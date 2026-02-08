Arizona revela cuáles son las agencias policiales que no colaboraron con el ICE

En un ejercicio de transparencia, Arizona publicó una lista que identifica el nivel de cooperación de sus diversas corporaciones de seguridad con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El reporte desglosa qué departamentos de policía y oficinas del alguacil mantienen protocolos de colaboración activa y cuáles optan por limitar su participación.

Las agencias policiales de Arizona que colaboraron con el ICE

La ley federal autoriza a las agencias del orden a colaborar con el ICE en la investigación, detención y arresto de personas que se encuentran ilegalmente en el país, bajo el programa 287(g). Este acuerdo permite a oficiales locales realizar funciones de agentes migratorios en cárceles o centros de detención, según The Arizona Republic.

Las agencias policiales que colaboran con el ICE son 10 en Arizona (Archivo) Archivo

Son 10 los departamentos de policía en Arizona los que trabajan con el ICE. Dentro de esas oficinas del orden, la única fiscalía bajo el acuerdo 287(g) es la del condado Pinal, la cual firmó el acuerdo task force (fuerza de tarea).

A ella se suman cinco agencias del orden bajo el modelo de control de centros penitenciarios, para revisar el estatus migratorio y procesar a personas sin documentos. Entre ellas se encuentran:

El Departamento Correccional de Arizona.

La Oficina del Sheriff del Condado La Paz.

El Departamento de Policía de Mesa.

La Oficina del Sheriff del Condado Pinal.

La Oficina del Sheriff del Condado Yavapai.

Además, cuatro oficinas de sheriffs tienen la potestad de notificar y ejecutar órdenes de arresto administrativas en contra de inmigrantes indocumentados. Entre ellas figuran:

Oficina del Sheriff del Condado Cochise.

Oficina del Sheriff del Condado La Paz.

Oficina del Sheriff del Condado Navajo.

Oficina del Sheriff del Condado Yuma.

El ICE realiza capturas en espacios públicos y tiene la ayuda de agencias estatales en varios condados (Archivo) Flickr/usicegov

Las agencias policiales que no colaboraron con ICE en Arizona

Contrario a las agencias anteriores, algunas jurisdicciones implementan políticas para proteger a la comunidad migrante y evitar que sus recursos se utilicen en labores federales, según Univision.

Entre esta agencias se encuentran las siguientes:

Tucson : la alcaldesa Regina Romero y el concejo municipal trabajan en propuestas para restringir operativos de ICE en propiedades municipales y limitar la comunicación innecesaria con agentes federales.

: la alcaldesa Regina Romero y el concejo municipal trabajan en propuestas para restringir operativos de ICE en propiedades municipales y limitar la comunicación innecesaria con agentes federales. Departamento de Policía de Phoenix : diversas organizaciones civiles presionan para que la ciudad adopte órdenes de “santuario” que prohíban la colaboración sistemática entre la policía local y el servicio de inmigración.

: diversas organizaciones civiles presionan para que la ciudad adopte órdenes de “santuario” que prohíban la colaboración sistemática entre la policía local y el servicio de inmigración. Departamento de Policía de Flagstaff : reafirmó su postura institucional y enfatizó que sus prioridades se centran exclusivamente en la aplicación del marco legal estatal y la normativa municipal. Su mandato principal reside en salvaguardar el orden público y gestionar la respuesta ante disturbios civiles.

: reafirmó su postura institucional y enfatizó que sus prioridades se centran exclusivamente en la aplicación del marco legal estatal y la normativa municipal. Su mandato principal reside en salvaguardar el orden público y gestionar la respuesta ante disturbios civiles. La policía de Tempe emitió una declaración oficial en la que deslindó responsabilidades frente a temas federales y se abstiene de realizar funciones de ejecución de leyes migratorias.

Entre las agencias policiales que no colaboraron con ICE en Arizona se encuentran lo departamentos de Tucson, Phoenix, Flagstaff y Tempe (Archivo) Archivo

En qué consiste el Programa 287(g)

El Programa 287(g) es una iniciativa voluntaria del ICE de EE.UU. que permite a agencias del orden público locales y estatales (como alguaciles o policías) actuar con autoridad de agentes de inmigración. Capacita a oficiales para identificar, interrogar y detener a inmigrantes indocumentados en cárceles o durante detenciones, facilitando su deportación, según el ICE.

El reporte aclara que existen dos tipos principales de modelos de colaboración: