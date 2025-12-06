¿Árbol de Navidad artificial o natural? Ventajas, desventajas y cuál conviene comprar en EE.UU.

Diciembre marca el inicio de la temporada en que los árboles navideños se convierten en el centro de atención. Esto reaviva el debate sobre su la huella ambiental y abre la incógnita sobre cuál es la opción más respetuosa con el planeta. El dilema entre el árbol de Navidad natural o artificial genera controversia, pero hay uno que resulta la alternativa ideal.

Qué árbol de Navidad conviene comprar en EE.UU.

Muchos expertos coinciden en que el árbol natural es la mejor opción ecológica. Estos suelen ser menos perjudiciales que sus equivalentes de plástico en lo que respecta a emisiones y uso de recursos. Los árboles reales ayudan a combatir el cambio climático, incluso si el árbol es talado, destaca The Nature Conservancy.

Los exertos aconsejan comprar árboles naturales debido a sus ventajas con el medioambiente (Unsplash)

“Los árboles naturales no provienen de los bosques, sino de granjas especializadas que tienen políticas estrictas, y por la tala de un árbol siembran uno, dos o tres más. Además, estos árboles contribuyen a la creación de oxígeno, por lo que estos ejemplares en casa ayudan a mejorar el medioambiente” explicó Luisa Rangel, experta en el tema, en Telemundo.

Cuáles son las ventajas y desventajas de los árboles naturales y artificiales

Además de ser ecológicos, hay muchas razones para disfrutar de los árboles de hoja perenne recién cortados en Navidad. Entre las ventajas de los árboles naturales se encuentran las siguientes, según Salisbury Greenhouse:

Aroma increíble : el aroma actúa como un aromatizante natural para el hogar.

: el aroma actúa como un aromatizante natural para el hogar. No se debe guardar después de las fiestas, por lo que no ocupa espacio.

Lucen mejor en el hogar.

Son 100% biodegradables y pueden ser replantados o hechos composta.

y pueden ser replantados o hechos composta. Benefician al medio ambiente.

Un árbol de Navidad natural es 100% biodegradable y puede ser replantados o hechos composta (AP Foto/Robert F. Bukaty)

Por otro lado, Galt Energy señaló que, entre las desventajas de los árboles naturales, figuran:

Las agujas de los árboles naturales son levemente tóxicas para los animales y no son digeribles, por lo que se aconseja tener cuidado con las mascotas.

para los animales y no son digeribles, por lo que se aconseja tener cuidado con las mascotas. Son más difíciles de transportar que los artificiales.

que los artificiales. Son más frágiles (hay que regarlos, no colocarlos cerca de fuentes de calor, y no usar luces que puedan provocar que se caliente y se seque).

(hay que regarlos, no colocarlos cerca de fuentes de calor, y no usar luces que puedan provocar que se caliente y se seque). Suelen ser más caros que los artificiales.

que los artificiales. Cada especie necesita riegos diferentes, ya que de lo contrario se pueden poner marrón.

En cuánto a los árboles artificiales, Salisbury Greenhouse enumeró las siguientes ventajas:

Se pueden conservar durante más de una década .

. Algunos vienen con luces, son livianos y fáciles de montar y desmontar.

y desmontar. Son hipoalergénicos.

Las agujas no se caen, por lo que no se deben limpiar constantemente .

. Son seguros para las mascotas.

Más económicos que los naturales.

Desde un punto de vista ambientalista, los árboles artificiales no son buenos, pero hay algunas otras desventajas por las que la gente prefiere los árboles naturales, según Galt Energy:

No tienen un aroma fresco y natural.

Son más contaminantes y dañinos para la salud : la mayoría están hechos de materiales tóxicos y no reciclables, como el mercurio y otras sustancias derivadas del petróleo, incluido el PVC (un plástico no reciclable).

: la mayoría están hechos de materiales tóxicos y no reciclables, como el mercurio y otras sustancias derivadas del petróleo, incluido el PVC (un plástico no reciclable). Se fabrican a grandes distancias del lugar de compra, lo que genera aún más contaminación.

Los árboles de Navidad artificiales son seguros para las mascotas (Archivo)

Cómo funcionan las granjas de árboles de Navidad naturales

Un árbol de Navidad de tamaño promedio tarda un promedio de siete años en crecer y, a medida que lo hace, proporciona numerosos beneficios ambientales.

Además, por cada árbol que se tala cada año, se plantan de una a tres plántulas nuevas, destaca la Asociación Nacional del Árbol de Navidad.

Este ciclo rotativo garantiza que las plantaciones de árboles de Navidad tengan una cosecha constante de árboles comercializables cada año, a la vez que proporciona hábitat para la fauna silvestre y protege el terreno del desarrollo urbanístico.

Las granjas de árboles de Navidad sostenibles son una opción ética que contribuyen con el medio ambiente, la vida silvestre y para las personas que trabajan y viven en ellas, consignó One Tree Planted.