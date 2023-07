Apareció un agujero gigante en una playa de Carolina del Norte y los oficiales tienen una teoría

escuchar

El pasado fin de semana apareció un agujero gigante en las playas de Surf City, en Carolina del Norte, que alertó tanto a la población como a las autoridades por el peligro. En respuesta, el Departamento de Bomberos de la ciudad advirtió que la formación no era natural, sino que obra de un grupo de personas. La noticia generó molestia entre los habitantes, quienes afirmaron que la actividad fue desconsiderada.

A través de sus redes sociales, los funcionarios de la oficina de rescate advirtieron el 1° de julio que había que tener cuidado porque la excavación era muy profunda. Publicaron una foto en la que se ve cómo dentro de la zanja cabía incluso uno de sus bomberos: “Nuestro equipo de rescate del océano encontró este agujero mientras revisaba las banderas esta mañana. La imagen no le hace justicia. Era grande”.

El posteo de los bomberos de Surf City Town of Surf City Fire Department/Facebook

En la instantánea se observa que el hoyo cubre gran parte del territorio de la playa, algo que podría ser peligroso para quienes transiten por allí. Por eso, los funcionarios advirtieron a los turistas y les recomendaron tener cuidado, pero sobre todo a no tomar este tipo de acciones: “Queremos que todo el mundo tenga un momento seguro y divertido mientras está en la playa, pero si cavas un agujero, por favor rellénalo de nuevo para tu seguridad, la de otras personas y la de las tortugas marinas que visitan nuestra playa por la noche”.

Desde la perspectiva de los bomberos, este tipo de hundimientos podría provocar que una persona cayera, tal como expusieron en su foto. Además, sería peligroso para los animales pequeños porque podrían quedar atrapados.

Algunas personas comentaron la publicación con diferentes tipos de teorías sobre cómo se había originado el agujero. Una aseguró que quizá fue un accidente, pero los oficiales fueron contundentes: “No es un agujero hecho por el agua. La marea subió y es por eso que no parece mucha arena alrededor de ella”.

Por otro lado, otros habitantes de Surf City consideraron que la policía debería de tomar acciones siempre que vea que alguien genera este tipo de disturbios: “Te garantizo que pasaron por aquí en sus cuatro ruedas varias veces y no hicieron nada. Tienen que avisar a la gente y dar multas si no hacen caso a las advertencias”; “¿Entonces no tenemos una patrulla de playa? Y si es así, ¿por qué no toman medidas enérgicas con esto?”, cuestionaron.

Accidentes en la playa a causa de agujeros

Cavar en la playa, ya sea para hacer un enorme castillo o para enterrar a alguien, suele ser un gran entretenimiento. No obstante, quienes llevan a cabo estas actividades están obligados a rellenar esos agujeros antes de retirarse. De lo contrario, podrían ocasionar un accidente como los que han ocurrido en otras ciudades. Tan solo en mayo un adolescente falleció después de haber quedado varios metros bajo la arena en Cape Hatteras National Seashore, Carolina del Norte.

No es la primera vez que se hacen advertencias de este tipo en Carolina del Norte; en la foto está David Elder, supervisor de rescate en el océano, en uno de estos agujeros de playa en 2022

En ese caso, había un hoyo en un área de dunas que no era visible desde la playa, por lo que el joven de 17 años quedó atrapado. Cuando los cuerpos de rescate y sus familiares lo encontraron, ya era tarde. “Cavar hoyos en la playa parece una obviedad absoluta. Traiga sus palas y sus baldes, pero hay un límite”, compartió a WVEC Tom Gill, jefe del Servicio de Salvamento de Virginia Beach.

