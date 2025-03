¿Qué dicen los archivos del asesinato de JFK? Las pistas que buscan los expertos y la teoría que pueden derribar

WASHINGTON.- La búsqueda constante de pistas sobre el asesinato político más analizado del siglo XX -el asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas- dio un giro el martes por la noche con la publicación de más de 31.000 páginas de los Archivos Nacionales.

La divulgación de los registros, ordenada por el presidente Donald Trump, es la última de una serie de revelaciones desde la década de 1990 que han modificado la perspectiva del país y de los historiadores sobre el asesinato de Kennedy. La gran mayoría de los 6 millones de páginas de registros de los Archivos Nacionales relacionados con el asesinato ya han sido desclasificados, según el sitio web de la agencia.

El lote más reciente de registros se puede encontrar en la página web de la agencia bajo el título “Registros del Asesinato de JFK - Publicación de Documentos de 2025″. La página incluye una tabla con más de 1100 entradas de archivos PDF con hipervínculos.

El presidente John F. Kennedy en el automóvil en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, poco antes de ser asesinado. (AP foto/Jim Altgens) Jim Altgens - AP

Un análisis del Post muestra que, según los números de identificación de sus documentos, ninguno de los archivos publicados el martes es nuevo. Sin embargo, muchas de las censuras han sido desenmascaradas.

La mayoría de los registros en línea de los Archivos Nacionales relacionados con el asesinato están disponibles en el sitio web de la Fundación Mary Ferrell, que lleva el nombre de una secretaria legal de Dallas fallecida que se convirtió en una de las primeras investigadoras del asesinato.

“Cada vez que hacen esto, la gente descubre cosas interesantes que enriquecen la historia”, dijo Rex Bradford, presidente de la Fundación Mary Ferrell. “La saga del asesinato de Kennedy es una revelación tras otra. Es un desmontaje de la historia en el apogeo de la Guerra Fría y, solo por esa razón, es interesante, incluso al margen del asesinato”.

Jefferson Morley, vicepresidente de la fundación y experto en el asesinato de Kennedy, calificó la revelación del martes como “un comienzo alentador”. Espera que los registros arrojen nueva luz sobre los acontecimientos que llevaron al asesinato de JFK, incluyendo su desconfianza hacia la CIA, la vigilancia del tirador Lee Harvey Oswald en la Ciudad de México y las operaciones de propaganda que involucraron a Oswald antes y después del asesinato de JFK.

El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, en una entrevista reciente con NewsNation, promovió la divulgación pendiente, diciendo: “El pueblo estadounidense tendrá en sus manos estos documentos, y habrá una historia que contar. No les adelantaré esa historia, pero déjenme decirles: el pueblo estadounidense realmente se sorprenderá con lo que verá”.

El lunes, Trump declaró a la prensa en el Centro Kennedy que “todos los archivos de Kennedy” se publicarían el martes. “Tenemos una enorme cantidad de papel. Tienen mucho que leer. No creo que vayamos a censurar nada. Dije: ‘Simplemente no censuran. No pueden censurar’”.

La declaración de Trump, según ABC News, desató un revuelo en el Departamento de Justicia. Abogados de la división de seguridad nacional de la agencia “estuvieron despiertos toda la noche, hasta la madrugada”, revisando cientos de páginas de documentos, informó ABC el martes.

Parte de un archivo, fechado el 24 de noviembre de 1963, que cita al director del FBI, J. Edgar Hoover, al hablar sobre la muerte de Lee Harvey Oswald, es fotografiado en Washington, el 26 de octubre de 2017 Jon Elswick - AP

Philip Shenon, autor de Un acto cruel y escandaloso, sobre el asesinato de Kennedy, dijo que, tras examinar numerosos documentos en la última publicación, le costó encontrar algo que cambiara su interpretación del asesinato. Muchas de las páginas son difíciles de leer y están llenas de una letanía de nombres y seudónimos cuyo significado aún se desconoce, y quizá nunca se conozca. No es fácil para el público promedio comparar los nuevos registros sin censurar con sus versiones previas, parcial o totalmente censuradas, dijo.

“Hemos visto prácticamente todos estos documentos antes con censuras, pero no puedo decirles al instante qué hay de nuevo”, dijo. “Siempre es posible que haya un éxito rotundo, pero hasta ahora, nada aquí, a primera vista, reescribe la verdad esencial de lo que sucedió ese día. Un investigador serio tardaría días, semanas y meses en comprender realmente el contenido de estos documentos”.

