Anisimova frena a Osaka en el US Open y vuelve a una final de Grand Slam

Menos de dos meses después de su humillante derrota en Wimbledon, la estadounidense Amanda Anisimova avanzó hasta su primera final del US Open con un trepidante triunfo frente a la japonesa Naomi Osaka.

Anisimova, número nueve mundial, cantó victoria por 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) y 6-3 tras casi tres horas de una batalla que concluyó cerca de la una de la madrugada del viernes en Nueva York.

En su segunda final de Grand Slam seguida, la jugadora de Nueva Jersey enfrentará el sábado a la bielorrusa Aryna Sabalenka, la defensora del título y número uno mundial.

Osaka, de su lado, no logró culminar su mejor actuación en un Grand Slam desde su último título del Abierto de Australia de 2021.

“No sé cómo lo logré. Naomi está jugando un tenis increíble. Está de vuelta a dónde pertenece”, afirmó una emocionada Anisimova en la pista central.

“Este torneo es tan importante para mí, ha sido un sueño desde siempre”, recordó la jugadora local, eliminada siempre antes de los octavos de final en Flushing Meadows.

A los 24 años, Anisimova ha explotado esta temporada en el circuito después de tomarse un tiempo fuera del tenis en 2023 por problemas vinculados con la salud mental.

Frente a Osaka, otra tenista que paró su carrera por periodos de depresión, libró un emocionante pulso con un tenis de alta calidad y numerosos giros de guión, con un total de 11 breaks.

Tras un nervioso inicio, Anisimova impuso la potencia de su derecha con la confianza que le dio su triunfo el día anterior frente a Iga Swiatek, cuando vengó la humillante derrota por doble 6-0 que le asestó la polaca en la final de Wimbledon.

El apretado primer set cayó del lado de Osaka en el tiebreak, en el que dejó que Anisimova se condenara con una sucesión de errores.

Pero la estadounidense encajó bien el golpe y su poderosa muñeca fue entrando en ritmo en el segundo parcial.

Anisimova quebró tres veces a Osaka, pero la japonesa se los devolvió en el siguiente juego.

Con la tensión disparada, ambas jugadoras discutían con sus palcos. Anisimova liberaba frustración dándose un golpe en la cabeza con la raqueta y Osaka arrojándola al suelo.

El set desembocó en otro tiebreak que esta vez Anisimova, más relajada, controló desde el principio.

Osaka trató de reactivarse en el vestuario, pero a la vuelta se encontró con la misma Anisimova, que seguía ajustando sus balazos a las esquinas.

Un break en el cuarto juego le dio la ventaja que necesitaba para culminar el triunfo con su tercera pelota de partido.

gbv/an