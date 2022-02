Andrés Manuel López Obrador redobló su ataque contra un periodista: le pidió a un ente público que informe sus ingresos

CIUDAD DE MÉXICO.- En un nueva avance de Andrés Manuel López Obrador contra la prensa, el presidente mexicano informó que envió una carta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para conocer los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola -que publicó una investigación sobre una fastuosa casona en Houston, Texas, en la que vivió el hijo mayor del mandatario, José Ramón López Beltrán-, a la vez que reiteró que los periodistas deben de dar a conocer cuánto ganan.

El viernes pasado, en su conferencia de prensa diaria, el presidente había mostrado un recibo de sueldo del periodista y había pedido que la cadena Televisa aclarara por qué le dieron 11,8 millones de pesos mexicanos (unos 576.000 dólares) el año pasado si Loret de Mola ya no trabajaba más allí. El periodista desmintió las acusaciones del mandatario, cuyo accionar fue rechazado por organizaciones de prensa y la oposición. “¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados!”, dijo Loret de Mola.

Andrés Manuel López Obrador reveló los ingresos de un periodista mexicano

Este martes, en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador informó que solicitó al órgano nacional garante del derecho a la información y protección de datos que le responda si, “como ciudadano”, le puede dar a conocer facturas y comprobantes sobre de Loret de Mola.

“No debe de haber excepciones”, señaló el mandatario. “Yo estoy enviando una carta solicitando... se va a dar a conocer el día de hoy para que la oficina de Transparencia nos informe sobre los ingresos del señor Loret de Mola. A ver qué contestan. Yo envié esta carta y no es un asunto como lo digo en el escrito, yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber excepciones, la vida pública debe de ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas”.

En su escrito, el presidente mexicano aseguró que la información seguramente la podrá obtener en el Registro Público de la Propiedad, en el SAT o en la UIF.

“Les solicito que si ustedes no tiene competencia en este asunto, me informen si puedo como ciudadano dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”, añadió López Obrador.

El mandatario refirió que Loret de Mola “se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando para acabar con las profundas desigualdades sociales, que se intensificó en el llamado periodo neoliberal”.

El presidente acusó que los beneficiados de esta “política de pillaje” están molestos con su proceder y han empezado una “guerra sucia”, usando a “personajes como Loret de Mola” para desprestigiar y golpear políticamente a su movimiento.

“En una democracia es legítimo que existan oposición y se garantiza el derecho al disenso, sin embargo, no es ético, ni honesto, usar fondo privados obtenidos mediante acto de corrupción para sabotear a un programa orientado a liberal a un conjunto de la población de miserias y temores”, señaló López Obrador.

Diario El Universal/GDA