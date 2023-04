Amueblaron gratis su casa en Estados Unidos y mostraron cómo lo lograron: “No me lo vas a creer”

escuchar

En los últimos años, con el auge de las redes sociales y el impulso de estilos de vida más sostenibles, los términos reciclar o restaurar se han vuelto cada vez más comunes. En ese sentido, muchas personas han impulsado la cultura de la ‘segunda mano’ y también han surgido diferentes proyectos, como el stooping. Una joven colombiana que vive en Estados Unidos dio a conocer cómo utiliza este método, que le permite obtener muebles, ropa y artículos para su hogar de forma gratuita.

La usuaria @valentinaevangeliza realizó un video de TikTok para contar su experiencia e invitar a otros a hacer lo mismo. “Mi familia y yo amueblamos nuestra casa en EE.UU. gratis”, destacó en el clip. “No me lo vas a creer, pero aquí en EE.UU. hay algo que se llama stooping. Dependiendo de la zona donde tú vivas, hay seguro una cuenta de Instagram que se llama así y que publica todos los días cosas gratis”, detalló. Como ejemplo, mostró que ella entraba con frecuencia a un perfil llamado Stooping Jersey City. En su búsqueda, halló desde muebles, televisores y hasta bicicletas.

El stooping no es exclusivo de Estados Unidos, sino que también ha llegado a otros países. Son varias cuentas de Instagram que comparten publicaciones de diferentes usuarios que se encuentran cualquier tipo de objeto en la calle y listo para ser recogido por un camión de basura, que tiene el potencial de ser reutilizado.

Una tiktoker dijo cómo amuebló su casa en EE.UU. de forma gratuita

La tiktoker contó que otro método para adquirir artículos es fijarse de los que sacan algunos residentes: “Tú vas a encontrar en las calles muchas cosas, afuera de las casas de las personas”.

Según mostró, en su casa hay todo tipo de objetos a los que les dio una segunda vida: dos bicicletas, carritos para hacer limpieza, pesas para hacer ejercicio, muebles para el baño, dos televisiones, muebles para almacenar ropa, silla de videojuegos, una airfryer, una patineta eléctrica y hasta ropa. A pesar de que no todo lo que se encuentra en su hogar tiene ese origen, afirmó que así había logrado una gran parte: “¿Ahora sí me creen cuando les digo que amueblamos la casa gratis?”.

El stooping en otras partes del mundo

La publicación de la latina generó gran controversia entre las personas que la vieron. Hasta el momento tiene 400 mil reproducciones y miles de comentarios de quienes hablaron del stooping en sus países y de cómo era recoger muebles en las calles en otras partes del mundo.

Este es uno de los muebles que consiguió gratis la tiktoker en EE.UU.

Además, hubo quienes contaron sus propias experiencias y hasta dieron recomendaciones sobre qué hacer con las cosas usadas: “Aquí en Barcelona también hay esto, en mi zona son los lunes que la gente tira lo que no utiliza”; “Yo busqué el de Orlando y no hay nada”; “No me sale (la cuenta de Instagram de stooping) en Alabama”; “Todo maravilloso, solo tienen que revisar que no tengan chinches u otros animalitos dañinos”; “En un tiempo atrás mi Venezuela era así también, no me sorprende”; “Mi familia y yo amoblamos nuestro departamento también con cosas donadas en Florida”, escribieron.

LA NACION