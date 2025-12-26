¿Adiós Katie Hobbs en Arizona?: quién es el aliado de Trump que quiere ser gobernador en 2026

Arizona avanza hacia las elecciones estatales de 2026 con un calendario definido y una contienda abierta. Mientras la gobernadora demócrata Katie Hobbs prepara su campaña en busca de un segundo mandato, el congresista republicano Andy Biggs emerge como el referente principal de su partido. Su alineación con Donald Trump y su liderazgo en diversas encuestas anticipan un escenario electoral competitivo.

Elecciones en Arizona 2026: Katie Hobbs busca la reelección, mientras Andy Biggs toma fuerza

Las autoridades electorales de Arizona establecieron el cronograma que marcará el desarrollo de la contienda por la gobernación. La primera fecha relevante será el 4 de agosto de 2026, día en que se celebrarán las primarias, en las cuales cada partido definirá a sus candidatos oficiales.

El aliado de Trump, Andy Biggs, se presenta como el favorito del partido republicano de cara a las elecciones de Arizona 2026 Instagram Andy Biggs

La siguiente jornada crucial llegará el 3 de noviembre, cuando se lleven a cabo las elecciones generales. Allí se definirá qué candidato estará al frente del gobierno local a partir del siguiente período, que comenzará el primer lunes de enero de 2027.

En ese escenario, la actual gobernadora Katie Hobbs confirmó su intención de buscar la reelección. En paralelo, el Partido Republicano perfila a Andy Biggs como su principal referente.

Quién es Andy Biggs, el republicano que busca destronar a Katie Hobbs en Arizona

Andy Biggs aseguró que participará en la competencia interna del Partido Republicano para la nominación a gobernador. Su trayectoria política inició en la legislatura estatal, donde permaneció durante 14 años, incluidos periodos en posiciones de dirección.

Posteriormente, en 2016, asumió como representante federal del Quinto Distrito de Arizona, según se detalla en su sitio oficial.

En el Congreso de EE.UU., forma parte del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas, así como también del Comité Judicial. Desde esa posición ha impulsado iniciativas vinculadas a control fronterizo, revisión institucional y vigilancia de programas federales.

Si bien Biggs domina las encuestas dentro de su partido, las proyecciones para la elección general muestran un escenario mucho más ajustado

Además, mantiene un rol activo en temas migratorios como copresidente del Caucus de Seguridad Fronteriza.

¿Qué dicen las encuestas sobre la candidatura de Andy Biggs en Arizona?

Un sondeo realizado en noviembre de 2025 por Emerson College situó a Andy Biggs como figura dominante dentro de la primaria republicana. De acuerdo con esos resultados, el congresista concentra el 50% de intención de voto en su partido.

En segundo lugar, aparece la abogada Karrin Taylor Robson (17%), seguida por el representante David Schweikert con (8%). El 25% restante corresponde a sufragistas indecisos.

En tanto, los datos muestran que la contienda final contra Katie Hobbs se proyecta ajustada. En un enfrentamiento hipotético, Hobbs reúne 44% de apoyo, mientras que Biggs alcanza 43%. Además, un 13% de los encuestados indicó que aún no tomó una decisión.

Arizona tendrá sus elecciones para gobernador en 2026 y la actual mandataria Katie Hobbs buscará su reelección

Entre quienes consideran la inmigración como el problema más relevante, Biggs obtuvo un respaldo del 81%, mientras que la demócrata sumó un 6%. En cambio, entre quienes sitúan la economía como preocupación mayor, la gobernadora alcanzó el 45%, frente a 41% del republicano.

El vínculo político entre Andy Biggs y Donald Trump: cómo influye el apoyo del presidente

La aspiración de Biggs está acompañada por una cercanía política con Donald Trump. Esa relación influye en la identidad del electorado que lo respalda, particularmente entre votantes mayores de 60 años y quienes apoyaron al presidente en las elecciones de 2024. Sin ir más lejos, el 51% de ese segmento se inclina por el congresista en la primaria republicana.

El republicano adopta un enfoque alineado con las políticas de la administración Trump. “La seguridad pública es lo primordial”, enfatizó sobre la base de sus propuestas en una entrevista con Arizona’s Family. “Tenemos que recuperar la economía. Pasamos del número cuatro en crecimiento de empleo y ahora somos el número 47 con esta gobernadora”, señaló.

En esa misma línea, agregó: “Queremos que todos los ciudadanos de Arizona puedan prosperar y eso se consigue asegurándose de tener una buena economía, Estado de derecho y que la gente pueda estar segura en sus comunidades. Hay que detener el flagelo del tráfico de personas y drogas en la frontera”.