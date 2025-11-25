Anthony Joshua advierte que no tendrá piedad con Jake Paul en su próximo combate: “El día del Juicio Final”

Tras la polémica por la cancelación de la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis, el combate estelar del youtuber ahora contará con uno de los excampeones unificados de peso pesado más importantes de los últimos tiempos. Anthony Joshua, quien ya se prepara para su regreso al ring, asegura que no tendrá piedad cuando se enfrente contra el “Gallo de Oro”.

Anthony Joshua habla sobre su pelea contra Jake Paul

Eddie Hearn, promotor de Anthony Joshua, indicó anteriormente que el británico regresaría al cuadrilátero a finales de 2025, pero fue una sorpresa que su primer rival fuera Jake Paul, de acuerdo con Seconds Out.

Anthony Joshua es excampeón de peso pesado y enfrentará Jake Paul (TUDUM)

Después de que se confirmara que el exmonarca de los pesos pesados se enfrentaría contra el youtuber, por parte de la promotora Most Valuable Promotions (MVP), Joshua señaló que “no mostraría piedad” contra el “Gallo de Oro”.

“Jake o cualquiera puede conseguir este trabajo en el boxeo. Me tomé un tiempo libre y vuelvo con un espectáculo impresionante. Es una gran oportunidad para mí”, dijo Anthony Joshua en entrevista con TUDUM, de Netflix.

“Regresé para arrasar en el ring y tener más combates grandes, para romper todos los récords y para revolucionar el internet con la cara de Jake Paul”, agregó.

Anthony Joshua dedicó la última década a forjar una carrera en el pugilismo. En los Juegos Olímpicos de Gran Bretaña en 2012, el inglés consiguió una medalla de oro, lo que lo llevó a ascender de manera rápida al boxeo profesional, donde cuatro años después conquistó su primer título mundial al lograr un nocaut técnico contra Charles Martin.

Joshua tuvo 32 peleas profesionales, con 28 victorias (de las cuales 25 fueron por la vía del nocaut), con cuatro derrotas. Su última pelea fue en septiembre de 2024, donde cayó ante su compatriota Daniel Dubois.

Jake Paul responde a Anthony Joshua previo a su pelea de diciembre

El youtuber comentó a la plataforma de streaming que desde el inicio él quería enfrentarse contra Anthony Joshua, ya que deseaba un verdadero desafío para su carrera y demostrar que tenía lo necesario, luego de vencer a grandes figuras del deporte como Mike Tyson, Anderson Silva, Nate Diaz y Julio César Chávez Jr.

Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentarán el próximo 19 de diciembre en Miami (DAZN)

“Esto no es una simulación de inteligencia artificial, esto es el día del Juicio Final. Una pelea de peso pesado contra un excampeón de élite. Cuando derrote a Anthony, todas las dudas sobre mí desaparecerán”, aseguró Paul a Netflix. “A todos mis detractores: esto es lo que quería”.

Asimismo, el “Gallo de Oro” señaló que, una vez que derrote a Joshua, nadie podrá negarle la oportunidad de que pueda pelear por el título mundial en la categoría de peso crucero, que es en la que se encuentra el youtuber.

Cuándo y a qué hora es la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua

La pelea profesional de peso pesado entre Anthony Joshua y Jake Paul se llevará a cabo el próximo viernes 19 de diciembre en el estadio Kaseya Center, en Miami, Florida, donde se tenía prevista la batalla entre el youtuber y Gervonta Davis.

Jake Paul y Anthony Joshua confirmaron su pelea para el mes de diciembre en Miami (Instagram/@jakepaul) (Instagram/@anthonyjoshua)

El evento comenzará a las 20.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, y se transmitirá de manera exclusiva por Netflix. Cualquier usuario de la plataforma podrá ver el combate sin importar el tipo de suscripción que tengan, desde la básica hasta la premium.