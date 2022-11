Reveló las preguntas más increíbles que le hacen en Estados Unidos por ser argentina y sus seguidores estallaron

escuchar

Meli Castro llegó a Estados Unidos desde hace algunos meses para trabajar allí como au pair, una experiencia que decidió compartir con sus seguidores en redes. Desde su llegada, afirmó, hay ciertos aspectos que le preguntan con mucha frecuencia.

Instalada en Boston, Massachusetts, la joven reveló cuáles son los cuestionamientos más insólitos que le hacen por ser originaria de Argentina y muchos usuarios estallaron de risa junto con ella.

Es muy común que al llegar a otra ciudad existan diferencias de costumbres y cuando alguien se muda a otro país esto es aún más evidente. En este caso, la tiktoker enumeró en su cuenta @melicastroa, las preguntas que más recibió de estadounidenses y el video generó un sinfín de reacciones.

Esto es lo que más le preguntan a una argentina en EE.UU.

Estas son las preguntas que más le han hecho en EE.UU. respecto a su país de origen:

¿Sabes lo que son los lavaplatos?

¿El mate es droga?

¿Allá también tienen automáticos?

¿Por qué no tienes la ciudadanía europea si Argentina está en Europa?

La creadora de contenido no hizo más que publicar un video con estas frases y ponerle una canción graciosa de fondo, con lo que dejó en evidencia que estas dudas de la gente que la rodea en el país norteamericano no tuvieron sentido para ella.

Como es habitual, muchos usuarios se dieron el tiempo de compartir su propias experiencias. “Lo del mate también me lo preguntaron a mí”; “A mí me preguntaron si existía el chicle donde yo vivía”; “Igual: si en Argentina Navidad es en julio para que sea invierno”; “Llegando a Houston me preguntaron si había llegado en bus”; “Una amiga italiana me mandó un video de una autopista pensando que acá no existían”, escribieron los miembros de la comunidad virtual.

Cosas que no se pueden hacer en Estados Unidos, según la tiktoker

Después de que muchos argentinos se identificaron con su primer clip, Meli decidió hacer uno acerca de las cosas que están prohibidas en suelo estadounidense para darles un panorama de cómo es la vida allí. Algunos de los espectadores concordaron con ella.

Aprender geografía

“(No se puede) Aprender Geografía y entender que América es un continente donde hay muchos países”, dijo la tiktoker para referirse a que los estadounidenses suelen creer que su país es el único en América. No obstante, una persona tuvo argumento que los defendió totalmente. “USA significa United States of America, el país si se llama América. México se llama Estados Unidos Mexicanos y así otros países...”, mencionó la persona para justificar por qué le llaman América en lugar de Estados Unidos, y otra usuaria confirmó: “Gracias por decirlo, es que muchos no lo entienden y se quejan de los gringos”, expresó.

Saltarse una señal de “stop”

La argentina exhortó a todos los turistas o inmigrantes a cumplir las reglas: “Te van a frenar y créeme que no querés que te frenen siendo extranjero”.

No detenerse cuando hay un bus escolar

También mencionó que siempre que haya un autobús escolar cerca, hay que detenerse. No hacerlo implicaría una sanción.

Usar bocina

Dentro de su experiencia como automovilista, la gente no utiliza la bocina para expresar alguna alerta o incomodidad: “Si se te cruza un pel... te lo guardás y lo reprimís”. Pero algunos usuarios no estuvieron de acuerdo con su opinión: “A mí me han tocado muchas veces bocina”; “Yo uso bocina a diario”, le comentaron.

LA NACION