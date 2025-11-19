Es oficial: cuándo será la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua en reemplazo de Gervonta Davis

Después de la cancelación de la pelea pactada para el pasado 14 de noviembre contra Gervonta Davis, Jake Paul por fin consiguió un nuevo rival para enfrentarse antes de que termine el año. El influencer peleará contra el boxeador y excampeón mundial de peso pesado, Anthony Joshua.

Cuándo será la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua

Netflix, que será la plataforma que transmitirá la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua, confirmó que el combate se llevará a cabo este 19 de diciembre en el estadio Kaseya Center de Miami, Florida, la misma sede donde iba a tener lugar la batalla contra Gervonta Davis.

Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentarán en diciembre tras la cancelación del combate con Gervonta Davis (X @DAZNBoxing)

“Sí, es real”, compartió la firma de streaming en sus redes sociales. “Jake Paul vs. Anthony Joshua será una pelea que marcará un hito en la carrera del boxeador profesional de peso pesado y se transmitirá en vivo el 19 de diciembre de 2025”.

El combate estelar del youtuber se atrasó debido a que la pelea pactada para el 14 de noviembre de este año contra “Tank” Davis se canceló, debido a problemas legales del boxeador profesional, luego de ser demandado por su expareja.

Quién es Anthony Joshua, el próximo rival de Jake Paul

Anthony Joshua es uno de los boxeadores de peso pesado más destacado de los últimos tiempos, es originario de Watford, Reino Unido. Es excampeón unificado de peso pesado de la WBO, la IBF y la WBA, en dos ocasiones ha encabezado carteleras oficiales, de acuerdo con TUDUM.

Anthony Joshua es excampeón de peso pesado y enfrentará Jake Paul (TUDUM)

Asimismo, Joshua cuenta con una medalla de oro olímpica, y ha construido un amplio perfil global gracias a sus innumerables nocauts, y su filantropía. Actualmente, cuenta con 36 años, pesó 252 libras (114 kilos), muy similar a la talla y complexión de Jake Paul.

Tiene un récord de 32 combates disputados a lo largo de su carrera, con 28 victorias (25 de ellas por la vía del nocaut), cuatro derrotas y cero empates. Anthony ha derrotado a grandes figuras como Kubrat Pulev, Andy Ruiz, Alexander Povetkin y Wladimir Klitschko.

El británico peleó por última ocasión en septiembre de 2024, contra Daniel Dubois en el estadio de Wembley, donde perdió en el quinto asalto después de un golpe de su compatriota que lo dejó imposibilitado en la lona.

“Jake o cualquiera puede conseguir este trabajo. Sin piedad. Me tomé un tiempo libre y vuelvo con un espectáculo impresionante. Es una gran oportunidad para mí”, dijo Anthony Joshua en entrevista TUDUM.

Cancelan la pelea de Jake Paul y Gervonta Davis (X @jakepaul)

El pugilista británico indicó que regresó para arrasar en el ring y tener más combates grandes, para romper todos los récords y para “revolucionar el internet con la cara de Jake Paul”.

Por su parte, el youtuber Jake Paul cuenta con un récord en su corta carrera en el boxeo de 12 peleas, de las cuales ganó siete por la vía del nocaut y perdió en una ocasión. Paul ha enfrentado a grandes figuras retiradas o a punto de culminar sus carreras, como fue el caso de Mike Tyson y el mexicano Julio César Chávez Jr.

Por qué cancelaron la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

A menos de una semana de que se realizara el combate entre Gervonta Davis y Jake Paul, la promotora Most Valuable Promotions (MVP) y Netflix, que transmitiría el evento, anunciaron de manera oficial la cancelación de la pelea, debido a que la expareja de “Tank” presentó una demanda civil en el condado de Miami-Dade.

Luego de que se diera a conocer la demanda y la cancelación de la pelea, el propio Jake Paul criticó a Gervonta Davis, al asegurar que trabajar con el pugilista “era una pesadilla”, debido a su falta de profesionalismo y los retrasos ocasionados.