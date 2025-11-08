Malas noticias para Katie Hobbs en Arizona: una encuesta revela sus chances para las elecciones de 2026

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, miembro del Partido Demócrata, atraviesa un momento político complejo. Según los datos más recientes de la encuesta realizada por GrayHouse entre el 26 y el 28 de octubre de 2025, gran parte del electorado expresó desconfianza hacia el rumbo del estado y mostró una preferencia creciente por un cambio de liderazgo, lo que pone en riesgo sus posibilidades de una reelección.

Descontento general con la situación de EE.UU. y de Arizona: Katie Hobbs en la mira

El estudio de GrayHouse mostró que el desánimo político en Arizona se extendió tanto a nivel nacional como local. El 57% de los encuestados consideró que Estados Unidos va por el camino equivocado, frente a un 39% que sostuvo lo contrario. En el ámbito estatal, el 52% opinó que Arizona sigue una dirección errónea, mientras que solo el 25% defendió la gestión general del estado.

La gobernadora Katie Hobbs registra una aprobación total del 46% frente a un 44% de desaprobación x.com/GovernorHobbs

Esta percepción varió según la filiación partidaria: el 61% de los republicanos dijo estar disconforme con el rumbo estatal, mientras que entre los demócratas esa cifra descendió al 44%. Los independientes, que suelen definir las elecciones en Arizona, también mostraron un alto grado de insatisfacción, con 51%.

En ese contexto, la figura de la gobernadora Katie Hobbs generó opiniones divididas. Su nivel de aprobación total alcanzó el 46%, con un 20% que expresó apoyo “firme” y un 26% que la aprobó “algo”. En contraste, un 44% manifestó desaprobación. La grieta partidaria fue notoria: entre los demócratas, su aprobación trepó al 72%, mientras que entre los republicanos cayó un 60%.

Los temas que más preocupan a los residentes de Arizona

Los encuestados situaron la asequibilidad y el costo de la vida como el principal problema del estado, señalado por un 29% del total. En segundo lugar, aparecieron las amenazas a la democracia (17%) y la seguridad fronteriza y la inmigración (16%), dos asuntos que polarizaron al electorado según la identificación partidaria.

Los residentes de Arizona sitúan la asequibilidad y el costo de vida como el principal problema del estado X/@GovernorHobbs

Entre los republicanos , el 30% eligió la seguridad fronteriza como su mayor preocupación.

, el 30% eligió la seguridad fronteriza como su mayor preocupación. Entre los demócratas, el 33% priorizó las amenazas a la democracia.

Otros temas relevantes fueron el empleo y la economía (9%), la educación (7%), la atención médica (7%), el crimen y la seguridad pública (6%), el acceso al agua (6%), el cambio climático (3%) y el aborto (1%).

En cuanto al manejo de cada asunto, los republicanos fueron vistos como más eficaces en inmigración, seguridad pública, impuestos y economía, mientras que los demócratas obtuvieron ventaja en salud pública y costo de vida.

Qué reveló la encuesta sobre la intención de voto en Arizona: Hobbs abajo en la reelección

Los resultados electorales que presentó GrayHouse reflejaron un panorama ajustado, pero desfavorable para la gobernadora Hobbs. En un enfrentamiento hipotético por la reelección en 2026, el 48% de los votantes consideró que “ya es momento de alguien nuevo”, frente al 43% que expresó disposición a respaldar su continuidad.

El 80% de los republicanos apoyó explícitamente la idea de reemplazarla, mientras que entre los independientes, la tendencia también se inclinó hacia el cambio.

En un enfrentamiento hipotético por la reelección en 2026, el 48% de los votantes considera que "ya es momento de alguien nuevo" frente al 43% que respaldaría la continuidad de Hobbs Ross D. Franklin - AP

Cuando se comparó directamente a Hobbs con un candidato republicano genérico, el sondeo mostró una ventaja de 44% a 40% a favor del aspirante opositor. Ese margen se replicó en casi todas las carreras estatales medidas para 2026:

Superintendente de Instrucción Pública: empate técnico entre republicano (41%) y demócrata (40%).

empate técnico entre republicano (41%) y demócrata (40%). Fiscal General: ventaja republicana de un punto (41% frente a 40% de la demócrata Kris Mayes).

ventaja republicana de un punto (41% frente a 40% de la demócrata Kris Mayes). Secretario de Estado: el republicano superó a Adrien Fontes por 44% a 40%.

el republicano superó a Adrien Fontes por 44% a 40%. Tesorero estatal: el republicano lideró con 42% frente a 36%.

En el ámbito legislativo federal, el voto genérico para el Congreso mostró otro equilibrio precario: 46% de apoyo para el candidato republicano y 44% para el demócrata.