JFK, en los momentos previos a su asesinato Time

Los archivos del asesinato de Kennedy han sido de interés para Trump desde su primera administración e incluso antes. Durante su campaña presidencial inicial, lanzó una teoría conspirativa en Fox News según la cual el padre del senador Ted Cruz (republicano por Texas) se relacionó con Oswald en algún momento antes del asesinato. Su primer año en la Casa Blanca coincidió con la Ley de Recopilación de Registros del Asesinato de Kennedy de 1992, que establecía que todos los archivos debían publicarse en un plazo de 25 años o antes de octubre de 2017. La ley también permitía al presidente retener documentos si consideraba que perjudicarían la seguridad nacional.

¿Único tirador?

Morley, historiador del asesinato de Kennedy, afirmó que gran parte del nuevo material contradice la conclusión de 1964 de la Comisión Warren. El organismo de siete personas, encabezado por el presidente del Tribunal Supremo Earl Warren, determinó que Oswald, exmarine y marxista, actuó como el único pistolero. No encontró pruebas de que alguien lo ayudara ni de que actuara como parte de “ninguna conspiración, nacional o extranjera” para asesinar a Kennedy. Pero, según Morley, los registros publicados recientemente a lo largo de los años sugieren otra narrativa.

“La teoría del tirador solitario no es precisa. No describe los hechos de lo sucedido”, declaró Morley, experiodista del Washington Post. “Los médicos que intentaron salvar la vida de Kennedy afirman que recibió disparos desde dos direcciones diferentes. Entonces, ¿qué ocurrió? Necesitamos una mejor explicación de lo sucedido”.

1 The Magic Bullet (Jfk, 1991)

Según un ensayo de Morley publicado en el Washington Post en 2023, documentos recientes revelan cómo la CIA había estado vigilando a Oswald durante los cuatro años previos al asesinato. También muestran que funcionarios clave de la agencia —el director Allen Dulles y el jefe de contrainteligencia James Angleton— trabajaron para socavar los esfuerzos de la Comisión Warren por investigar el tiroteo.

En una entrevista, Morley afirmó que la publicación del martes debería basarse en más de 3500 documentos —que suman hasta 15 000 páginas— que técnicamente ya se han publicado, pero que permanecen parcial o totalmente censurados. También podría publicarse un segundo lote de archivos del Archivo Nacional, procedente recientemente del FBI. Este lote consta de unos 2400 registros y 14.000 páginas.

Morley dijo que espera que la publicación del martes le permita finalmente leer las transcripciones que han estado censuradas durante mucho tiempo. Está prestando especial atención a los testimonios a puerta cerrada de funcionarios clave de la CIA que hablaron ante comités del Congreso sobre sus operaciones de vigilancia de Oswald en la Ciudad de México antes del asesinato.

“Este es un momento muy esperanzador”, dijo.

El funeral del presidente John F. Kennedy, el 25 de noviembre de 1963 AP

Shenon, el experto en Kennedy, dijo que espera centrarse en lo que los documentos dirán sobre el tiempo que Oswald pasó en la Ciudad de México. Los registros, dijo, ya han revelado que Oswald visitó la capital mexicana poco antes del asesinato. Se reunió con espías cubanos y rusos e incluso habló abiertamente sobre el asesinato de Kennedy con empleados de la embajada cubana allí; información que el gobierno estadounidense estaba recopilando en tiempo real, dijo Shenon.

Tal vez, añadió el experto, los nuevos archivos sin censura muestren contactos adicionales entre Oswald y otras personas en México que querían la muerte de Kennedy y querían ayudarlo a lograr el asesinato. “Quizás no sea la conspiración que la mayoría de la gente imagina, pero aun así podría ser una conspiración criminal si otras personas supieran lo que Oswald iba a hacer o lo ayudaran”, dijo Shenon.

Si surgen nuevas pruebas de que la CIA o el FBI sabían más sobre lo que Oswald estaba tramando o incluso considerando en México, entonces, dijo Shenon, el público tendría aún más derecho a preguntarse: “¿Por qué no alertaron en Washington sobre la amenaza que representaba Oswald?”.

Por Ian Shapira, Clara Ence Morse, Aaron Schaffer, Sarah Cahlan y Evan Hill

Por The Washington Post

The Washington Post