededor del futbolista, quien entonces levantó un pulgar y le dedicó el saludo.

A raíz de una lesión, Messi no fue convocado a los últimos partidos del Inter Miami RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque no se conoció la identidad de la protagonista del video, en las redes sociales se generó una discusión en torno a su país de origen. Algunos usuarios afirmaron que se trataba de una mujer cubana; mientras que otros aseguraron que su acento revelaba que sería venezolana.

Más allá del debate acerca de su nacionalidad, lo que captó la atención fue la simpatía y la emoción con la que enfrentó al astro: su forma de hablar temblorosa, su risa nerviosa y el modo en que tomaba del brazo a Messi, mientras le explicaba a quién iba dirigido el saludo.

Los comentarios de los usuarios de las redes también destacaron la “suerte” que había tenido la señora y la “envidia” que les generaba que hubiera podido estar unos segundos con la estrella del Inter Miami.

El capitán de la selección argentina se roba todas las miradas en cada aparición pública Roberto Tuero� - SOPA Images via ZUMA Press Wire�

La lesión que mantiene a Messi fuera de la cancha y resiente al Inter Miami

Este sábado 23 de agosto, Inter Miami empató frente a DC United en la Conferencia Este de la Major League Soccer. El autor del gol de las Garzas fue Baltasar Rodríguez, un compatriota de Lionel Messi, quien no fue convocado al partido a raíz de una lesión.

El equipo dirigido por Javier Mascherano afrontó el partido sin su máxima figura, para preservarlo y ayudar a su recuperación. El capitán de la selección argentina tampoco había sido convocado para el partido anterior, frente a Tigres de México, por la Leagues Cup.