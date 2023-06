Ana Brenda Contreras se casa con Zacarías Melhem: quién es él

escuchar

La tarde de este martes, la actriz mexicana Ana Brenda Contreras anunció su compromiso con el empresario Zacarías Melhem, con quien mantiene una relación desde hace varios años. Los enamorados revelaron a través de sus redes sociales que llegarán al altar. “Lo mejor ya está sucediendo. Dijimos que sí”, escribió la protagonista de novelas en la publicación, acompañada de una tierna fotografía de ambos, en la que resaltó el anillo con un gran diamante.

Recientemente, la pareja emprendió un viaje a Europa, por lo que Melhem aprovechó las románticas vacaciones para entregarle la sortija a Ana Brenda. La actriz, de 36 años, se ha caracterizado por mantener su relación en privado. Sin embargo, hizo una excepción para anunciarle al mundo lo feliz que estaba con su compromiso. No solo publicó la fotografía en su cuenta de Instagram, sino que también presumió el anillo en TikTok.

Ana Brenda Contreras mostró su anillo de compromiso en un video de TikTok

En el clip de tan solo siete segundos, Ana Brenda luce un vestido largo blanco, adornado con dos flores en rojo y amarillo. Como peinado, optó hacerse un recogido y sumó un par de argollas. La actriz camina hacia delante con el brazo izquierdo extendido y luego muestra la sortija que lleva en la mano. Para combinar con su outfit, se pintó las uñas de rojo. Detrás de ella se ve una piscina y varias palmeras. Los futuros esposos no revelaron si la grabación corresponde al día de la propuesta.

¿Quién es el futuro esposo de Ana Brenda?

Zacarías Melhem, de 50 años, es un empresario que nació en Texas, al igual que su prometida. Tiene una agencia de viajes y se presume que conoció a Ana Brenda desde hace muchos años, incluso antes de que decidieran tener una relación, ya que es hermano de Daniela Melhem, una de las mejores amigas de la actriz.

Anteriormente, el empresario estuvo casado con Mirtha López, pero enviudó en 2018, cuando su esposa murió de un infarto cerebral. Ahora, planea darse una segunda oportunidad en el amor al lado de Ana Brenda. Melhem vive en Mission, Texas, al lado de sus dos hijos adolescentes.

Ana Brenda vivió su relación con Melhem en privado

En 2020, Ana Brenda compartió por primera vez en sus redes una fotografía en la que posaba al lado de su prometido. El motivo de la publicación fue para felicitarlo: “¡Feliz cumpleaños al rey! Al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero, sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). ¡Te amo mi Rock, Happy Birthday!”.

Sin embargo, tiempo después la publicación fue eliminada y la actriz no compartió más detalles de su vida amorosa, por lo que el anuncio del compromiso sorprendió a muchos de sus seguidores. En mayo de 2021, durante una entrevista para el programa mexicano Hoy, la protagonista de la telenovela Corazón Indomable (2013) detalló que había decidido mantener su noviazgo fuera de los medios porque Melhem no era una figura pública y respetaba su privacidad.

Ana Brenda Contreras mantiene su vida personal en privado Instagram/anabreco

A tan solo unas horas de anunciar su próximo matrimonio, Ana Brenda fue captada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí detalló cómo se sentía en cuanto al amor y enfatizó: “Estoy muy bien. De un tiempo para acá ya aprendí e intento llevar mi vida, para nada en secreto, sino con más discreción, porque creo que lo que me avala es mi trabajo, trabajo muchísimo”.

LA NACION